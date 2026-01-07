«Этой дрянью дышим какой день»: СК начал проверку по жалобам жителей Рыбинска на вонь

Жители пишут, что город затянут дымом Источник: Алена Круглова, Подслушано в Рыбинске / Vk.ru

Следственный комитет начал проверку по жалобам жителей Рыбинска на едкую вонь на улице. Люди пишут в социальных сетях, что задыхаются от жуткого запаха.

«Из подъезда выйти невозможно! Дома вонища с закрытыми окнами, дети и все мы этой дрянью дышим какой день», — жалуются рыбинцы.

Люди считают, что гарью тянет с местной птицефабрики, где якобы сжигают тушки кур из-за птичьего гриппа. Органы власти официальных комментариев по ситуации пока не давали. Портал 76.RU запросил пояснения в пресс-службе областного правительства, но ответа на момент публикации не поступало.

На жалобы жителей Рыбинска отреагировали в Следственном комитете.