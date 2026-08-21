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Происшествия Атаки БПЛА Дроны ударили по предприятию, в городе пострадал человек: беспилотники массово атаковали Пермь

Дроны ударили по предприятию, в городе пострадал человек: беспилотники массово атаковали Пермь

Рассказываем всё, что известно о ситуации

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На фоне атак задерживаются рейсы (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНа фоне атак задерживаются рейсы (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

На фоне атак задерживаются рейсы (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пермский край атаковали беспилотники, над регионом сбили 16 дронов, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По предварительным данным, пострадал один человек. Также дроны повредили промышленный объект.

«Сегодня силами ПВО и мобильными огневыми группами отражена атака вражеских беспилотников. Всего в небе над Пермским краем было сбито 16 БПЛА», — написал Махонин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, мужчина получил осколочное ранение. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

На одном промышленном объекте дроны повредили оборудование. Пострадавших там нет, уточнил губернатор.

Местные жители сообщали о непрекращающейся сирене. В это же время звучал голос диктора, предупреждающий об угрозе атаки беспилотников.

На фоне опасности атаки беспилотников и ограничений на работу аэропорта Большое Савино массово задерживаются и отменяются рейсы. Сейчас эти режимы уже отменили. Подробнее о всем, что происходит в регионе на фоне атак, можно почитать в онлайн-трансляции 59.RU.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Пермь Дмитрий Махонин
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Комментарии
12
Гость
3 часа
И это на пятый год. Что же будет на десятый?
Гость
3 часа
Молодцы, отбились почти без потерь.
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Гость
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