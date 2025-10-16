Ярославцам назвали адрес пункта приема ртутных ламп: где он находится, график работы

Ярославцам рассказали, куда сдать ртутные лампы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В мэрии Ярославля рассказали, куда жители города могут сдать отработанные ртутные лампы. Прием таких отходов ведется по адресу: Московский проспект, д. 110А (площадка предприятия «Горзеленхозстрой»).

«Для удобства горожан на территории предприятия установлен специальный контейнер (экобокс). Он предназначен для первичного сбора ртутьсодержащих ламп, утративших потребительские свойства», — пояснили власти.

В пункте принимают небитые ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы. В мэрии добавили, что сдать лампы по данному адресу могут только физические лица, проживающие на территории Ярославля.

Чтобы у вас приняли лампы нужно выполнить два условия:

приехать в любую среду с 10:00 до 12:00 (прием ведется только в это время);

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, для заключения договора о сдаче.

Власти заверили, что все принятые лампы передаются для безопасной утилизации в специализированную организацию.

Отработанные люминесцентные и ртутьсодержащие лампы относятся к I классу опасности (то есть являются чрезвычайно опасными). Их складирование и транспортировка возможны только в специально оборудованных местах. Именно поэтому важно сдавать такие отходы в предназначенные для этого пункты приема, а не выбрасывать вместе с бытовым мусором в обычные контейнеры.