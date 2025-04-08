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Экология Обмеление Волги эксперт В Ярославской области зарядили снегопады. Исправят ли они ситуацию с обмелением Волги

В Ярославской области зарядили снегопады. Исправят ли они ситуацию с обмелением Волги

Эксперты ответили на этот вопрос

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15 комментариев
Поможет ли снегопад исправить ситуацию с обмелением Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоможет ли снегопад исправить ситуацию с обмелением Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поможет ли снегопад исправить ситуацию с обмелением Волги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области специалисты продолжают следить за ситуацией с обмелением Волги. Из-за малоснежной зимы уровень воды в реке опустился. Но, судя по всему, ситуация идет на улучшение — недавно Угличская ГЭС возобновила работу после вынужденного перерыва.

Надежду дают и снегопады. В регионе прогнозируют метель. В Ярославском ЦГМС 76.RU рассказали, что осадки помогают исправить ситуацию.

«Мы, конечно, на это надеемся. У нас с каждым днем уровень [воды] повышается. Чем больше осадков, тем выше уровень [воды в реке]. Поэтому, соответственно, конечно, надежда есть», — рассказали в Ярославском ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, снегопады и холода продлятся до второй половины недели. Затем осадков станет меньше, а температура поднимется. На вопрос о том, хватит ли выпавшего за это время снега, чтобы компенсировать уровень воды в реке, эксперты не могут ответить с уверенностью.

«Этого никто не скажет на 100%. Конечно, чем больше осадков, тем больше прибывает уровень. Но сможет компенсироваться полностью или нет, сказать сложно. За эту неделю уровень воды, естественно, поднимется. Гидрологи каждый день измеряют уровень. Он становится выше», — рассказали в ЦГМС.

То есть, дальше все будет зависеть от количества выпавших осадков и их продолжительности.

За ситуацией с обмелением Волги мы следим в хронике.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Обмеление Волги Осадки Погода Снегопад
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Комментарии
15
Гость
13 часов
Не исправят,пока дамбы не восстановят по всей стране
Гость
14 часов
Сомневаюсь что даже новая перестройка что-то исправит, нужен новый Ленин
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