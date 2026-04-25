Не нужно это выкидывать: в центре Ярославля пройдет акция по сбору отходов

В Ярославле в выходные можно будет сдать сырье на переработку Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле пройдет экологическая акция по сбору вторсырья. Отходы для переработки можно будет принести 26 апреля с 11:00 до 13:00 на улицу Володарского, 62А.

Акцию проводят волонтеры «ЯрЭкомобиля» уже много лет. Они будут ждать всех желающих справа от ДК «Общество глухих». Рядом расположены ЯГТУ (корпус Д) и Школа № 38.

Вторсырье — это отходы, которые можно использовать повторно после переработки.

«Рассортируйте всё дома, пожалуйста, заранее. Задавайте вопросы, мы поможем со всем разобраться. Чуть больше подготовки, чтобы всем было комфортно. Ну а мы, как всегда, будем принимать чистое, сухое и компактное вторсырье», — говорится в посте в соцсетях волонтеров.

Далеко не весь мусор подходит для вторичного использования. «ЯрЭкомобиль» принимает двенадцать видов пластика, макулатуру, батарейки, металл, блистеры, стекло, тетрапак, технику и текстиль. В это воскресенье можно будет принести следующее сырье:

макулатуру, раздельно бумагу и гофрокартон;

стеклянные бутылки, банки, стеклобой;

жесть и алюминий (раздельно алюминиевые банки от напитков и остальной металл);

тетрапак и пюрпак;

пластик маркировки 1,2,4,5,6♻️;

прозрачные ПЭТ-бутылки 1PET♻️;

прочую тару и белые бутылки 1PET♻️;

бутыли и канистры 2HDPE♻️;

пакеты 2HDPE♻️;

#добрые_крышечки 2HDPE♻️;

твёрдый 4LDPE♻️;

пакеты и плёнку 4LDPE♻️;

вспененную плёнку 4LDPE♻️;

тару 5PP♻️;

плёнку 5PP♻️;

вспененный полистирол 6PS♻️;

обычный полистирол 6PS♻️;

батарейки;

резиновые изделия;

одежду и текстиль на переработку;

бытовую технику, провода, аккумуляторы;

фармацевтические отходы: раздельно блистеры и другие упаковки от лекарств.

Маркировка ♻️ на упаковке указывает на возможность вторичной переработки сырья. Цифра и буквы внутри нее означают тип материала.

Стоит помнить, что перед тем как выбросить сырье, нужно проделать несколько этапов: очистить тару от грязи (вымыть), если потребуется — высушить, смять и рассортировать по фракциям.

Некоммерческая организация «ЯрЭкомобиль» устраивает в Ярославле выездные акции по сбору вторичного сырья с 2017 года. Пункты сбора согласуются с мэрией города.

На данный момент акции «ЯрЭкомобиля» проходят 2–3 раза в месяц. Места проведения чередуются по принципу «один раз в центре, другой — в одном из районов». Во время акции на место сбора приезжают «Газели», разворачивают большие мешки, куда ярославцы несут отсортированное и накопленное дома вторсырье.

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О том, как правильно выбросить мусор, чтобы он стал полезным мы рассказывали тут. Также ранее мы публиковали список, куда необходимо сдавать опасные отходы и какое сырье входит в эту группу.