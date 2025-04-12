Риск загрязнения воды и многолетние циклы маловодности: все об обмелении Волги — коротко

Специалистам удалось поднять со дна часть гранитной плитки, которую смыло с Волжской набережной во время паводка пять лет назад. Это получилось сделать даже без помощи водолазов.

В Ярославском ЦГМС 76.RU рассказали, что осадки помогают исправить ситуацию. Эксперты надеются, что прошедшие снегопады смогут поднять уровень воды в реке.

Научный руководитель Института водных проблем РАН, член корреспондент РАН, доктор наук Виктор Данилов-Данильян, считает, что маловодье этого года не случайность, а закономерность. У Волги, как и других рек и озер, бывают периоды маловодья. Повлиять на этот процесс, по словам ученого, люди пока не в состоянии. Единственное, что можно сделать, — это изменить регулирование водохранилищ Волжско-Камского каскада.

После обильных осадков уровень воды в реке, действительно, заметно увеличился. Фотограф 76.RU показал, как изменилась Волга до и после снегопадов.