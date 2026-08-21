Художник превратил старый участок на берегу Байкала в арт-резиденцию. Теперь сюда приезжают мастера со всей страны

Художник создал арт-резиденцию «Устье» на берегу Байкала Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

«Я люблю накручивать смыслы», — так говорит Иван Кравченко, который на берегу Байкала создал арт-резиденцию «Устье», дав вторую жизнь земле предков. Теперь здесь художники со всей России создают свои арт-объекты, туристы заезжают просто на экскурсию, а для местных резиденция стала своей точкой притяжения. «ИрСити» встретился с Иваном и своими глазами увидели, что такое «Устье».

Не доехать, а «доплыть»

Чтобы попасть в «Устье» в поселке Кедровая-Сибирская, нужно найти съезд, проехать по узкой лесной дороге, а потом «проплыть» по реке Куркавке под железнодорожным мостом.

Иркутянин превратил землю предков в арт-резиденцию Источник: Городские медиа

— Не так уж и просто сюда добраться, — делюсь я впечатлениями с компанией, расположившейся на беседке местной бани.

— В том и суть. Лишних тут нет, — отзывается один из постояльцев. Мужчина средних лет, приезжает сюда регулярно из Томска.

Куркавка, по которой надо «проплыть», чтобы добраться до «Устья» Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Почему сюда влечет людей, совершенно понятно. Берег Байкала, тут же лес, устье реки Куркавки. И тягучесть времени и пространства. Как будто здесь некуда спешить. Всё, что нужно для художника, когда творческий процесс запускается. Арт-резиденцию Иван Кравченко затеял, когда ему было всего 23 года. В 2018 году начал стройку, в 2021 году заехали первые гости.

Местная жительница, которой все оказывают уважение и почет Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

— Я к тому моменту находился в поиске себя, занялся керамикой и захотел себе сделать мастерскую. Денег, помещения тогда не было, я вспомнил про участок на Байкале, я подумал, сколочу тут себе что-то, буду хотя бы летом работать, — рассказывает он.

Отсюда, с этого места, началась байкальская история семьи Ивана. Его прабабушка и прадедушка жили на Украине, были раскулачены и сосланы в Сибирь, куда своим ходом по старому Московскому тракту добирались около шести лет с телегой, которую им выделили из хозяйства под личный скарб.

Винтажных штучек в «Устье» очень много Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

— Ко всему прочему, они еще были староверами, потому привезли с собой старинные иконы, рукописные эти молитвенники, какую-то мебель. У прабабушки на стене с одной стороны висела икона, с другой стороны — портрет Сталина, — рассказывает Иван.

На Кедровой-Сибирской тогда стоял ямской дом, который обслуживал Московский тракт, здесь родные Ивана и поселились на двух участках. Прабабушка ушла из жизни за год до рождения правнука. Родился, кстати, и вырос Иван в Улан-Удэ, и всё детство проводил лето в Кедровой-Сибирской.

Тропинка к Байкалу Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

— Это был единственный курорт, который могли позволить родители, поэтому мы сюда приезжали постоянно. Я застал дом прабабушки, красивую мебель, кучу старинных вещей. Помню, что огород бывал заросшим травой по шею. Деревня тогда тоже выглядела заброшенной, — делится Иван. — Я помню, деревья будто кольцом обнимали дорогу, просвет был совсем небольшой. Для меня в детстве это было максимальное волшебное место. Было что-то мистическое в нем: все эти непонятные предметы, всё какое-то полугнилое, старинное, странное. Плюс ко всему еще отец рассказывал разные семейные легенды, какие-то истории про Байкал. Я думаю, это во многом повлияло на меня как на человека и на концепцию «Устья».

Иван вырос и уехал учиться в Иркутск. Семья за повседневными заботами на участок на самом берегу Байкала давно не приезжала. Он стоял покинутым. Пока Иван не придумал сделать мастерскую.

Колонны корнями вверх

В поисках себя Иван Кравченко познакомился с художницей-монументалистом Марией Кузнецовой, автором нескольких мозаик на улицах Иркутска. Она открыла молодому человеку мир проектной деятельности и краудфандинга, Школы экологического предпринимательства, да и самого понятия арт-резиденции.

— Я собрал художников, которые были в моем окружении, говорю: «Так и так, давайте будем строить общую мастерскую». Я планировал, что она будет из сеновала, который здесь в моем детстве еще стоял, а жить будем в дореволюционном доме, который от прабабушки достался, — рассказывает Иван. — У меня в кармане 30 тысяч рублей, я купил тушенки, каких-то макарошек, минимальный набор инструментов. Мы приезжаем, а тут дом разрушается, его растаскали, ни полов, ни крыши нет.

«Многое в „Устье“ происходит по наитию», — говорит Иван Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Это, конечно, художников огорчило, но руки опустить не заставило. Старый дом разобрали, сохранив всё, что можно было сохранить. Доски не выбросили как ненужные — они стали основой для гостевых домиков в виде простых а-фреймов. Но первым стал дом, который и сделал «Устье» узнаваемым в соцсетях: тот самый дом с колоннами из топляка — затонувших бревен.

Иван еще в детстве думал, что было бы здорово построить жилище из такого топляка, но, конечно, эта древесина не деловая. Потому дом срубили вместе с отцом в Улан-Удэ и привезли в Кедровую-Сибирскую. А топляк органично встал декором.

Тот самый знаменитый дом Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

— Корнями вверх мы их решили поставить не просто так. Во-первых, так визуально красивее. Во-вторых, мне хотелось заложить мысль о связи поколений. Это земля прабабушки и прадедушки, они мои корни, — объясняет Иван. — Поскольку мы живем и мыслим в христианской парадигме, у нас есть представление, что умершие родственники на небесах. Переворачивая бревна корнями вверх, мы показываем условно, что черпаем оттуда энергию, какое-то вдохновение. А стволы, опущенные вниз, — это символ того, что наша земля цветет.

Знаменитый чердак с панорамными стеклами и книжками у окна появился случайно, и эта история будто подтверждает слова Ивана о связи с его родом. Когда при строительстве нового дома не хватало фронтонных досок, на помощь пришел прабабушкин, от которого чудом сохранились две рамы.

И чердак с панорамным окном Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

— Я их просто в шутку прикинул к дому и говорю: «О, сейчас панорамное окно будет». А они вдруг так хорошо встали сюда. Появилось это панорамное окно, и мы поняли, что этот чердак будет не складом для всякого хлама, а станет первым гостевым домом. Так и получилось, что мы заселяли первых гостей на чердак, а на первом этаже находились и кухня, и склад, и инструменты, и сами мы там жили, — рассказывает Иван.

Название просилось само. Слишком много в нем символизма. И прямого: ведь участок не просто на берегу Байкала, он в устье Куркавки, впадающей прямо тут в озеро. И метафоричного: маленькая группа людей, как маленькая речка Куркавка, впадающая в большой Байкал, старается сделать большой проект. И семейного.

Куркавка бежит к Байкалу Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

— Мы когда с родителями сюда собирались, всегда говорили: «Едем в Кедровую». Я думал, что для отца, который здесь тоже вырос, будет звучать странным название «Устье». Но оказалось, что в детстве он с друзьями так и говорил: «Пойдем порыбачим на Устьях». Для меня это было до мурашек. Вот мы вроде бы с командой придумали название, а оно оказалось в точку, — делится Иван.

«Устьевское чудо»

Постепенно в «Устье» появились и другие постройки. Баня возникла на месте старой бани прабабушки и прадедушки Ивана. И это тоже непросто так. Баня в русской культуре всегда имела особое значение, и в «Устье» она тоже стала центром пространства.

Баня Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

— У нас потому тут стол в беседке стоит. Я привез его из Москвы, где работал керамистом, это точная копия другого стола. Это как портал между московской мастерской и этим местом. Окно тоже приехало из Москвы — из той же «сталинки», где стоял стол. Когда там меняли окна, я спас несколько старых рам, разобрал их и привез сюда. Они некоторое время провели в дацане, потому как будто «зарядились» буддистскими смыслами, — говорит Иван.

Спасенное московское окно Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

«Сталинка», окна которой Иван привез в «Устье», — 1930-х годов, того самого периода, когда раскулачили его предков. Поэтому артефакты оттуда имеют особое значение. Это своего рода маленькая историческая справедливость.

— Предметы из дома, построенного для одних людей, теперь находятся здесь и обрели другую историю, — делится Иван, добавляя, что из этих мелочей, как из тонких нитей, ткется полотно смыслов «Устья».

Баньку здесь ни с чем не перепутаешь Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Все эти детали, которые можно найти в арт-резиденции: лодки с высаженной в них клубникой, стеклянные подвесы на дереве, переливающиеся от солнечных лучей, раритетный свечной фонарь, буфет в летней кухне, детали декора, найденные в заброшках, на блошиных рынках и сайтах бесплатных объявлений, — они как будто формируют образ дома прабабушки. Он, конечно, выглядел не так дословно. Но именно эту атмосферу загадочности и чуда родом из детства не только Ивана пространство и окунает.

Многое Иван для «Устья» находит случайно Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

— Вообще многие вещи, которые происходят в «Устье», на стройке и в других событиях, происходят просто по ветру, по наитию. Вроде бы случайное стечение обстоятельств, но в итоге получается какая-то бытовая магия, когда что-то само собой происходит, потому что так должно быть, — делится Иван. — У нас даже появилось понятие «устьевское чудо». С летней кухней так и получилось.

Летняя кухня с окнами-тетрис Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Она возникла на месте подиума с видом на Байкал, который изначально создавался для занятий спокойными видами спорта. Но довольно быстро постояльцы стали здесь обедать. Потом появился навес. А потом — кухня. Постройку, говорит Иван, строили, не предполагая, что окна будут там, где они есть сейчас. Но в конце концов каким-то чудом они встали именно так, как нужно.

Такой буфет мог стоять на кухне у прабабушки Ивана Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Соседний участок через дорогу тоже входит в территорию «Устья». Но вообще-то он изначально не принадлежал семье, у него был другой владелец, который тоже зачинал в Кедровой-Сибирской туризм. Соседи не сошлись ценностями.

Мебель, сделанная руками старого хозяина дома Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

— Их гости очень сильно шумели, вели себя некультурно, мусорили. В итоге я закрыл для них проход к Байкалу через наши участки. Чего потом только не было, настоящая война. В конце концов я продал квартиру в Иркутске и купил этот участок. В доме еще нужно многое делать, здесь прогнивший пол, но в перспективе мы сможем заселять сюда гостей и зимой. Бывший хозяин, надо отдать ему должное, был очень рукастым, сделал прекрасную мебель, мы ее оставили, — делится Иван Кравченко.

Легенда о Байкале в технике каллиграфии Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

А еще стены в доме расписал ульяновский художник Юрий Вольф, в технике каллиграфии зашифровав легенду о Байкале.

Концептуальный туризм

Иван ведет меня по тропинке — ровеснице старого Московского тракта. Она выводит к старому дому двоюродного дела Ивана, а сейчас — к мастерской. Художники оформили корешки деревьев так, будто арт-объекты существовали всегда. Еще чуть дальше Иван взял в аренду на 49 лет участок с лесом. Деревья останутся на своем месте, просто пространство, конечно же, переосмыслят художники.

Та самая тропинка к Байкалу Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

— Назвал я это «Арт-парк-портал». Пока что это только концепция, никаких работ не начато, но я вижу это так: мы будем погружать человека из портала в портал, когда из одного пространства попадаешь в другое. Как это будет выглядеть, будет понятно позже. Но вообще-то наши классические двери из комнаты в комнату выполняют ту же функцию. Или окно — это тоже портал. Не знаю, когда мы к этому приступим, но мне очень нравится эта затея, — рассуждает Иван.

То, что создает атмосферу Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Долгое время «Устье» существовало в одной парадигме. Теперь, признаёт его создатель, концепция несколько меняется. Для Ивана оказалось интересным не только искусство, но и сфера гостеприимства. Удивительно, но две эти истории имеют гораздо больше общего, чем может показаться.

— Мне классно, что ко мне приезжают: я угощаю, что-то показываю. А еще оказалось, что в туризме много таких же проблем, как и в искусстве. Что там, что там много локальных сообществ, которые почему-то воюют между собой, вместо того чтобы объединиться. Кто-то что-то классное придумал, но зацикливается на том, что это «мое», в итоге никакого развития. Но эти проблемы можно взаимовыгодно решать, туризм и арт-резиденция могут сосуществовать вместе, — говорит Иван.

В «Устье» некоторые детали видишь не с первого раза Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Туризм на Байкале, продолжает он, всегда был, есть и будет, несмотря на то что инфраструктура не успевает за спросом. Другой вопрос, каким этот туризм будет, а это уже зависит от тех, кто им занимается. А «Устье» может быть примером того, как его можно красиво обернуть, наполнить смыслом и ценностью для туриста, сделать не просто средством зарабатывания денег.

— Такие проекты, как наш, могут объединяться в единую цепочку и сделать более популярным юг Байкала, который сейчас сильно недооценен. Но туризм нужно заводить сюда осознанный и интересный. Я думаю, что человек, который не ценит искусство, возможно, и к Байкалу будет как-то пренебрежительно относиться, к местному контексту, к населению. Поэтому мы фактический создаем условный туристический фильтр, чтобы не забить Кедровую-Сибирскую гостями, а сделать ее точкой притяжения для ценителей места, — рассуждает Иван.

Творчество на летней кухне Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Такие примеры в мировой практике — когда художники меняют, казалось бы, совершенно заброшенное пространство и открывают его для туристов, вдыхая в место вторую жизнь, есть. Но есть еще один компонент, о котором Иван Кравченко изначально не задумывался.

— Я думал, что мы в деревне что-то начнем строить, давать какую-то маленькую работу местным. Как минимум они сейчас притаскивают нам рыбу, ягоду. Мы что-то строим, они могут нам помогать со стройкой. А потом понял, что для местных мы становимся неким ДК, потому что мероприятия наши для них совершенно свободны, — говорит он. — А теперь я понимаю, что мы можем выступить акселератором для местных и рассказать: «Ты можешь не просто собрать и продать ягоду, а переработать ее, придумать какую-то историю, добавить ценности» — и это уже маленький локальный проект.

Такую «карту» Кедровой-Сибирской создала художница Вика Хтонь Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

А это значит, что маленькая деревня Кедровая-Сибирская, в которой летом от силы 90 человек, а зимой остается 5 семей, не просто продолжить жить, а может начать развиваться. И в этом великая сила «мы» — именно это местоимение звучит постоянно во время нашего разговора с Иваном про «Устье». «Мы» — это и костяк людей, которые работают над концепцией и пространством арт-резиденции, и художники, которые оставляют свой вклад в виде-арт-объектов, и туристы, которые, приезжая на отдых, помогают монетизировать проект, и местные жители.