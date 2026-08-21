Деньги на «новые шторы в школу» можно не сдавать: что для это сделать

Образование ребенка бесплатное, и никакие нужды класса на это не влияют, заявил парламентарий Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Родители школьников вправе отказаться от сдачи денег на нужды класса или школы, и это не должно влиять на отношение к ребенку, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

По словам парламентария, школа обязана обеспечивать за счет своего бюджета ремонт, мебель, учебники и охрану, поэтому никакие дополнительные взносы не могут быть обязательными. При этом родители могут добровольно сдавать деньги, например, на экскурсии, подарки детям или дополнительное оформление кабинета.

Если в школе или родительском комитете оказывают давление и настаивают на сборе средств, депутат советует твердо указывать на то, что такие платежи не являются обязательными. В случае продолжения давления нужно написать заявление на имя директора с просьбой предоставить законные основания для сбора денег, сообщил Гусев в разговоре с РИА Новости.