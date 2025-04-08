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Город Обмеление Волги «Помогло обмеление»: в Ярославле со дна Волги подняли смытую пять лет назад облицовку набережной

«Помогло обмеление»: в Ярославле со дна Волги подняли смытую пять лет назад облицовку набережной

Гранитная плитка отлетела во время паводка 2020 года

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24 комментария
В Ярославле, воспользовавшись обмелением Волги, достали смытую с набережной плитку | Источник: Центр гражданской защиты ЯрославляВ Ярославле, воспользовавшись обмелением Волги, достали смытую с набережной плитку | Источник: Центр гражданской защиты Ярославля

В Ярославле, воспользовавшись обмелением Волги, достали смытую с набережной плитку

Источник:

Центр гражданской защиты Ярославля

В Ярославле подняли со дна часть гранитной плитки, которую смыло с Волжской набережной во время паводка в феврале 2020 года. Об этом на общегородском совещании 8 апреля сообщил мэр Артем Молчанов.

«В рамках субботника была проведена очистка дна, подъем плитки. Большое спасибо „Горзеленхозстрою“ и нашим городским спасателям „Центра гражданской защиты“ — очень хорошо поработали», — отметил глава города.

В «Центре гражданской защиты» порталу 76.RU рассказали, что работы проводились в конце марта.

«Помогло обмеление реки. В этот раз доставали плитку без помощи водолазов, как это было в прошлые годы», — рассказали в ярославском ЦГЗ.

Работу провели в конце марта | Источник: Центр гражданской защиты ЯрославляРаботу провели в конце марта | Источник: Центр гражданской защиты Ярославля

Работу провели в конце марта

Источник:

Центр гражданской защиты Ярославля

Теперь плитку должны восстановить на вертикальных откосах. Также власти планируют отремонтировать пандусы на набережной.

«Мы провели обследование со специалистами „Горзеленхозстроя“ и подрядчиком, который проектирует эти работы. Дефектовку составили, сметную документацию готовят. В течение двух недель она будет готова. Финансирование мы закладываем на ближайшем заседании муниципалитета. <…> Что касается сходов к воде, то все они будут восстановлены силами „Горзеленхозстроя“», — сообщил заместитель мэра Николай Степанов.

В мэрии отметили, что основная часть работ от речного вокзала до ЦНТИ, где наибольшие объемы разрушений, будет выполняться после 9 мая.

Часть плитки оказалась целой, часть поврежденной | Источник: Центр гражданской защиты ЯрославляЧасть плитки оказалась целой, часть поврежденной | Источник: Центр гражданской защиты Ярославля

Часть плитки оказалась целой, часть поврежденной

Источник:

Центр гражданской защиты Ярославля

Предполагается, что на восстановительные работы потратят 20 миллионов рублей.

Напомним, в феврале 2020 года в Ярославской области произошел объемный сброс воды с Рыбинской ГЭС. В МЧС его назвали залповым. При этом сбросы с расположенной ниже по течению Волги нижегородской ГЭС не изменялись. В результате с 29 января по 7 февраля 2020 года уровень воды в Ярославле и Ярославском районе вырос на 2 метра 58 сантиметров. Тогда затопило набережные в Рыбинске и Ярославле.

В 2020 году вышедшая из берегов Волга смыла часть гранитной плитки с набережной | Источник: Алеександра Мамонтова / 76.RUВ 2020 году вышедшая из берегов Волга смыла часть гранитной плитки с набережной | Источник: Алеександра Мамонтова / 76.RU

В 2020 году вышедшая из берегов Волга смыла часть гранитной плитки с набережной

Источник:

Алеександра Мамонтова / 76.RU

В этом году воды в Волге наоборот мало. Местами в основном у берегов обнажилось дно реки. В Рыбинске этим воспользовались, чтобы снести старый причал, который полностью казался стоящим на суше.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Обмеление Волги Плитка Набережная Маловодье Благоустройство
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Комментарии
24
Гость
18 часов
Пора выпустить выпуск убитые дороги Ярославля, и осваивание бюджета России города Ярославля перекладывание плитки каждый год и каждый месяц, это уже традиция 😁
Гость
18 часов
И на этом всё по очистке?
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