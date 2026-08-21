Школьников ждет четырехдневная учебная неделя: график занятий

Учебный год начнется для всех в одно время Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Учебный год для большинства российских школьников начнется 1 сентября. Поскольку это вторник, значит, первая учебная неделя продлится всего четыре дня.

При пятидневной системе обучения занятия пройдут со вторника по пятницу, с 1 по 4 сентября. В школах с шестидневной неделей учебная неделя продлится до субботы, 5 сентября.

Рекомендованные сроки учебного года остаются прежними. Учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года.

В новом учебном году первый урок 1 сентября во всех школах проведут в формате «Разговоров о важном». День посвятят единству народов России и сохранению исторической памяти. Также в программу первого урока войдут патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.