Не нужно это выкидывать: в центре Ярославля пройдет акция по сбору отходов

В Ярославле пройдет экологическая акция по сбору вторсырья. Отходы для переработки можно будет принести 26 апреля с 11:00 до 13:00 на улицу Володарского, 62А.
Акцию проводят волонтеры «ЯрЭкомобиля» уже много лет. Они будут ждать всех желающих справа от ДК «Общество глухих». Рядом расположены ЯГТУ (корпус Д) и Школа № 38.
Вторсырье — это отходы, которые можно использовать повторно после переработки.
«Рассортируйте всё дома, пожалуйста, заранее. Задавайте вопросы, мы поможем со всем разобраться. Чуть больше подготовки, чтобы всем было комфортно. Ну а мы, как всегда, будем принимать чистое, сухое и компактное вторсырье», — говорится в посте в соцсетях волонтеров.
Далеко не весь мусор подходит для вторичного использования. «ЯрЭкомобиль» принимает двенадцать видов пластика, макулатуру, батарейки, металл, блистеры, стекло, тетрапак, технику и текстиль. В это воскресенье можно будет принести следующее сырье:
макулатуру, раздельно бумагу и гофрокартон;
стеклянные бутылки, банки, стеклобой;
жесть и алюминий (раздельно алюминиевые банки от напитков и остальной металл);
тетрапак и пюрпак;
пластик маркировки 1,2,4,5,6♻️;
прозрачные ПЭТ-бутылки 1PET♻️;
прочую тару и белые бутылки 1PET♻️;
бутыли и канистры 2HDPE♻️;
пакеты 2HDPE♻️;
#добрые_крышечки 2HDPE♻️;
твёрдый 4LDPE♻️;
пакеты и плёнку 4LDPE♻️;
вспененную плёнку 4LDPE♻️;
тару 5PP♻️;
плёнку 5PP♻️;
вспененный полистирол 6PS♻️;
обычный полистирол 6PS♻️;
батарейки;
резиновые изделия;
одежду и текстиль на переработку;
бытовую технику, провода, аккумуляторы;
фармацевтические отходы: раздельно блистеры и другие упаковки от лекарств.
Маркировка ♻️ на упаковке указывает на возможность вторичной переработки сырья. Цифра и буквы внутри нее означают тип материала.
Стоит помнить, что перед тем как выбросить сырье, нужно проделать несколько этапов: очистить тару от грязи (вымыть), если потребуется — высушить, смять и рассортировать по фракциям.
Некоммерческая организация «ЯрЭкомобиль» устраивает в Ярославле выездные акции по сбору вторичного сырья с 2017 года. Пункты сбора согласуются с мэрией города.
На данный момент акции «ЯрЭкомобиля» проходят 2–3 раза в месяц. Места проведения чередуются по принципу «один раз в центре, другой — в одном из районов». Во время акции на место сбора приезжают «Газели», разворачивают большие мешки, куда ярославцы несут отсортированное и накопленное дома вторсырье.
А вы сортируете мусор?
О том, как правильно выбросить мусор, чтобы он стал полезным мы рассказывали тут. Также ранее мы публиковали список, куда необходимо сдавать опасные отходы и какое сырье входит в эту группу.
Здесь можно посмотреть пункты приема ртутных ламп. В этом материале рассказывали, куда можно сдать одежду, посуду и старую технику.