НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 752мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,84
EUR 91,73
Закрылось грузинское кафе
На Соколе сдали новый дом
«Локомотив» разгромил ЦСКА
«Умные решения» в недвижимости
Новый прожиточный минимум
Роман Костомаров в Ярославле
На что Петров пошел ради роли
Что с платными парковками
Как изменят облик Стрелки
Чем живет рынок, проданный частнику
Экология Ярославцам назвали адрес пункта приема ртутных ламп: где он находится, график работы

Ярославцам назвали адрес пункта приема ртутных ламп: где он находится, график работы

Подробности озвучили в мэрии города

298
Ярославцам рассказали, куда сдать ртутные лампы | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЯрославцам рассказали, куда сдать ртутные лампы | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Ярославцам рассказали, куда сдать ртутные лампы

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В мэрии Ярославля рассказали, куда жители города могут сдать отработанные ртутные лампы. Прием таких отходов ведется по адресу: Московский проспект, д. 110А (площадка предприятия «Горзеленхозстрой»).

«Для удобства горожан на территории предприятия установлен специальный контейнер (экобокс). Он предназначен для первичного сбора ртутьсодержащих ламп, утративших потребительские свойства», — пояснили власти.

В пункте принимают небитые ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы. В мэрии добавили, что сдать лампы по данному адресу могут только физические лица, проживающие на территории Ярославля.

Чтобы у вас приняли лампы нужно выполнить два условия:

  • приехать в любую среду с 10:00 до 12:00 (прием ведется только в это время);

  • при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для заключения договора о сдаче.

Власти заверили, что все принятые лампы передаются для безопасной утилизации в специализированную организацию.

Отработанные люминесцентные и ртутьсодержащие лампы относятся к I классу опасности (то есть являются чрезвычайно опасными). Их складирование и транспортировка возможны только в специально оборудованных местах. Именно поэтому важно сдавать такие отходы в предназначенные для этого пункты приема, а не выбрасывать вместе с бытовым мусором в обычные контейнеры.

А вы что делаете с перегоревшими лампами?

Выбрасываю в обычную мусорку
Сдаю в специальные пункты приема
Другое (напишу в комментариях)
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мэрия Ярославля Отходы Утилизация ламп
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
31 минута
Цена за лампу. Платите деньги.
Гость
19 минут
хаха, ближайший пункт приема , помойка у дома.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление