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Экология Обмеление Волги фоторепортаж Осадки помогли? Сравниваем фото обмелевшей Волги до и после снегопадов

Осадки помогли? Сравниваем фото обмелевшей Волги до и после снегопадов

Как изменилась ситуация с главной рекой России

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2 комментария
Обмеление Волги в Ярославле спустя месяц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбмеление Волги в Ярославле спустя месяц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обмеление Волги в Ярославле спустя месяц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Уже несколько дней Ярославскую область беспрерывно заметает снегом. В регион словно вернулась зима, на улицах вновь появились сугробы. По данным экспертов Ярославского ЦГМС, осадки могут помочь повысить уровень воды в Волге. Напомним, обмеление фиксируют с середины марта, главная река России отступила от берегов на несколько метров.

«С каждым днем уровень [воды] повышается. Чем больше осадков, тем выше уровень [воды в реке]. Поэтому, соответственно, надежда есть. <…> Но сможет компенсироваться полностью или нет, сказать сложно. За эту неделю уровень воды, естественно, поднимется. Гидрологи каждый день измеряют уровень. Он становится выше», — рассказали в Ярославском ЦГМС.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов показал, как изменилась Волга до и после снегопадов. Сравниваем фото.

Воды заметно прибавилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВоды заметно прибавилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Воды заметно прибавилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВоды заметно прибавилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Воды заметно прибавилось

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Возможно, из-за обильных осадков уровень воды поднимется еще выше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозможно, из-за обильных осадков уровень воды поднимется еще выше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Возможно, из-за обильных осадков уровень воды поднимется еще выше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозможно, из-за обильных осадков уровень воды поднимется еще выше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возможно, из-за обильных осадков уровень воды поднимется еще выше

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии воспользовались обмелением, чтобы достать смытые пять лет назад гранитные плиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ мэрии воспользовались обмелением, чтобы достать смытые пять лет назад гранитные плиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В мэрии воспользовались обмелением, чтобы достать смытые пять лет назад гранитные плиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ мэрии воспользовались обмелением, чтобы достать смытые пять лет назад гранитные плиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии воспользовались обмелением, чтобы достать смытые пять лет назад гранитные плиты

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Разница налицо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазница налицо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Разница налицо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазница налицо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разница налицо

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

С моста дно еще видно, хоть оно уже скрыто рекой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС моста дно еще видно, хоть оно уже скрыто рекой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
С моста дно еще видно, хоть оно уже скрыто рекой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС моста дно еще видно, хоть оно уже скрыто рекой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С моста дно еще видно, хоть оно уже скрыто рекой

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь здесь не пройти без резиновых сапог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеперь здесь не пройти без резиновых сапог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Теперь здесь не пройти без резиновых сапог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеперь здесь не пройти без резиновых сапог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь здесь не пройти без резиновых сапог

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Обмеление Волги зафиксировали в начале марта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбмеление Волги зафиксировали в начале марта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Обмеление Волги зафиксировали в начале марта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбмеление Волги зафиксировали в начале марта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обмеление Волги зафиксировали в начале марта

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По данным экспертов, причина обмеления&nbsp;— малоснежная зима | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо данным экспертов, причина обмеления&nbsp;— малоснежная зима | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
По данным экспертов, причина обмеления&nbsp;— малоснежная зима | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо данным экспертов, причина обмеления&nbsp;— малоснежная зима | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По данным экспертов, причина обмеления — малоснежная зима

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Опоры моста потихоньку уходят под воду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОпоры моста потихоньку уходят под воду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Опоры моста потихоньку уходят под воду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОпоры моста потихоньку уходят под воду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Опоры моста потихоньку уходят под воду

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Специалисты центра «Фобос» прогнозируют, что снегопады продержатся до второй половины недели, а дальше Ярославль ждет тепло.

Из-за маловодья в пятницу, 28 марта, была остановлена работа Угличской ГЭС. А работу Рыбинской ГЭС с 3 по 10 апреля снизили до минимума. Мы ведем онлайн-хронику, где показываем, как сильно обмелела Волга. По версии экспертов, экологическая проблема может повлиять на численность рыб и судоходство.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Обмеление Волги Экология Снегопад Погода
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2
Гость
24 минуты
Город вымер? Ни одного человека на набережной?
Гость
8 минут
Набухали почки, Птицы всюду пели… Но назло природе Снег пошел в апреле...
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