Осадки помогли? Сравниваем фото обмелевшей Волги до и после снегопадов

Обмеление Волги в Ярославле спустя месяц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Уже несколько дней Ярославскую область беспрерывно заметает снегом. В регион словно вернулась зима, на улицах вновь появились сугробы. По данным экспертов Ярославского ЦГМС, осадки могут помочь повысить уровень воды в Волге. Напомним, обмеление фиксируют с середины марта, главная река России отступила от берегов на несколько метров.

«С каждым днем уровень [воды] повышается. Чем больше осадков, тем выше уровень [воды в реке]. Поэтому, соответственно, надежда есть. <…> Но сможет компенсироваться полностью или нет, сказать сложно. За эту неделю уровень воды, естественно, поднимется. Гидрологи каждый день измеряют уровень. Он становится выше», — рассказали в Ярославском ЦГМС.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов показал, как изменилась Волга до и после снегопадов. Сравниваем фото.

Воды заметно прибавилось Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Возможно, из-за обильных осадков уровень воды поднимется еще выше Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии воспользовались обмелением, чтобы достать смытые пять лет назад гранитные плиты Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Разница налицо Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

С моста дно еще видно, хоть оно уже скрыто рекой Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь здесь не пройти без резиновых сапог Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Обмеление Волги зафиксировали в начале марта Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU

По данным экспертов, причина обмеления — малоснежная зима Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU

Опоры моста потихоньку уходят под воду Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU

Специалисты центра «Фобос» прогнозируют, что снегопады продержатся до второй половины недели, а дальше Ярославль ждет тепло.