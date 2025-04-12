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Риск загрязнения воды и многолетние циклы маловодности: все об обмелении Волги — коротко

Уровень реки в Ярославской области заметно опустился

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10 комментариев
Что известно про обмеление Волги в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто известно про обмеление Волги в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что известно про обмеление Волги в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области специалисты продолжают следить за обмелением Волги. В столице Золотого кольца понижение уровня воды в реке видно невооруженным глазом.

В этом материале коротко рассказываем о последних событиях, связанных с обмелением Волги.

  • Специалистам удалось поднять со дна часть гранитной плитки, которую смыло с Волжской набережной во время паводка пять лет назад. Это получилось сделать даже без помощи водолазов.

  • В Ярославском ЦГМС 76.RU рассказали, что осадки помогают исправить ситуацию. Эксперты надеются, что прошедшие снегопады смогут поднять уровень воды в реке.

  • Научный руководитель Института водных проблем РАН, член корреспондент РАН, доктор наук Виктор Данилов-Данильян, считает, что маловодье этого года не случайность, а закономерность. У Волги, как и других рек и озер, бывают периоды маловодья. Повлиять на этот процесс, по словам ученого, люди пока не в состоянии. Единственное, что можно сделать, — это изменить регулирование водохранилищ Волжско-Камского каскада.

  • После обильных осадков уровень воды в реке, действительно, заметно увеличился. Фотограф 76.RU показал, как изменилась Волга до и после снегопадов.

  • Заведующая лабораторией альгологии Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук Людмила Корнева рассказала, что Волга может стать грязнее из-за обмеления. Это может стать причиной замора рыб.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Обмеление Волги Экология Потепление Осадки
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Комментарии
10
Гость
12 апреля, 19:00
в 2023 г запустили мощный водопровод из Волги в засушливые западные регионы Казахстана по плану Таврического Результаты видно всем
Гость
12 апреля, 19:48
Вода и так грязная
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