Итоги приемной кампании — 2026: образование стало еще недоступнее, ЕГЭ — бессмысленным, число олимпиад — абсурдным?

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В этом году ЕГЭ в России отмечает свое 25-летие и, кажется, за это время напрочь исчерпал себя. Высокий результат ЕГЭ всё чаще перестает быть пропуском на бюджет в самые престижные университеты, хотя именно ради этого ЕГЭ и затевался. На некоторых направлениях бюджетные места практически полностью заняли победители и призеры олимпиад, а стобалльники оказались перед закрытой дверью.

Теперь звучат разные мнения. Одно другого радикальнее.

Один из создателей ЕГЭ, бывший министр образования Владимир Филиппов, выступил против отмены экзамена: по его мнению, это усложнит поступление в вузы. А вот другой экс-министр, Андрей Фурсенко, говорит, что ЕГЭ нужно усложнять… и заодно сокращать число олимпиад.

Эксперты в беседе с MSK1.RU теперь спорят, что же делать с системой льгот, как распределять ограниченное число бюджетных мест и не превратить поступление в гонку за максимально выгодным набором достижений.

300 баллов — и всё равно мимо

В самые популярные вузы и на самые востребованные направления одновременно стремятся несколько категорий абитуриентов: стобалльники ЕГЭ, победители и призеры олимпиад, льготники, целевики. И у каждой группы, разумеется, существуют свои основания претендовать на бюджет.

В результате количество потенциальных кандидатов растет гораздо быстрее, чем количество бесплатных мест.

Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования, считает, что связывать проблему исключительно с количеством олимпиад было бы неправильно. По его словам, сама система поступления за последние годы стала чрезвычайно сложной: к ЕГЭ добавились олимпиады разных уровней, вузовские испытания, дополнительные индивидуальные достижения и различные категории льготников.

«Наворотили воз и маленькую тележку», — так эксперт характеризует нынешнюю конструкцию.

По его оценке, сначала государство сделало ставку на ЕГЭ как на универсальный механизм отбора. Предполагалось, что единый экзамен даст школьнику из любого региона возможность на равных конкурировать за место в ведущем вузе. Затем выяснилось, что одного экзамена недостаточно, и система начала обрастать дополнительными инструментами.

Появились всероссийские и региональные олимпиады, университетские олимпиады, дополнительные вступительные испытания. Одновременно увеличивалось число выпускников с очень высокими баллами ЕГЭ.

Когда ЕГЭ только вводился, результат в 90–100 баллов был редким достижением. Сегодня подготовка к экзаменам превратилась в огромную индустрию с репетиторами, курсами, онлайн-школами и индивидуальными программами. И в этой сфере крутятся гигантские деньги, говорит Комков. Добровольно от них никто отказываться не будет.

В результате система столкнулась с парадоксом: чем эффективнее школьники учатся сдавать ЕГЭ, тем меньше его максимальный результат способен различать самых сильных выпускников. Если на факультет приходят десятки или сотни абитуриентов с результатами, близкими к максимальным, университету приходится искать дополнительные критерии. Так и появились олимпиадники.

Так что нужно усложнять? И кого сокращать?

Сами по себе олимпиады при этом далеко не бесполезны. Напротив, сторонники этой системы указывают, что олимпиадная задача проверяет качества, которые стандартный тестовый экзамен может просто не увидеть. Олег Смолин, депутат Госдумы, считает, что именно это является главным аргументом в пользу сохранения и даже расширения олимпиад.

«Исследования показывают: олимпиадник отличается от стобалльника ЕГЭ тем, что стобалльник, как правило, более усидчив, а олимпиадник более ориентирован на проявление творчества», — отмечает депутат.

То есть олимпиады позволяют университету увидеть ребенка, который способен не только воспроизводить изученный материал, но и решать нестандартные задачи. Для математических, физических, химических и других сложных направлений это особенно важно. Человек может прекрасно владеть предметом, но при этом не демонстрировать свои способности в формате стандартного экзамена.

Комков тоже считает, что олимпиадные достижения должны давать преимущество, но не становиться безусловным приоритетом.

«Олимпиады — это показатель умственного развития и какой-то другой развивающей деятельности. Если ученик участвует в олимпиадном движении, это уже хорошо. Поэтому каким-то бонусом [при поступлении] это может быть. Но приоритетом оно быть не должно», — уверен эксперт.

По его мнению, основой отбора должны оставаться результаты основных экзаменов и качество школьной подготовки в целом.