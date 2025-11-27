Куда в Ярославле можно сдать старую технику, ртутный градусник и лампочки? Список адресов

Где в Ярославле можно сдать на утилизацию ртутьсодержащие лампы и градусники, батарейки? Где принимают старые автомобильные шины и бытовую технику? Редакция 76.RU выяснила это, ниже — актуальная информация о пунктах приема и графике их работы.
Ртутьсодержащие лампы
Ртутосодержащие лампы относятся к категории опасных отходов, поэтому их лучше не выбрасывать в мусорку, а следует сдавать в специальный пункт приема.
Адрес пункта: г. Ярославль, Московский проспект, д. 110А (производственная площадка МБУ «Горзеленхозстрой»).
Время работы: каждую среду с 10:00 до 12:00.
В данном пункте не принимают битые или разгерметизированные лампы.
Ртутьсодержащие градусники
Градусники также относятся к категории опасных отходов, поэтому их следует сдавать в специальный пункт приёма. Их принимают даже в поврежденном состоянии.
Адрес пункта: г. Ярославль, ул. Выстовочная, д. 12.
Время работы: понедельник — пятница с 9:00 до 14:00.
Контактный телефон: +7 (4852) 94-00-44.
Автомобильные шины
В Ярославле есть несколько пунктов приема старых автомобильных шин. Их сдача бесплатна для всех жителей региона.
Адреса приема: г. Ярославль, Костромское шоссе, д. 10 (производственная площадка МБУ «Горзеленхозстрой») и ул. Гагарина, д. 60Д.
Время работы:
понедельник, среда, пятница, воскресенье — с 09:00 до 17:00;
вторник, четверг, суббота — с 11:00 до 19:00.
За один визит разрешено сдать до четырех шин.
Батарейки
В Ярославле установлены сотни пунктов для сбора использованных батареек. Полный их список можно посмотреть на карте от мэрии.
Утилизацией и обезвреживанием батареек занимается компания ООО «НЭК-Инновации» на проспекте Октября, 78.
Во многих школах Ярославля есть пункты приёма батареек, но они работают только для учеников и сотрудников. Посторонние сдать батарейки туда не могут, поэтому адреса школ в общий список не включены.
Старая офисная техника
В Ярославле также можно сдать в переработку старую офисную технику. Сбором занимается компания ООО «НЭК Инновации».
Пункт приема: Ярославский муниципальный округ, поселок Ивняки, ул. Центральная, д. 11 (комплекс по раздельному сбору отходов).
Для организации вывоза неисправной техники можно обратиться по телефону +7 (4852) 67-94-54.
В мэрии уточнили, что управляющие компании многоквартирных домов обязаны организовывать места для сбора опасных отходов на территории домов. После того как жители сдают отходы, УК должны передать их в лицензированные организации для безопасной утилизации и переработки.