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Экология Обмеление Волги эксперт «Мы в точке минимума»: ученый объяснил обмеление Волги многолетними циклами маловодности. Что это

«Мы в точке минимума»: ученый объяснил обмеление Волги многолетними циклами маловодности. Что это

Виктор Данилов-Данильян рассказал, когда река начнет восстанавливаться

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Доктор наук Виктор Данилов-Данильян рассказал о периодах маловодности Волги | Источник: Институт водных проблем РАН, Кирилл Поверинов / 76.RUДоктор наук Виктор Данилов-Данильян рассказал о периодах маловодности Волги | Источник: Институт водных проблем РАН, Кирилл Поверинов / 76.RU

Доктор наук Виктор Данилов-Данильян рассказал о периодах маловодности Волги

Источник:

Институт водных проблем РАН, Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2025 году Волга существенно обмелела. Специалисты утверждают, что главная причина этого — малоснежная зима, после которой большая часть влаги просто впиталась в почву, почти не оставив излишков для подпитки рек.

Однако, как считает научный руководитель Института водных проблем РАН, член корреспондент РАН, доктор наук Виктор Данилов-Данильян, маловодье этого года не случайность, а скорее закономерность. Ведь у Волги, как и других рек и озер, бывают периоды маловодья. И сейчас как раз идет один из них.

Началось 5–6 лет назад

«Да, действительно, сейчас фаза спада. И мы либо находимся на точке минимума, либо довольно близки к ней. Вероятно, еще максимум 2−3 года, и водоносность Волги начнет расти. Соответственно, начнет подниматься уровень Каспийского моря», — рассказал ученый порталу 76.RU.

По словам Виктора Данилова-Данильяна, период маловодности начался на Волге около 5–6 лет назад. Однако точно сказать, сколько он продлится, сложно. Всё будет зависеть от количества осадков, которые выпадают в бассейне Волги. Но спрогнозировать это никто не может.

«Нет точной длительности периода, нет точных чисел, которые характеризовали бы максимумы и минимумы. Это всё может сжиматься или растягиваться. Определенная цикличность у этих периодов есть, но сам циклический процесс неправильный», — пояснил ученый.

Графики уровня воды — «пила»

Вода отступила от берегов на несколько метров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВода отступила от берегов на несколько метров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода отступила от берегов на несколько метров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Периоды маловодности на Волге, по словам нашего собеседника, происходят примерно раз в 50–70 лет. По его воспоминаниям, предыдущий пришелся на 1950-е годы. Причем если река находится в фазе маловодности или многоводности, то это не означает, что абсолютно все годы в этом периоде будут соответственно мало- или многоводными.

«Если вы посмотрите на графики, которые показывают, когда сколько воды было, это всегда „пила“. Но у этой „пилы“ бывают холмы, бывают впадины. При этом она остается „пилой“. То есть не бывают два года подряд с одинаковым объемом стока», — пояснил Виктор Данилов-Данильян.

Что делать?

Повлиять на этот процесс, по словам ученого, люди пока не в состоянии. Единственное, что можно сделать, — это изменить регулирование водохранилищ Волжско-Камского каскада.

«Изменив режимы эксплуатации водохранилищ Волжско-Камского каскада, мы можем добиться того, чтобы в регионах на Нижней Волге или зависящих от Волги (таких как Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области) было больше воды тогда, когда ее там становится мало, — летом. Гидроэнергетики же заинтересованы срабатывать водохранилища зимой, потому что в это время нужно больше энергии для отопления», — добавил он.

По словам Виктора Данилова-Данильяна, порой водохранилища срабатывают так, что восполнения в них не происходит даже в половодье.

«Они также могут задерживать воду в конце половодья. В результате пересыхают нерестилища рыбы, отчего рыбное стадо не пополняется», — рассуждает ученый.

Повлиять на количество осадков люди не могут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПовлиять на количество осадков люди не могут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Повлиять на количество осадков люди не могут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По мнению эксперта, пришла пора, когда регулирование водохранилищ нужно переключить с энергетических нужд на нужды населения, сельского хозяйства и экологии. А потери в выработке электроэнергии можно компенсировать строительством других видов электростанций.

«Потери в выработке электроэнергии, по нашим прикидкам, составят где-то 3−4 гигаватта мощности. Это одна хорошая электростанция на газе. Газ нам девать сейчас некуда. При этом он остается самым экологичным видом энергоносителя», — высказался Виктор Данилов-Данильян.

Напомним, в Ярославской области из-за маловодности Волги останавливали работу Угличской ГЭС и свели к минимуму сбросы с Рыбинской ГЭС. Цель этого — поднакопить воду в водохранилищах.

Правда, последствием решения стало обмеление реки ниже по течению. Из-за этого на период с 4 по 10 апреля в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Гидрометцентра России, в это время возможно понижение уровня реки до отметки «Низкая межень», что ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках.

«Решение о том, как в этом маловодном году использовать накапливаемую в водохранилищах воду, принимается Росводресурсами на основании сопоставления множества факторов. Режимы работы ГЭС устанавливаются таким образом, чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных водопользователей», — прокомментировали ситуацию в компании «РусГидро», которая занимается производством энергии.

В первую очередь учитываются потребности в обеспечении водой населения, сельского хозяйства, транспорта, рыбного хозяйства и только потом — энергетиков.

Мы ведем онлайн-хронику обмеления Волги в Ярославской области. Ранее мы также рассказывали, чем обернется для регионов эта проблема.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Обмеление Волги Маловодье Волга ГЭС
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Комментарии
2
Гость
23 минуты
Ура. Оказывается все идет по плану!
Гость
2 минуты
мы в точке отрицательного роста по плану Таврического 👑🌙
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