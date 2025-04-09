Осадки помогли? Сравниваем фото обмелевшей Волги до и после снегопадов

Уже несколько дней Ярославскую область беспрерывно заметает снегом. В регион словно вернулась зима, на улицах вновь появились сугробы. По данным экспертов Ярославского ЦГМС, осадки могут помочь повысить уровень воды в Волге. Напомним, обмеление фиксируют с середины марта, главная река России отступила от берегов на несколько метров.
«С каждым днем уровень [воды] повышается. Чем больше осадков, тем выше уровень [воды в реке]. Поэтому, соответственно, надежда есть. <…> Но сможет компенсироваться полностью или нет, сказать сложно. За эту неделю уровень воды, естественно, поднимется. Гидрологи каждый день измеряют уровень. Он становится выше», — рассказали в Ярославском ЦГМС.
Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов показал, как изменилась Волга до и после снегопадов. Сравниваем фото.
Специалисты центра «Фобос» прогнозируют, что снегопады продержатся до второй половины недели, а дальше Ярославль ждет тепло.
Из-за маловодья в пятницу, 28 марта, была остановлена работа Угличской ГЭС. А работу Рыбинской ГЭС с 3 по 10 апреля снизили до минимума. Мы ведем онлайн-хронику, где показываем, как сильно обмелела Волга. По версии экспертов, экологическая проблема может повлиять на численность рыб и судоходство.