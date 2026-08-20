«Своя история»: у Глеба Пускепалиса родился ребенок

Жена Глеба Пускепалиса поделилась трогательными фотографиями Источник: k_alexs / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

16 августа у Глеба Пускепалиса родился сын. Радостной новостью поделились в группе Всероссийской премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса. Малыша назвали Романом.

«Для премии „Поступок“, которая носит имя отца Глеба — Сергея Пускепалиса, это событие имеет особое значение. Мы видим в этом не просто рождение нового человека, а продолжение жизни, продолжение дела и ценностей, которые объединяют нас всех. Наш проект родился как дань памяти выдающемуся актеру и режиссеру, а теперь у его внука — свое имя и своя история», — указано в посте группы.

Глеб Пускепалис — российский актер театра и кино, сын актера и режиссера Сергея Пускепалиса, бывшего художественного руководителя Волковского театра, который 20 сентября 2022 года погиб в аварии в Ярославской области.

Жена Глеба, Екатерина, также опубликовала кадры из роддома. Судя по отметке на фото, рожала девушка в Москве в больнице В. В. Вересаева.

Глеб Пускепалис познакомился со своей будущей женой Екатериной Ивановой в 2017 году благодаря общей однокласснице.

«Глеб, мы от всей души поздравляем тебя и твою семью! Пусть Роман растет здоровым, счастливым и вдохновляет тебя на новые творческие свершения», — написано в посте группы премии «Поступок».