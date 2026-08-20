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Семья «Своя история»: у Глеба Пускепалиса родился ребенок

«Своя история»: у Глеба Пускепалиса родился ребенок

Сына экс-руководителя Волковского театра в Ярославле поздравили коллеги

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Жена Глеба Пускепалиса поделилась трогательными фотографиями | Источник: k_alexs / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Жена Глеба Пускепалиса поделилась трогательными фотографиями | Источник: k_alexs / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жена Глеба Пускепалиса поделилась трогательными фотографиями

Источник:

k_alexs / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

16 августа у Глеба Пускепалиса родился сын. Радостной новостью поделились в группе Всероссийской премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса. Малыша назвали Романом.

«Для премии „Поступок“, которая носит имя отца Глеба — Сергея Пускепалиса, это событие имеет особое значение. Мы видим в этом не просто рождение нового человека, а продолжение жизни, продолжение дела и ценностей, которые объединяют нас всех. Наш проект родился как дань памяти выдающемуся актеру и режиссеру, а теперь у его внука — свое имя и своя история», — указано в посте группы.

Глеб Пускепалис — российский актер театра и кино, сын актера и режиссера Сергея Пускепалиса, бывшего художественного руководителя Волковского театра, который 20 сентября 2022 года погиб в аварии в Ярославской области.

Жена Глеба, Екатерина, также опубликовала кадры из роддома. Судя по отметке на фото, рожала девушка в Москве в больнице В. В. Вересаева.

Глеб Пускепалис познакомился со своей будущей женой Екатериной Ивановой в 2017 году благодаря общей однокласснице.

«Глеб, мы от всей души поздравляем тебя и твою семью! Пусть Роман растет здоровым, счастливым и вдохновляет тебя на новые творческие свершения», — написано в посте группы премии «Поступок».

Ранее мы делали большой материал о том, чем в стране запомнился Сергей Пускепалис.

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Комментарии
4
Гость
7 минут
зачем вы заговариваете зубы этими не нужными новостями.кому они нужны?
Гость
21 минута
Кто такой этот Глеб Пускепалис? Он чем-то знаменит лично кроме широко известной в узких кругах фамилии?
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Гость
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