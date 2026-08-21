Дроны ударили по предприятию, в городе пострадал человек: беспилотники массово атаковали Пермь

На фоне атак задерживаются рейсы (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пермский край атаковали беспилотники, над регионом сбили 16 дронов, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По предварительным данным, пострадал один человек. Также дроны повредили промышленный объект.

«Сегодня силами ПВО и мобильными огневыми группами отражена атака вражеских беспилотников. Всего в небе над Пермским краем было сбито 16 БПЛА», — написал Махонин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, мужчина получил осколочное ранение. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

На одном промышленном объекте дроны повредили оборудование. Пострадавших там нет, уточнил губернатор.

Местные жители сообщали о непрекращающейся сирене. В это же время звучал голос диктора, предупреждающий об угрозе атаки беспилотников.