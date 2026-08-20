«Она ничего не успела»: владельцы из разных уголков России сообщили о гибели животных после вакцинации

Владельцы собак сообщили о гибели своих питомцев после вакцинации Источник: Жанна Васильева, Наталья Ефимова

В последние дни российские собаководы пребывают в панике. Причиной стали многочисленные жалобы на гибель питомцев после плановой вакцинации. Одними из первых тревогу забили владельцы животных из Ярославской области. В соцсетях появились посты о смертях собак после прививки препаратом «Мультикан-8» (серия 20) производства московской компании «Ветбиохим».

— Не знаю, как это пережить… Мы своими руками отвели на смерть. Даже подумать не могли, что такое возможно. Эту прививку мы делали с 2022 года, и всё проходило хорошо. А в этот раз это какой-то кошмар! — пишут люди в соцсетях.

Подозревали аллергию

Жительница Ярославля Екатерина после прививки потеряла четвероного любимца — 10-месячного лабрадора по кличке Джой.

— 11 августа мы делали ему прививку в государственной клинике на улице Пионерской в Ярославле. Сначала всё было хорошо. Но в пятницу, 14 августа, нам позвонили из клиники и попросили понаблюдали за собакой, так как состояние других вакцинированных животных стало ухудшаться. Обычно это происходило на четвертые-пятые сутки после прививки. И действительно, ровно на четвертые сутки состояние нашего питомца резко ухудшилось. Появилась вялость, которая с каждым часом нарастала. Пес начал скулить, появились судороги, зуд, слюнотечение. Мы обратились в две ветклиники, но назначенные препараты не помогали. Состояние животного резко ухудшалось. В итоге вечером в 16 августа мы приняли решение усыпить собаку, которая мучилась, — рассказала девушка порталу 76.RU.

Подобную трагедию пережила и Жанна Васильева из Данилова Ярославской области. Ее подопечной — собаке Мие породы бернский зенненхунд — было всего 3,5 месяца.

— Я долго решалась завести собаку. Для меня это был важный и ответственный шаг. 11 августа я сводила ее на плановую вакцинацию. Прививку делали в госклинике в Данилове. Некоторые пишут, что мы экономим на собаках, водя их в государственные клиники. Но это не так. Стоимость прививки составляла больше 1700 рублей. То есть вполне на уровне тех вакцин, которые делают в частных клиниках. Сначала всё было хорошо. Но вечером 14 августа Мие стало плохо — она была невеселая, часто прикладывалась, у нее пропал аппетит, а ночью она начала скулить. На следующий день утром мы повезли ее в клинику в Ярославль, — рассказала Жанна.

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак российского производства (ООО «Ветбиохим»). Предназначена для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Мие сделали прививку «Мультиканом-8» серии 20 Источник: Жанна Васильева

Врачи предположили, что у собаки аллергическая реакция на прививку, назначили лечение, но симптомы не проходили.

— Она начала кусать лапу, в которую делали укол. 16 августа мы привезли ее опять в клинику в Данилове. Мия уже находилась в обморочном состоянии, у нее была высокая температура, она уже ни на что не реагировала. Последние два дня она ничего не пила и не ела, не ходила в туалет. Ей поставили капельницу, но ничего не помогло. Вечером 16 августа она умерла, — поделилась Жанна.

Погибшей Мие было всего 3,5 месяца Источник: Жанна Васильева

Охват — несколько регионов

Как оказалось, случаи гибели животных происходят не только в Ярославской области. Наталья Ефимова из Саратова также стала одной из тех, кто потерял собаку после вакцинации. Ее щенку Тучке породы русский спаниель было только два с небольшим месяца.

— Она еще даже ни разу не успела погулять, потрогать лапками травку, ничего не успела, — плачет Наталья.

Девушка говорит, что купила щенка в питомнике, специально ездила за ним в Воронеж. Мечтала, как будет заниматься с подопечной, развивать ее. Уже начала обзванивать кинологов.

— Это моя первая собака. Мне хотелось, чтобы она стала мне верным другом, моей отдушиной, — говорит Наталья.

Тучке скоро должно было исполниться три месяца Источник: Наталья Ефимова

К здоровью щенка Наталья также подошла ответственно. На плановую прививку отвела Тучку 14 августа. А 17 августа началась борьба за ее жизнь. Симптомы были такими, как и у многих других, — судороги, поджимание и разгрызание лапы, в которую делали укол, отказ от еды, воды, диарея, рвота, температура и другое. Обращение к ветеринарным врачам не принесло результата. 19 августа было принято решение об усыплении малышки.

— У меня до сих пор не хватает сил убрать ее вольер, лежанку. Мой трехлетний ребенок спрашивает, где Тучка, — делится Наталья.

Прививку Тучке делали тем же «Мультиканом» Источник: Наталья Ефимова

Еще один случай, о котором мы узнали, произошел в Тульской области. Светлана из этого региона как раз сейчас пытается спасти свою собаку — шестилетнего «дворянина» Харта. Прививку собаке сделали 12 августа. Потом, как у всех, беспокоила лапа, пропал аппетит, начался понос. Сначала Светлана обращалась к тульским врачам, потом привезла питомца в Москву.

Сейчас пес находится в клинике в тяжелом состоянии.

— Борется, вторые сутки пошли. Сейчас в медикаментозном сне, — рассказала владелица животного.

Пострадавшие создают чаты в соцсетях. В них десятки участников. Есть владельцы из Ярославской, Саратовской, Тверской, Ленинградской, Владимирской, Костромской и других областей. Но что делать дальше, люди пока точно не знают. Многие еще просто не собрались с мыслями от перенесенного горя. Тем не менее уже начались разговоры о коллективных исках.

Раньше проблем не было

Причина произошедшего до сих пор неизвестна. Собаководы из Ярославской области, с которыми общался наш портал, говорили, что делали прививки в государственных ветеринарных клиниках, подведомственных государственному бюджетному учреждению Ярославской области «Центр ветеринарии».

Там, видимо, тоже в растерянности. Нам сообщили, что препарат «Мультикан-8» закупался на постоянной основе и раньше проблем с ним не возникало.

— В начале августа данный препарат серии № 20 закуплен напрямую у производителя — ООО «Ветбиохим». Транспортировка выполнена с соблюдением температурного режима, что подтверждается контрольным чек-листом с оборудования автоматического контроля, — пояснили в «Центре ветеринарии».

При этом в учреждении подтвердили, что в этот раз при использовании вакцины проявились поствакцинальные осложнения у животных. В итоге с 14 августа использование препарата было остановлено.

— В настоящее время проводится сбор и систематизация данных для подготовки жалобы в адрес производителя. Информация направлена в Управление Россельхознадзора, — сообщили в «Центре ветеринарии».

Что говорит производитель

Производитель вакцины — компания «Ветбиохим» — сообщила, что отозвала «Мультикан-8» серии 20 из обращения до выяснения всех обстоятельств.

— Компания «Ветбиохим» информирована о сообщениях, касающихся случаев гибели собак в Ярославской области, которые связывают с применением вакцины «Мультикан-8» серии 20. На настоящий момент официальных рекламаций и обращений в адрес компании «Ветбиохим» как производителя вакцины не поступало, — говорится в комментарии на сайте фирмы, опубликованном 19 августа.

Для изучения ситуации специалисты компании выехали в Ярославскую область. Проводится повторный контроль качества указанной серии вакцины, а также условий производственного процесса. Кроме того, архивные образцы вакцины подготовлены для предоставления в государственный аккредитованный орган с целью проведения независимой экспертизы.

— Сам по себе факт вакцинации животных не является достаточным основанием для установления причинно-следственной связи между применением вакцины и случаями гибели. Такая связь либо ее отсутствие могут быть установлены только по результатам комплексного исследования всех обстоятельств каждого случая, — подчеркнули в «Ветбиохиме».

По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ветбиохим» было зарегистрировано в 2005 году в Москве. На сайте компании указано, что она обладает богатым опытом работы в сфере производства лекарственных препаратов и средств диагностики, профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней домашних и сельскохозяйственных животных. Выручка ООО «Ветбиохим» на конец 2025 года составила 4,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей. Учредителями и участниками компании являются Тарас Алипер, Екатерина Родионова, Диана Паламарчук. Все они также владельцы столичного ООО «Научно-производственное объединение НАРВАК», занимающегося научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, производством материалов, применяемых в медицинских целях и т. п.

По информации производителя, вакцина «Мультикан-8» выпускается с 1996 года. В среднем реализация указанного препарата превышает 2 млн доз в год.

— Серия 20 была произведена с соблюдением всех технологических требований и успешного прохождения контроля качества по всем показателям, согласно утвержденной нормативной документации. Вакцина объемом 60 000 доз реализована более чем в 10 регионов РФ, сообщений о развитии нежелательных поствакцинальных реакций из других регионов не поступало. Анализируя совокупность имеющейся на сегодняшний день информации, характер и динамику распространения сообщений, мы отмечаем признаки возможного организованного распространения недостоверной информации. Рекомендуем ориентироваться на проверенные сведения и официальные сообщения, — отметили в компании.

19 августа в группе во «ВКонтакте» с названием «Ветбиохим» появились сообщения с просьбой к владельцам животных и ветеринарным специалистам временно не использовать вакцины и других серий:

«Мультикан-8» серия 20 (срок годности — 01.2028;

«Мультикан-8» серия 21 (срок годности — 02.2028);

«Мультикан-6» серия 11 (срок годности — 01.2028);

«Мультикан-6» серия 12 (срок годности — 02.2028).

Также в группе говорится, что компании начали поступать сведения о случаях отсутствия нежелательных реакций после вакцинации препаратом «Мультикан-8» серии 20.

В «Ветбиохиме» выразили соболезнования владельцам погибших собак и сообщили, что сведения о случаях, которые могут иметь отношение к сложившейся ситуации, можно передать на почту: multican-8@vetbiochem.com.

Проверят Россельхознадзор и прокуратура

Между тем ситуацией уже заинтересовались в Россельхознадзоре. Ведомство намерено провести проверку совместно с прокуратурой. При выявлении нежелательных реакций владельцы животных могут сообщать об этом через форму «Новое обращение» на официальном ресурсе Россельхознадзора.

Что делать владельцам собак

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что конкретно к нему обращений со стороны владельцев собак, пострадавших от «Мультикана», не было.

— Если говорить в целом, гибель животных после вакцинации происходит крайне редко. Это единичные случаи. Конкретно «Мультикан» не новый препарат, от которого можно ждать сюрпризов, его используют давно. Что произошло сейчас, сказать пока трудно. Полную картину даст исследование самой вакцины и патологоанатомическое обследование погибших животных. Сейчас можно только предполагать, было ли это нарушение при производстве, хранении, транспортировке препарата или что-то другое, — отметил специалист.

Как правило, причиной становится либо непереносимость компонентов препарата, либо, если вакцину ввели больному ослабленному животному. Поэтому делать прививку обязательно нужно после осмотра и под присмотром ветеринарного врача. Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории

При этом врач призвал не отказываться совсем от прививания животных.

— Прививать надо. Наша средняя полоса России традиционно неблагополучна по бешенству. И поэтому мы вынуждены прививать питомцев каждый год. Это вопрос здоровья не только самих животных, но их владельцев. Иначе они могут стать источником передачи инфекции, — подчеркнул Михаил Шеляков.

В Ярославской области, по данным регионального «Центра ветеринарии», существуют средства-аналоги. Например, вакцина интирабическая инактивированная сухая культуральная из штамма «Щелково — 51» для собак и кошек.