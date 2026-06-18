«Вынуждены обратиться за помощью»: почему «королева эпизода» Татьяна Плетнева умерла в нищете

Татьяна Плетнева только нашла свое личное счастье, как судьба отмерила ей самый жестокий финал Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Она называла себя «инструментом в руках режиссера» и умела за пару минут в кадре влюбить в себя миллионы зрителей. Татьяна Плетнева прошла долгий и непростой путь от кресла главного экономиста на госслужбе до признанной «королевы эпизода» культовых российских сериалов. Ее жизнь была наполнена яркими ролями в театре и кино, громкими телешоу и личными драмами, а финал этой истории оказался трагически внезапным. Рассказываем, какой была судьба харизматичной актрисы, которая до последнего вздоха оберегала свои главные тайны.

«Это даже не назвать ролью»

Будущая звезда сериалов с трех лет знала, что станет актрисой, вот только путь к этой цели вышел слишком уж извилистым. Когда Татьяна окончила школу, на дворе вовсю бушевали лихие 90-е и было не до актерства — Плетнева подалась в экономисты, сделала неплохую карьеру на госслужбе и к 25 годам заняла кресло руководителя.

— Я девять лет проработала в кадрах и экономике. На тот момент я была заместителем руководителя отдела кадров на крупном заводе в Питере, — рассказывала Плетнева в проекте «Без грима».

Но детская мечта оказалась сильнее карьерных успехов. Причем всё закрутилось само собой.

— Так получилось, что у меня просто дорога начала выстраиваться сама, можно сказать. Я пошла на курсы повышения кадровых работников, и там оказалась лаборатория, в которой преподавал режиссер из театрального вуза, — рассказывала Плетнева. — Я две недели наслаждалась этим.

Каких только ролей не было в карьере Татьяны Источник: Татьяна Плетнева / Vk.com

После финального занятия Татьяна подошла к режиссеру и спросила: решись она поступить в театральный, были бы у нее шансы?

— Она ответила: «Это, конечно, лотерея, но шансы бы были». После этого буквально сразу же появился любительский театр, — рассказывала Татьяна. — То есть я могла поступить на год раньше в театральный, но сомнения, зажимы и всё остальное сделали свое дело.

Вдохновившись короткой беседой с режиссером, Татьяна присоединилась к любительскому театру, где прошла школу молодого бойца, и поступила на актерский факультет.

— На тот момент, когда я стала заниматься в любительском театре, у меня уже был выбор — место заместителя управления или идти учиться, как говорится, в никуда, пойти в актрисы. И я сделала свой выбор: на актрису пошла учиться, потому что, видимо, душа к этому лежит, — отмечала Татьяна. — Единственное, у меня вставал вопрос: а как же я буду учиться, ведь второе высшее образование — это однозначно платный момент? Плюс надо же платить там за жилье, за еду и так далее. Но всё сложилось так, что я начала сниматься параллельно, еще до того, как стала учиться. И смогла покрыть расходы без ущерба.

Татьяна Плетнева в спектакле «Оскар и розовая дама» Источник: Татьяна Плетнева / Vk.com

Когда Татьяна Плетнева выпустилась, ей было почти 33 года.

— Это был 2010-й год. И я уже на этот момент снималась, — рассказывала Татьяна. — Моя первая роль была в конце 2006 года. Это даже не назвать ролью. Это просто были плакаты, концепция для главной героини. Но я всё равно считаю это отсчетной точкой в своей фильмографии — «В ожидании чуда» (12+), 2006 год. А вот уже роль, где я действительно играла, — эпизодическая роль жены русского мафиози в российско-индийском фильме «В поисках правды» (16+). У меня такая маленькая, но ключевая роль, кто главному герою открывает, кто же его подставил. А потом пошло-пошло-пошло.

Также Татьяна пробовала устроиться в профессиональный театр, но ни в одной труппе не было мест. И тогда она перебралась в Москву.

«Я являюсь лучшей женщиной Москвы»

В столице на отсутствие работы Татьяне жаловаться не приходилось. Она признавалась, что коллеги шептались у нее за спиной: мол, Плетнева везде снимается. А когда она вдобавок стала еще и медийной, стали шептаться несколько по-другому: «Плетнева-то везде снималась, теперь вот, пожалуйста, медийная».

За короткий срок в послужном списке актрисы появилась уйма проектов — по ее приблизительным подсчетам, около 500. А еще — награды. В том числе в Каннах и Лос-Анджелесе.

— А один фильм сорок наград взял, — хвасталась Плетнева. — Я там играю полицейскую с двойным дном, скажем так. То есть она вроде как полицейский, но на самом деле она ангел.

С таким колоссальным количеством фильмов и сериалов в фильмографии Татьяна получила негласный титул «королевы эпизода». Впрочем, были в ее карьере и большие центральные роли. Своих ключевых героинь она сыграла в короткометражках «Мечта родителей», «Врушка» и «Практическая магия» (16+). Последняя работа принесла актрисе престижную награду за лучшую женскую роль на международном кинофестивале «Новый горизонт». Также она завоевала «Народный „Оскар“» за участие в ставшем вирусным ролике «Танцующие продавщицы».

Источник: Татьяна Плетнева / Vk.com

— Я внесена в энциклопедию актеров российского кино. На сегодняшний момент это прекрасное достижение. То, что мои фильмы были в Каннах, в Лос-Анджелесе и так далее, — перечисляла свои достижения актриса. — Еще, наверное, то, что у меня есть «Народный „Оскар“» за лучшую женскую роль. Я знаю, как стать звездой интернета. И еще у меня есть награда — я являюсь лучшей женщиной Москвы 2016 года в области искусства.

Ярче всего комедийное дарование Татьяны раскрывалось в юмористических ситкомах. Она виртуозно играла небольшие, но запоминающиеся роли в сериалах «СашаТаня» (16+) и «Ресторан по понятиям» (18+). Помимо сериалов, она с удовольствием снималась в телешоу и музыкальных клипах.

Источник: Александр Ревва / YouTube.com

Наконец Татьяна вплотную приблизилась к заветной цели — режиссеры стали утверждать ее на главные роли в полном метре. Но на то, чтобы взобраться на олимп большого кино, у Плетневой не хватило времени.

«Наша Танечка»

Актриса говорила, что кино для нее не только работа, но и лекарство.

— Я когда прихожу на площадку, у меня проходят все болезни. У меня даже была такая ситуация, что у меня болела поясница, я пришла, не могла согнуться и разогнуться. И к вечеру я уже спокойно одевалась, у меня прошла спина. Для меня это лекарство, — рассказывала Плетнева.

Но любимая работа не могла уберечь Татьяну от болезни, из-за которой она медленно угасала — рака печени. Долгая и мучительная борьба привела к тому, что актриса заметно похудела. Хотя до последнего никому не говорила, в чем настоящая причина ее худобы.

Актриса признавалась, что для нее в актерском мастерстве важно и то, что она может сделать то, на что никогда бы не решилась в обычной жизни Источник: Татьяна Плетнева / Vk.com

— В декабре она призналась, что плохо себя чувствует, хотя всё это время говорила, что похудела от любви. Рассказывала, что в киноэкспедиции познакомилась с мужчиной, — поделился с нашими коллегами из издания «СтарХит» друг актрисы Никита Турчин.

Плетнева боролась не только с заболеванием, но и с бюрократией, из-за которой лечение затянулось. Турчин говорит, что всё дело в том, что московские клиники отказывали ей в помощи из-за петербургской прописки. Но дочь Татьяны, Алена, говорит, что всё не совсем так.

— Там была немножко другая ситуация, но я пока что не хочу публично о ней говорить, — рассказала Алена.

Так или иначе, бюрократические проволочки внесли свою лепту в лечение актрисы.

— После неравной борьбы с тяжелой болезнью и врачебной бюрократией наша любимая мама, дочь и сестра Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из столичных больниц. Мы вынуждены обратиться к вам за финансовой помощью, ведь полгода по известным теперь причинам Татьяна не работала, семейная казна пустела. По предварительным расчетам, похороны выйдут в сумму, превышающую 200 тысяч, — такое сообщение появилось на странице Татьяны в соцсетях.

До своего дня рождения Татьяна не дожила чуть больше месяца.

Источник: Городские медиа

— Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить. Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас. Ей было всего 48 лет — возраст, когда впереди должно было быть еще столько ролей, планов и счастливых мгновений, — написал друг и коллега актрисы, режиссер Марат Никитин.

— Я в детстве смотрел сериалы с ее участием. А потом, когда мы с ней познакомились и подружились, для меня было удивительно, какая она крутая в жизни, легкая! — отметил Турчин.

— Таня была очень потрясающим человеком, она нашла свою любовь, вырастила прекрасную дочь. Она была очень счастливым и позитивным человеком, выглядела всегда прекрасно в любом весе. Редко случалось, когда Таня проливала слезу, просто иногда могла поплакать под грустный сериал, потом снова смеялась, — поделилась воспоминаниями с нашими коллегами из издания «СтарХит» продюсер актрисы Кира Смитт. — Это мой котенок, которым я очень горжусь. Мы хотели подавать на заслуженную артистку, ей бы дали это звание, ведь у нее столько наград, столько благодарностей.

Коллеги всегда отмечали удивительную черту Татьяны Плетневой — ее невероятное дружелюбие и полное отсутствие конфликтности. Благодаря этому редкому качеству она успешно сотрудничала сразу с несколькими творческими коллективами, мгновенно завоевывала доверие режиссеров и партнеров по сцене.