Еще и заработаете на обновки: куда сдать ненужные вещи в Ярославле

Можно заработать на старье, пылящемся в шкафу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Весной у многих появляется настроение, когда хочется избавиться от всего старого и обзавестись обновками. Разобрать давно забытые вещи в шкафах и выкинуть поцарапанную посуду.

Конечно, можно просто отнести все на помойку. Но есть более выгодные для кошелька варианты.

Продажа на сайте объявлений и соцсетях

Практически все уже знают о существовании сервисов для публикации объявлений. Например «Авито» или «Юла». Туда можно выложить фото и описание ненужной вещи, указать желаемую цену и ждать, пока кто-то отреагирует. Так можно продавать что угодно: посуду, одежду, технику, надоевшие безделушки и даже мебель.

А еще по тому же принципу можно пойти в соцсетях. Можно выложить объявление у себя на странице, или же опубликовать в тематической группе по типу «Барахолки».

Комиссионки

В Ярославле есть несколько комиссионок. Некоторые из них принимают и одежду. Например, магазин «Buro» на Республиканской улице, 7. Но важно помнить: вещи там принимают только по сезону, то есть принести летом шапку на сдачу нельзя. Магазин не берет комиссию за продажу.

Правила работают так: человек приносит вещь, если она продается в течение двух месяцев, ему отдают деньги. Если нет, просто возвращают назад. В магазине принимают вещи только из натуральных тканей или брендовые, избегая одежды из масс-маркета.

Есть места, где требования более свободные. Например, в магазине «Удачная находка» на Комсомольской улице, 5.

Там принимают практически все: бижутерию, одежду и обувь по сезону в чистом виде. При заключении договора нужно заплатить 10% от установленной цены. Нижнее белье и колготки принимают только в заводской упаковке.

Комиссия при продаже составляет 35% в пользу магазина. Если вещь не продадут за сезон, человек забирает ее обратно, а залог в 10% сгорает.

Акции от крупных магазинов

Крупные ретейлеры часто устраивают акции, когда предоставляют скидку на новый товар, если покупатель принесет старый. Например, в магазине «Fissman» на поселке Нагорный на Дорожной улице, 6а принимаю старые кастрюли и сковороды. Взамен можно получить 40% скидки на новую посуду. Акция действует до 31 мая 2025 года.

Скидку на новую обувь взамен старой можно получить в фирменных магазинах «RALF RINGER». Один из таких расположен в поселке Нагорный, на Дорожной улице, 6а, второй на улице Победы, 41, третий на Ленинградском проспекте, 123.

Можно сдать любую обувь кроме резиновых сапог, сланцев, домашних тапочек. За каждую пару начислят 1000 бонусных рублей, которые можно будет потратить на 30% от стоимости товара.

Ломбарды

В ломбарды обычно идут за быстрыми деньгами. Туда можно сдать не только ювелирные украшения, но и технику. Выкупать их обратно не обязательно. Правда, старую одежду там вряд ли примут.

Переработка

Сейчас во многих местах есть контейнеры, где можно оставить вещи на переработку. Во многих магазинах можно сдать, например, батарейки. Также существуют специальные контейнеры для одежды и домашнего текстиля.

Список пунктов:

улица Труфанова, 30;

улица Дорожная, 6а, 8а, поселок Нагорный;

проспект Фрунзе, 38 и 56в;

улица Добрынина, 7;

улица Чкалова, 1б;

улица Пашуковская, 7к2;

улица Угличская 36/44;

улица Салтыкова-Щедрина, 16;

улица Саукова, 13;

улица Звездная, 47;

поселок Заволжье коттеджный поселок Васильковые поля;

улица Лесная Поляна 37;

Школа № 42;

улица Большая Октябрьская, 64а.

В контейнеры нужно класть чистые и сухие вещи. Сумки, обувь, аксессуары, капроновые колготки, кружевное белье, пуховые одеяла, подушки, изделия из кожи и меха не подходят.

Благотворительность

Те вещи, что уже отслужили свой срок в вашем гардеробе, могут понадобиться другим. в Ярославле есть несколько мест, в которых примут одежду для нуждающихся.

благотворительный склад общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» на Волгоградской улице, 43. Здесь примут одежду на взрослых и детей. Вещи должны быть без пятен и дыр. Склад работает в понедельник и четверг с 15:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 15:00.

МКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий Ярославля» на улице Чехова, 42. Там требуется одежда. Можно предварительно позвонить администратору и предупредить о визите.

Благотворительный фонд «Второе дыхание». В Ярославле есть контейнеры от этой организации. Нижнее белье, носки и колготки сдавать нельзя, вещи должны быть чистыми. Старые меховые и кожаные изделия, обувь, сумки и аксессуары и мягкие игрушки в плохом состоянии сдавать не нужно. Переработать их не получится. А вот в хорошем принести можно.

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