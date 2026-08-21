Школьников ждет четырехдневная учебная неделя: график занятий

Учебный год для большинства российских школьников начнется 1 сентября. Поскольку это вторник, значит, первая учебная неделя продлится всего четыре дня.
При пятидневной системе обучения занятия пройдут со вторника по пятницу, с 1 по 4 сентября. В школах с шестидневной неделей учебная неделя продлится до субботы, 5 сентября.
Рекомендованные сроки учебного года остаются прежними. Учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года.
В новом учебном году первый урок 1 сентября во всех школах проведут в формате «Разговоров о важном». День посвятят единству народов России и сохранению исторической памяти. Также в программу первого урока войдут патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
Школы и детские сады переходят на новые правила с 1 сентября 2026 года. Минпросвещения комплексно обновило содержание предметов, а также рекомендации и санитарные правила. Помимо этого изменится количество уроков и домашних заданий. Подробнее обо всех нововведениях читайте в нашем материале.