«С этой проблемой больше не столкнемся»: мэр Рыбинска выступил с заявлением о запахе в городе

«С этой проблемой больше не столкнемся»: мэр Рыбинска выступил с заявлением о запахе в городе

Что он сказал

65
Жители Рыбинска в новогодние праздники писали, что город затянут дымом

Источник:

Алена Круглова, Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Жители Рыбинска в новогодние праздники писали, что город затянут дымом

Источник:

Алена Круглова, Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Глава Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков выступил с заявлением по поводу вони, на которую уже несколько недель жалуются жители города. Люди предполагают, что запах появился из-за сжигания поголовья на местной птицефабрике

«Мы изначально направили свои действия на защиту горожан. Главное требование, которое мы ставили перед Министерством сельского хозяйства, — это не допустить негативных запахов в городе. Как только они появились, были выведены на работу сотрудники муниципального контроля. Совместно с санэпидемстанцией был взят ряд проб и направлены обращения по всем направлениям», — сообщил Рудаков в эфире телеканала «Рыбинск-40».

Глава города отметил, что при утилизации стали учитывать розу ветров.

«Интересы Рыбинска были учтены. На сегодня я могу утверждать, что Рыбинск с этой проблемой больше не столкнется», — заявил Дмитрий Рудаков 27 января.

Напомним, в новогодние праздники жители Рыбинска пожаловались на едкую вонь на улице. По версии людей, гарью тянуло со стороны местной птицефабрики, где якобы сжигали тушки кур из-за птичьего гриппа. По информации жителей запах ощущался и раньше. Органы власти Ярославской области официальных комментариев по ситуации не давали.

Следственный комитет России по Ярославской области начал проверку по жалобам жителей.

В середине января информация о проблеме дошла до комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Председатель комитета Дмитрий Кобылкин сообщил, что комитет направит официальное обращение в Природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с требованием о проведении внеплановой выездной проверки ситуации.

Екатерина Лещенкова

корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Запах Рыбинск Дмитрий Рудаков
Комментарии
1
Гость
6 минут
это запах Родины?
Гость
