Риск загрязнения воды и многолетние циклы маловодности: все об обмелении Волги — коротко

В Ярославской области специалисты продолжают следить за обмелением Волги. В столице Золотого кольца понижение уровня воды в реке видно невооруженным глазом.
В этом материале коротко рассказываем о последних событиях, связанных с обмелением Волги.
Специалистам удалось поднять со дна часть гранитной плитки, которую смыло с Волжской набережной во время паводка пять лет назад. Это получилось сделать даже без помощи водолазов.
В Ярославском ЦГМС 76.RU рассказали, что осадки помогают исправить ситуацию. Эксперты надеются, что прошедшие снегопады смогут поднять уровень воды в реке.
Научный руководитель Института водных проблем РАН, член корреспондент РАН, доктор наук Виктор Данилов-Данильян, считает, что маловодье этого года не случайность, а закономерность. У Волги, как и других рек и озер, бывают периоды маловодья. Повлиять на этот процесс, по словам ученого, люди пока не в состоянии. Единственное, что можно сделать, — это изменить регулирование водохранилищ Волжско-Камского каскада.
После обильных осадков уровень воды в реке, действительно, заметно увеличился. Фотограф 76.RU показал, как изменилась Волга до и после снегопадов.
Заведующая лабораторией альгологии Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук Людмила Корнева рассказала, что Волга может стать грязнее из-за обмеления. Это может стать причиной замора рыб.