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Образование Школьников ждет четырехдневная учебная неделя: график занятий

Школьников ждет четырехдневная учебная неделя: график занятий

До начала занятий осталось несколько дней

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Учебный год начнется для всех в одно время | Источник: Алена Косточкина / 76.RUУчебный год начнется для всех в одно время | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Учебный год начнется для всех в одно время

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

Учебный год для большинства российских школьников начнется 1 сентября. Поскольку это вторник, значит, первая учебная неделя продлится всего четыре дня.

При пятидневной системе обучения занятия пройдут со вторника по пятницу, с 1 по 4 сентября. В школах с шестидневной неделей учебная неделя продлится до субботы, 5 сентября.

Рекомендованные сроки учебного года остаются прежними. Учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года.

В новом учебном году первый урок 1 сентября во всех школах проведут в формате «Разговоров о важном». День посвятят единству народов России и сохранению исторической памяти. Также в программу первого урока войдут патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Школы и детские сады переходят на новые правила с 1 сентября 2026 года. Минпросвещения комплексно обновило содержание предметов, а также рекомендации и санитарные правила. Помимо этого изменится количество уроков и домашних заданий. Подробнее обо всех нововведениях читайте в нашем материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Школа 1 Сентября Четырехдневная неделя Урок
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