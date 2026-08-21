Мэр Ярославля рассказал, на что потратят деньги от туристического налога

Мэр рассказал, на что пойдут деньги от туристического налога Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, на какие цели потратят деньги от туристического налога.

«Эти средства будут иметь целевое назначение: дороги, коммунальная инфраструктура, социальная сфера. Кроме того, они пойдут и на обеспечение регулярной уборки территорий, содержание и благоустройство контейнерных площадок, а также на модернизацию всей цепочки сбора и вывоза ТКО там, где фактическая нагрузка превышает расчетную», — сообщил глава Ярославля.

Туристический налог в Ярославской области планируют ввести с 2027 года. Его сумма составит 3% от стоимости номера в гостинице, но не менее 100 рублей за сутки проживания. Прогнозируемые поступления в следующем году превысят 300 миллионов рублей.

О решении ввести туристический налог с 1 января 2027 года 13 августа на встрече с журналистами и блогерами объявил губернатор региона Михаил Евраев. Правда, глава области озвучивал, что средства пойдут в общий бюджет региона и не будут иметь целевого назначения.

Туристический налог вводится по решению муниципальных властей. Его выплачивают гостиницы и отельеры с выручки от проживания, при этом он автоматически включается в итоговую стоимость номера (без учета НДС), а не взимается с постояльцев отдельно. Туристический налог введен в Рязани, Нижнем Новгороде, Курске, Самаре, Тюмени, городе Урюпинске Волгоградской области и других регионах России.