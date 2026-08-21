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Спорт Батраков подписал контракт с «Галатасараем»: подробности трансфера

Батраков подписал контракт с «Галатасараем»: подробности трансфера

Самый дорогой игрок чемпионата России перешел в турецкую команду

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Батраков сыграет в Лиге чемпионов | Источник: пресс-служба ФК «Галатасарай»Батраков сыграет в Лиге чемпионов | Источник: пресс-служба ФК «Галатасарай»

Батраков сыграет в Лиге чемпионов

Источник:

пресс-служба ФК «Галатасарай»

Российский полузащитник Алексей Батраков перешел из московского «Локомотива» в стамбульский «Галатасарай». Рассказываем подробности трансфера 21-летнего игрока.

Батраков был самым дорогим игроком чемпионата России — его оценивают в 28 миллионов евро.

«Достигнуто соглашение с московским „Локомотивом“ о трансфере Алексея Батракова. Общая сумма трансфера составит 25 000 000 евро, которые будут выплачены клубу игрока. Кроме того, 15% от любой прибыли от следующей продажи игрока будут перечислены „Локомотиву“. С игроком подписан пятилетний контракт, вступающий в силу с сезона-2026/27. Согласно соглашению, игрок получит гарантированную чистую зарплату в размере 3 250 000 евро за сезон», — сообщается на сайте «Галатасарая».

Сумма отступных для европейских команд — 55 миллионов евро. В интервью клубной пресс-службе Батраков признался, что постарается помочь «Галатасараю» выиграть трофеи и помочь пройти в Лиге чемпионов как можно дальше.

Во вторник в матче Кубка России на «Ростов Арене» Батраков поднялся к фанатам «Локомотива» и попрощался с ними. Мы рассказывали, как это было.

«Галатасарай» — действующий чемпион Турции. Команда уже отобралась в общий (групповой) этап Лиги чемпионов.

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