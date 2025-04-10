«Будет выделять токсины»: эксперт рассказала об опасности загрязнения Волги из-за обмеления

Волге может угрожать загрязнение из-за обмеления Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Обмеление Волги чревато разнообразными последствиями. Среди них — проблемы с нерестом рыб, приостановка ГЭС и затруднение судоходства. Оказалось, что существует еще одна угроза.

Заведующая лабораторией альгологии Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук Людмила Корнева рассказала, что Волга может стать грязнее.

«В перспективе обмеление, если оно будет, приведет к очень негативным последствиям. Во-первых, будет активно развиваться фитопланктон. Летом усилится цветение сине-зеленых водорослей. А мы знаем, что чем выше их концентрация в воде, тем они более токсичны», — рассказала в беседе с 76.RU Людмила Корнева.

Если погода летом будет солнечной и жаркой, при низком уровне воды эти явления приведут к мощным цветениям воды. Тогда отмирающая масса цианобактерий будет постепенно оседать на дно и разлагаться, пояснила специалист. При этом в воде снизится концентрация кислорода, что приведет в мору рыбы.

«Вся эта масса будет выделять токсины. Связь биомассы цианобактерий с токсинами есть. В жаркие годы, когда она увеличивается, концентрация токсинов в воде тоже увеличивается», — пояснила Людмила Корнева.

Говоря простым языком, в Волге усилится органическое загрязнение, что приведет к снижению кислорода в воде.

Опасно ли это для человека?

Очевидно, что загрязнение воды негативно отразится на местных обитателях. А опасно ли это явление для человеческого организма?

«В качестве веществ, которые могут нанести вред, это одоранты, имеющие органическую природу. Это пахучие вещества, которые выделяются в результате разложения. В 2005 году Южный водоканал жаловался нам, что в водопроводе появился тухлый запах. Оказалось, что из озера Неро был мощный сброс, а там было мощное цветение воды. И водоканал не справился с тем количеством цианобактерий, которые стали развиваться в озере», — рассказала Людмила Корнева.

Эта вода попала в Волгу. Когда люди открывали краны, от воды пахло чем-то тухлым, потому что одоранты выделяются при гниении любого органического вещества. Например, водорослей.

«Для водопровода это неприятно. Особенно для тех, кто будет пить такую воду. Особенно, когда она нагревается. Запах ведь усиливается. Но насколько это вредно, я сказать не могу», — рассказала научный сотрудник.

Как проверяют воду

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области рассказали, какие этапы очищения проходит водопроводная вода.

«Прежде чем питьевая вода поступает потребителю, она проходит многоступенчатую очистку. Контроль качества воды в системе централизованного водоснабжения осуществляется круглосуточно по всему пути движения воды от верховий источников до кранов потребителей», — рассказали власти.

Воду проверяют на цветность, мутность, запах, неорганические и органические вещества. Например, алюминий, железо, ртуть, свинец, фториды, хлориды и другие, в зависимости от источника водоснабжения.

«Также специалисты проверяют воду на микробиологические и паразитологические показатели. Качество питьевой воды на постоянном контроле федерального контролирующего органа — Роспотребнадзора», — рассказали в Министерстве.