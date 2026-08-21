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Образование Деньги на «новые шторы в школу» можно не сдавать: что для это сделать

Деньги на «новые шторы в школу» можно не сдавать: что для это сделать

Узнайте, как сохранить средства

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Образование ребенка бесплатное, и никакие нужды класса на это не влияют, заявил парламентарий | Источник: Максим Бутусов / E1.RUОбразование ребенка бесплатное, и никакие нужды класса на это не влияют, заявил парламентарий | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Образование ребенка бесплатное, и никакие нужды класса на это не влияют, заявил парламентарий

Источник:
Максим Бутусов / E1.RU

Родители школьников вправе отказаться от сдачи денег на нужды класса или школы, и это не должно влиять на отношение к ребенку, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

По словам парламентария, школа обязана обеспечивать за счет своего бюджета ремонт, мебель, учебники и охрану, поэтому никакие дополнительные взносы не могут быть обязательными. При этом родители могут добровольно сдавать деньги, например, на экскурсии, подарки детям или дополнительное оформление кабинета.

Если в школе или родительском комитете оказывают давление и настаивают на сборе средств, депутат советует твердо указывать на то, что такие платежи не являются обязательными. В случае продолжения давления нужно написать заявление на имя директора с просьбой предоставить законные основания для сбора денег, сообщил Гусев в разговоре с РИА Новости.

При отсутствии реакции родители могут обратиться в управление образования, Рособрнадзор или прокуратуру. Отдельно Гусев подчеркнул, что недопустимо требовать переводить деньги на личную карту учителя или члена родительского комитета, — для добровольных взносов у школы есть официальные механизмы.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Школа Деньги Взнос
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Комментарии
1
Гость
2 часа
"Деньги на «новые шторы в школу» можно не сдавать: ЧТО ДЛЯ ЭТО СДЕЛАТЬ", - первое, что рекомендую сделать - всё же окончить школу, чтобы не пороть такую лютую дичь в заголовках.
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Гость
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