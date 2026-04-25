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Экология Не нужно это выкидывать: в центре Ярославля пройдет акция по сбору отходов

Не нужно это выкидывать: в центре Ярославля пройдет акция по сбору отходов

Среди прочего на переработку можно принести батарейки и пластик

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В Ярославле в выходные можно будет сдать сырье на переработку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле в выходные можно будет сдать сырье на переработку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле в выходные можно будет сдать сырье на переработку

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле пройдет экологическая акция по сбору вторсырья. Отходы для переработки можно будет принести 26 апреля с 11:00 до 13:00 на улицу Володарского, 62А.

Акцию проводят волонтеры «ЯрЭкомобиля» уже много лет. Они будут ждать всех желающих справа от ДК «Общество глухих». Рядом расположены ЯГТУ (корпус Д) и Школа № 38.

Вторсырье — это отходы, которые можно использовать повторно после переработки.

«Рассортируйте всё дома, пожалуйста, заранее. Задавайте вопросы, мы поможем со всем разобраться. Чуть больше подготовки, чтобы всем было комфортно. Ну а мы, как всегда, будем принимать чистое, сухое и компактное вторсырье», — говорится в посте в соцсетях волонтеров.

Далеко не весь мусор подходит для вторичного использования. «ЯрЭкомобиль» принимает двенадцать видов пластика, макулатуру, батарейки, металл, блистеры, стекло, тетрапак, технику и текстиль. В это воскресенье можно будет принести следующее сырье:

  • макулатуру, раздельно бумагу и гофрокартон;

  • стеклянные бутылки, банки, стеклобой;

  • жесть и алюминий (раздельно алюминиевые банки от напитков и остальной металл);

  • тетрапак и пюрпак;

  • пластик маркировки 1,2,4,5,6♻️;

  • прозрачные ПЭТ-бутылки 1PET♻️;

  • прочую тару и белые бутылки 1PET♻️;

  • бутыли и канистры 2HDPE♻️;

  • пакеты 2HDPE♻️;

  • #добрые_крышечки 2HDPE♻️;

  • твёрдый 4LDPE♻️;

  • пакеты и плёнку 4LDPE♻️;

  • вспененную плёнку 4LDPE♻️;

  • тару 5PP♻️;

  • плёнку 5PP♻️;

  • вспененный полистирол 6PS♻️;

  • обычный полистирол 6PS♻️;

  • батарейки;

  • резиновые изделия;

  • одежду и текстиль на переработку;

  • бытовую технику, провода, аккумуляторы;

  • фармацевтические отходы: раздельно блистеры и другие упаковки от лекарств.

Маркировка ♻️ на упаковке указывает на возможность вторичной переработки сырья. Цифра и буквы внутри нее означают тип материала.

Стоит помнить, что перед тем как выбросить сырье, нужно проделать несколько этапов: очистить тару от грязи (вымыть), если потребуется — высушить, смять и рассортировать по фракциям.

Некоммерческая организация «ЯрЭкомобиль» устраивает в Ярославле выездные акции по сбору вторичного сырья с 2017 года. Пункты сбора согласуются с мэрией города.

На данный момент акции «ЯрЭкомобиля» проходят 2–3 раза в месяц. Места проведения чередуются по принципу «один раз в центре, другой — в одном из районов». Во время акции на место сбора приезжают «Газели», разворачивают большие мешки, куда ярославцы несут отсортированное и накопленное дома вторсырье.

А вы сортируете мусор?

Да
Нет
Свое мнение напишу в комментариях

О том, как правильно выбросить мусор, чтобы он стал полезным мы рассказывали тут. Также ранее мы публиковали список, куда необходимо сдавать опасные отходы и какое сырье входит в эту группу.

Здесь можно посмотреть пункты приема ртутных ламп. В этом материале рассказывали, куда можно сдать одежду, посуду и старую технику.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Вторсырье Раздельный сбор мусора Акция
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Комментарии
23
Гость
24 апреля, 04:14
будем обязательно! огромное спасибо организаторам акции за возможность сделать планету чуточку чище
Гость
23 апреля, 21:53
Молоко, кефир и т. Д. разливали в стеклянные бутылки. Потом их принимали, они (бутылки) шли на молокозавод. А теперь разливают в тетра, ужас сколько макулатуры, куда ее девать - нерационально, неэкономично. В Англии опять разливают в стекло, потому что считают деньги. А пластик - куда его столько?
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