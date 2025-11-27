Куда в Ярославле можно сдать старую технику, ртутный градусник и лампочки? Список адресов

Ртутосодержащие лампы относятся к категории опасных отходов, поэтому их лучше не выбрасывать в мусорку, а следует сдавать в специальный пункт приема.

Адрес пункта: г. Ярославль, Московский проспект, д. 110А (производственная площадка МБУ «Горзеленхозстрой»).

Время работы: каждую среду с 10:00 до 12:00.