«Приводят к выбросам ядовитых веществ»: Госдума потребовала проверить свалку в Ярославской области

В Госдуме заинтересовались проблемой свалки в Рыбинске Источник: Дмитрий Кобылкин / Vk.com, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Комитет Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды направит официальное обращение в Природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с требованием о проведении внеплановой выездной проверки свалки в Рыбинске Ярославской области. Об этом 14 января на своей странице во «ВКонтакте» сообщил председатель комитета Дмитрий Кобылкин.

«Ситуация носит острый характер и требует немедленного вмешательства. На частной земле, прилегающей к птицефабрике, годами формируется опасный объект, куда свозят отходы, включая органические и биологические. Процессы разложения и горения приводят к выбросам в атмосферу ядовитых веществ, таких как аммиак, сероводород и взвешенные частицы», — написал он.

Депутат добавил, что в зоне прямого воздействия проживает около 700 человек, которые при определенном направлении ветра вынуждены всем этим дышать.

«Региональные власти уклоняются от ответственности, ссылаясь на федеральную компетенцию. Частный статус земли используется как предлог для бездействия», — отметил в посте Дмитрий Кобылкин.

Напомним, жители Рыбинска в новогодние праздники пожаловались на едкую вонь на улице. По версии людей, гарью тянуло с территории местной птицефабрики, где якобы сжигали тушки кур из-за птичьего гриппа. По информации жителей запах ощущался и раньше. Органы власти Ярославской области официальных комментариев по ситуации пока не давали.