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Экономика Мэр Ярославля рассказал, на что потратят деньги от туристического налога

Мэр Ярославля рассказал, на что потратят деньги от туристического налога

Артем Молчанов назвал главные направления

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Мэр рассказал, на что пойдут деньги от туристического налога | Источник: Александр Куренной / 76.RUМэр рассказал, на что пойдут деньги от туристического налога | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мэр рассказал, на что пойдут деньги от туристического налога

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, на какие цели потратят деньги от туристического налога.

«Эти средства будут иметь целевое назначение: дороги, коммунальная инфраструктура, социальная сфера. Кроме того, они пойдут и на обеспечение регулярной уборки территорий, содержание и благоустройство контейнерных площадок, а также на модернизацию всей цепочки сбора и вывоза ТКО там, где фактическая нагрузка превышает расчетную», — сообщил глава Ярославля.

Туристический налог в Ярославской области планируют ввести с 2027 года. Его сумма составит 3% от стоимости номера в гостинице, но не менее 100 рублей за сутки проживания. Прогнозируемые поступления в следующем году превысят 300 миллионов рублей.

О решении ввести туристический налог с 1 января 2027 года 13 августа на встрече с журналистами и блогерами объявил губернатор региона Михаил Евраев. Правда, глава области озвучивал, что средства пойдут в общий бюджет региона и не будут иметь целевого назначения.

Туристический налог вводится по решению муниципальных властей. Его выплачивают гостиницы и отельеры с выручки от проживания, при этом он автоматически включается в итоговую стоимость номера (без учета НДС), а не взимается с постояльцев отдельно. Туристический налог введен в Рязани, Нижнем Новгороде, Курске, Самаре, Тюмени, городе Урюпинске Волгоградской области и других регионах России.

По данным властей, в 2025 году Ярославскую область посетили 13,2 млн туристов. В это число входят и те, кто приезжает на день, и те, кто остается на ночь.

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Комментарии
119
Гость
1 час
Ох, как все грустно и тошнотно. Не станет Ярославль никогда как Москва или Петербург по туризму. Не тот масштаб всего вокруг. К нам ехали за другим. В итоге приезжающие будут воспринимать все как порнографическую пародию на столицу, хоть и Золотого кольца.
Гость
1 час
Кому интересно, проявите внимательность и наблюдательность и вы сразу отличите посты не от людей. Так на всех ветках.
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Гость
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