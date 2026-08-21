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Развлечения Окна ТВ Обзор Как «стирка грязного белья» сделала Малахова знаменитым — интересные факты о первом ток-шоу

Как «стирка грязного белья» сделала Малахова знаменитым — интересные факты о первом ток-шоу

До «Пусть говорят» в прямом эфире обсуждали проблемы в другой программе

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Стирка, Малахов, порошок&nbsp;— для многих из-за этой смеси ведущий в голове запомнился как участник рекламы, а не ток-шоу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСтирка, Малахов, порошок&nbsp;— для многих из-за этой смеси ведущий в голове запомнился как участник рекламы, а не ток-шоу | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Стирка, Малахов, порошок — для многих из-за этой смеси ведущий в голове запомнился как участник рекламы, а не ток-шоу

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Задолго до того как в студии «Пусть говорят» (16+) прозвучали истории, «о которых невозможно молчать», и легендарное «Адвока-а-ат!» от Гогена Солнцева, Андрей Малахов начинал свой путь ведущего в шоу совсем иного формата.

В конце 90-х Малахов был звездой «Доброго утра» на ОРТ. Телевидение не было его мечтой: вчерашний студент журфака МГУ грезил о карьере переводчика президента. Если бы с журналистикой не вышло, Андрей планировал работать барменом на круизных лайнерах.

К счастью, с телевидением случился «полный мэтч». И после нескольких лет работы за кадром в 2001-м продюсер Лариса Кривцова предложила ему создать ток-шоу «под себя». Так родилась «Большая стирка» (12+).

Изначально шоу хотели снимать в настоящей прачечной под шум машин. Позже концепцию изменили, а хронометраж привязали к стандартному циклу стирки — одному часу. Авторы целились в домохозяек, предлагая вместо мыльных опер острое обсуждение житейских тем: от курортных романов до пластической хирургии.

Каждый выпуск был богат на эмоции и перформансы, в студии даже проводили сеанс гипноза! На вопросы Малахову, реальны ли герои программы, он отвечал, что истории настоящие, а всё остальное — постановка.

Кто помнит Малахова еще без длинных волос? | Источник: кадр из шоу «Большая стирка», Первый канал, 2001 годКто помнит Малахова еще без длинных волос? | Источник: кадр из шоу «Большая стирка», Первый канал, 2001 год

Кто помнит Малахова еще без длинных волос?

Источник:

кадр из шоу «Большая стирка», Первый канал, 2001 год

Несмотря на эпатажность, в шоу приходили звезды: Лариса Долина, Игорь Николаев, Лолита, Прохор Шаляпин и др. В одном из выпусков появилась маленькая Глюкоза, которая сказала Малахову, что в будущем станет звездой. Оказалась права.

Герои программы сидели в центре студии на стульях. Со временем места заменили на мягкие диванчики. В 2004 году формат решили сделать более «взрослым». «Большая стирка» уступила место «Пяти вечерам». «Мы обсуждаем дневные проблемы в свете вечерних огней», — торжественно объявлял Малахов. Но разговоры о выборах, юридических аспектах и событиях в культуре аудитории не зашли.

Поэтому уже в 2005 году появилось шоу «Пусть говорят». Оно вернулось к эмоциональным историям и стало еще более драматичным и резонансным. Продюсер Наталья Никонова объясняла, что команда рассматривает жизнь в экстремальных проявлениях, чтобы очертить норму. Ведь чтобы понять границу, порой нужно заглянуть за ее пределы.

В 2017 году Малахов ушел с Первого канала на «Россию-1» из-за разногласий с руководством по поводу творческих решений и изменений в расписании его шоу.

Тем не менее семейный просмотр «Большой стирки» стал практически ритуалом в каждом доме. Можно было даже не вникать в суть проблемы — эмоции и движуха в студии сами овладевали нашим вниманием. Для телевидения же «стирка» стала отправной точкой эпохи ток-шоу, где личная история становилась событием национального масштаба.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Андрей Малахов
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