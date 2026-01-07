«Этой дрянью дышим какой день»: СК начал проверку по жалобам жителей Рыбинска на вонь

Следственный комитет начал проверку по жалобам жителей Рыбинска на едкую вонь на улице. Люди пишут в социальных сетях, что задыхаются от жуткого запаха.
«Из подъезда выйти невозможно! Дома вонища с закрытыми окнами, дети и все мы этой дрянью дышим какой день», — жалуются рыбинцы.
Люди считают, что гарью тянет с местной птицефабрики, где якобы сжигают тушки кур из-за птичьего гриппа. Органы власти официальных комментариев по ситуации пока не давали. Портал 76.RU запросил пояснения в пресс-службе областного правительства, но ответа на момент публикации не поступало.
На жалобы жителей Рыбинска отреагировали в Следственном комитете.
«По данному факту в региональном следственном управлении организовано проведение процессуальной проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, которым будет дана надлежащая правовая оценка», — опубликован комментарий Информационного центра СУ СК России по Ярославской области на странице Следственного комитета РФ во «ВКонтакте».