«Понимали: если встанем посреди трассы, выбраться будет сложно». Семья рассказала, как и где заправлялась по дороге на море

Найти бензин на трассах юга России было почти невозможно Источник: архив Екатерины Головизниной

Семья из Рязани съездила в Витязево и рассказала YA62.RU, как им удалось добраться до моря и вернуться обратно с почти пустым баком.

Первый тревожный звонок

Семья Екатерины Головизниной выехала 2 августа с полным баком. Первые 500 километров прошли спокойно, но уже в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях начались проблемы. Заправки встречались одна за другой, но все они были пусты. Ни 92-го, ни 95-го бензина — колонки либо перекрыты, либо работают, но топливо закончилось.

Семья ездит на море почти каждый год Источник: архив Екатерины Головизниной

«Мы отдыхали в Витязево, в Анапском районе. Хочу рассказать, с какими трудностями мы столкнулись. Бензина нет совсем, и это не преувеличение. Мы выехали второго августа из Скопина, заправили полный бак и отправились в путь. И уже в Тамбовской области начались проблемы, в Воронежской ситуация не улучшилась. Мы едем, и меня охватывает беспокойство, потому что понимаем: если встанем посреди трассы, выбраться будет сложно», — рассказала женщина.

Спасение на платной трассе и очередь за счастьем

Источник: архив Екатерины Головизниной

Дальше, по направлению к Анапе, всё стало еще хуже.

«Мы выехали на М-4, на платную дорогу, надеясь, что там ситуация лучше. И нам повезло: на заправке „Татнефть“ было топливо. И 95-й, и 92-й бензин в наличии, причем без очереди. Мы заправились и вздохнули с облегчением. А у наших брянских друзей была другая ситуация на той же заправке: они простояли три с половиной часа. В Ростове-на-Дону бензин тоже был, но подъехать к колонке оказалось невозможно из-за огромной очереди. Пришлось ждать около часа», — рассказала Екатерина.

«Заправки были пустыми повсюду: в Крымске, в Анапе, в Благовещенской. Мы доехали до отеля на остатках топлива. Через два дня местные жители подсказали, что в Благовещенское завезли бензин. Мы поехали туда, но очередь растянулась на несколько километров. Однако организация была на высоте — машины распределяли быстро, и нам удалось заправиться до полного бака», — вспоминает Екатерина Головизнина.

В этом году скопинцы тоже решили поехать на отдых Источник: архив Екатерины Головизниной

Обратный путь — как триллер

На обратном пути история повторилась.

«Мы заехали к другу в Крымск, прожили у него два дня. И наши знакомые отправились на поиски бензина. Мужчина, местный житель, знает все заправочные станции. И они искали топливо по всему Крымску три часа! В итоге нашли одну работающую заправку, отстояли очередь и заправились. Мы выехали домой с полным баком. Но весь Краснодарский край и Ростовская область снова оказались пустыми: бензина не было нигде. К тому моменту, когда мы добрались до Воронежа, загорелась лампочка, сигнализирующая об опустевшем баке. Мы съехали с М-4 и поехали по Воронежской области», — вспоминает Екатерина.

Море манит своими волнами Источник: архив Екатерины Головизниной

Лампочка горела, и муж Екатерины вспомнил, что недалеко от места, где они находятся, есть бесконтактная заправка-робот. Вся надежда была на нее.

«И каково же было наше удивление, когда мы остановились и обнаружили, что на ней есть 95-й бензин! Мы заправились до полного. До Скопина мы доехали, хотя лампочка снова загорелась. Но мы уже были дома», — поделилась женщина.

По пробкам семье повезло: они не стояли ни туда, ни обратно.

«Единственная трудность возникла в Каменске-Шахтинском из-за дорожных работ: мы ехали тот участок три с половиной часа, но это было ночью. На обратном пути мы преодолели его за час», — рассказала собеседница.

Если бы не бензин, всё было бы идеально

По словам женщины, топливный кризис на южных трассах реально существует. Но при этом в путешествии были и приятные моменты.

«Главное, что отдых удался. Витязево — прекрасный курорт: вода кристально чистая и теплая, песок горячий, вино холодное, в ресторанах играет музыка. Народу было мало, но это только добавило уюта. Мы отлично отдохнули, зарядились энергией, подзагорели. Каждый день — праздник. Если бы не бензин, было бы вообще идеально», — заключила Екатерина.