Город «Этой дрянью дышим какой день»: СК начал проверку по жалобам жителей Рыбинска на вонь

«Этой дрянью дышим какой день»: СК начал проверку по жалобам жителей Рыбинска на вонь

Люди подозревают, что запах идет с местной птицефабрики

639
Жители пишут, что город затянут дымом | Источник: Алена Круглова, Подслушано в Рыбинске / Vk.ruЖители пишут, что город затянут дымом | Источник: Алена Круглова, Подслушано в Рыбинске / Vk.ru

Жители пишут, что город затянут дымом

Источник:

Алена Круглова, Подслушано в Рыбинске / Vk.ru

Следственный комитет начал проверку по жалобам жителей Рыбинска на едкую вонь на улице. Люди пишут в социальных сетях, что задыхаются от жуткого запаха.

«Из подъезда выйти невозможно! Дома вонища с закрытыми окнами, дети и все мы этой дрянью дышим какой день», — жалуются рыбинцы.

Люди считают, что гарью тянет с местной птицефабрики, где якобы сжигают тушки кур из-за птичьего гриппа. Органы власти официальных комментариев по ситуации пока не давали. Портал 76.RU запросил пояснения в пресс-службе областного правительства, но ответа на момент публикации не поступало.

На жалобы жителей Рыбинска отреагировали в Следственном комитете.

«По данному факту в региональном следственном управлении организовано проведение процессуальной проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, которым будет дана надлежащая правовая оценка», — опубликован комментарий Информационного центра СУ СК России по Ярославской области на странице Следственного комитета РФ во «ВКонтакте».

Комментарии
4
Гость
1 час
Все во благо развития туризма в Рыбинске.
Гость
24 минуты
Заявление ФАКТОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И СЖИГАНИЯ КУР НЕ ОБНАРУЖЕНО ,будет щедро оплачено.
