«Ила по горло»: ярославцы пожаловались на состояние городского пруда

Что случилось с Крестовским прудом в Ярославле Источник: Евгений Юрич

Читатель 76.RU Евгений озаботился состоянием пруда в парке «Нефтяник» в Ярославле. Крестовский пруд ярославец назвал красивым, да только, по его мнению, водоем запустили. Теперь он превращается в болото.

По данным мэрии Ярославля, пруд в парке «Нефтяник» является единственной рекреационной зоной в микрорайоне «Нефтестрой». Кроме того, пруд отнесен к особо охраняемой природной территории регионального значения Ярославской области — памятнику природы «Парк в поселке Нефтестрой».

«Об очищении много говорили, много отписок красивых люди получали. И все! Впрочем, как всегда! Отписки типа „бактерии будут выпущены в пруд, и все наладится“ и т. д. и т.п! Приходили, фоткали. Там уточки плавают, рыбка водится! Это не показатель загрязнения пруда! Утки будут плавать и в луже, пока она есть. А еды народ принесет, поэтому и утки», — возмутился Евгений.

Издалека вода имеет коричневатый оттенок Источник: Евгений Юрич А вблизи пруд выглядит вот так Источник: Евгений Юрич

Ярославец дополнил, что раньше в пруду водилась живность — лягушки, пиявки, рыбки, жуки-плавунцы, улитки.

«Сейчас в пруду ничего этого нет, — негодует читатель. — Там ила по горло! Все родники забиты, их чистить надо. И после этого микроорганизмы запускать! Нужен земснаряд, чтобы очистить и оставить нашим детям и внукам этот водоем. А не выкидывать деньги на лапы и памятники енотам».

Редакция 76.RU обратилась в мэрию города, чтобы узнать, как власти решают эту проблему. Выяснилось, что специалисты в курсе ситуации и планируют ей заняться. По их мнению, с прудом возникли проблемы из-за слива в него стоков канализации и твердых бытовых отходов. Именно поэтому количество ила в пруду увеличилось, а вода «зацвела».

Водоем будут чистить. Только для этого работы необходимо согласовать с Министерством лесного хозяйства и природопользования.

В мутной воде можно разглядеть мусор, а вот живых существ уже не найти Источник: Евгений Юрич

«На основании полученных результатов ФГБУ „Главрыбвод“ рекомендовано провести мероприятия по расчистке ложа пруда от иловых отложений с последующей отсыпкой дна песчано-гравийным материалом и зарыблению водоема объектами аквакультуры (сазан, карп). Проведение мероприятий по глубокой очистке водоема возможно только по согласованию министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области с соответствующим уведомлением ГБУ ЯО „Центр охраны окружающей среды“. Основным условием согласования мероприятия является представление в министерство информации об основных параметрах и объемах планируемой деятельности и материалов, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на памятник природы, подготовленных в соответствии с требованиями природоохранного законодательства», — пояснили власти.