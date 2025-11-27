НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Куда в Ярославле можно сдать старую технику, ртутный градусник и лампочки? Список адресов

Куда в Ярославле можно сдать старую технику, ртутный градусник и лампочки? Список адресов

Для опасных отходов в городе оборудованы специальные пункты приема

Куда сдавать опасные отходы в Ярославле, рассказываем в этом материале | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Куда сдавать опасные отходы в Ярославле, рассказываем в этом материале

Где в Ярославле можно сдать на утилизацию ртутьсодержащие лампы и градусники, батарейки? Где принимают старые автомобильные шины и бытовую технику? Редакция 76.RU выяснила это, ниже — актуальная информация о пунктах приема и графике их работы.

  1. Ртутьсодержащие лампы
  2. Ртутьсодержащие градусники
  3. Автомобильные шины
  4. Батарейки
  5. Старая офисная техника
1

Ртутьсодержащие лампы

Ртутосодержащие лампы относятся к категории опасных отходов, поэтому их лучше не выбрасывать в мусорку, а следует сдавать в специальный пункт приема.

Адрес пункта: г. Ярославль, Московский проспект, д. 110А (производственная площадка МБУ «Горзеленхозстрой»).

Время работы: каждую среду с 10:00 до 12:00.

В данном пункте не принимают битые или разгерметизированные лампы.

2

Ртутьсодержащие градусники

Градусники также относятся к категории опасных отходов, поэтому их следует сдавать в специальный пункт приёма. Их принимают даже в поврежденном состоянии.

Адрес пункта: г. Ярославль, ул. Выстовочная, д. 12.

Время работы: понедельник — пятница с 9:00 до 14:00.

Контактный телефон: +7 (4852) 94-00-44.

3

Автомобильные шины

В Ярославле есть несколько пунктов приема старых автомобильных шин. Их сдача бесплатна для всех жителей региона.

Адреса приема: г. Ярославль, Костромское шоссе, д. 10 (производственная площадка МБУ «Горзеленхозстрой») и ул. Гагарина, д. 60Д.

Время работы:

  • понедельник, среда, пятница, воскресенье — с 09:00 до 17:00;

  • вторник, четверг, суббота — с 11:00 до 19:00.

За один визит разрешено сдать до четырех шин.

4

Батарейки

В Ярославле установлены сотни пунктов для сбора использованных батареек. Полный их список можно посмотреть на карте от мэрии.

Утилизацией и обезвреживанием батареек занимается компания ООО «НЭК-Инновации» на проспекте Октября, 78.

Адреса, куда можно сдать батарейки в Ленинском районе | Источник: Мария Романова / Городские медиаАдреса, куда можно сдать батарейки в Ленинском районе | Источник: Мария Романова / Городские медиа
Места, где принимают отработанные батарейки в Кировском районе | Источник: Мария Романова / Городские медиаМеста, где принимают отработанные батарейки в Кировском районе | Источник: Мария Романова / Городские медиа
Пункты приема старых батареек в Красноперекопском районе | Источник: Мария Романова / Городские медиаПункты приема старых батареек в Красноперекопском районе | Источник: Мария Романова / Городские медиа
Куда сдать батарейки в переработку во Фрунзенском районе | Источник: Мария Романова / Городские медиаКуда сдать батарейки в переработку во Фрунзенском районе | Источник: Мария Романова / Городские медиа
Места, куда можно сдать в переработку батареек в Брагине | Источник: Мария Романова / Городские медиаМеста, куда можно сдать в переработку батареек в Брагине | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Во многих школах Ярославля есть пункты приёма батареек, но они работают только для учеников и сотрудников. Посторонние сдать батарейки туда не могут, поэтому адреса школ в общий список не включены.

5

Старая офисная техника

В Ярославле также можно сдать в переработку старую офисную технику. Сбором занимается компания ООО «НЭК Инновации».

Пункт приема: Ярославский муниципальный округ, поселок Ивняки, ул. Центральная, д. 11 (комплекс по раздельному сбору отходов).

Для организации вывоза неисправной техники можно обратиться по телефону +7 (4852) 67-94-54.

В мэрии уточнили, что управляющие компании многоквартирных домов обязаны организовывать места для сбора опасных отходов на территории домов. После того как жители сдают отходы, УК должны передать их в лицензированные организации для безопасной утилизации и переработки.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
Гость
23 минуты
А что же Заволжский район обидели. Куда батарейки сдавать?
Гость
13 минут
В "Глобусе"-батарейки.
Читать все комментарии
