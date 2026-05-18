Искали деревенский колорит: когда выйдет сериал, который снимали в ярославской глубинке

Премьера запланирована на 25 мая Источник: телеканал «Россия»

25 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь». Главные роли в картине исполнили Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, Нонна Гришаева, Вера Чернявская и другие.

Герои сериала попытаются распутать сложную историю Источник: телеканал «Россия»

Проект режиссера Антона Борматова рассказывает о том, как жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление: местный житель Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей (Вера Чернявская), а вскоре на берегу находят его тело. Всё указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Однако эту версию не готовы принять мама Даши Анна (Дарья Урсуляк) и сельский фельдшер Лера (Варвара Феофанова). Лера берется не только выходить девочку, но и, заручившись поддержкой местного участкового Михаила (Илья Малаков), защитить ее от страшного обвинения.

«Хорошая подготовка — залог не только успешных, но и спокойных съемок. Мы все трудились как сплоченная семья, без нервов: смех и веселье за кадром и абсолютная включенность уже в кадре», — поделился режиссер сериала Антон Борматов.

+1

«Наша история мультижанровая: в первую очередь детективная, но при этом и медицинская, и лирическая, и мелодраматическая, и даже отчасти остросюжетная. Мне кажется, сериал „Когда горит огонь“ будет интересен многим зрителям. Моя героиня Анна — женщина сложных чувств, непростая, неприятная. У нее есть проблемы не только в отношениях, но и с ее личными пристрастиями, слабостями. Ее выбор, мне кажется, ей самой не всегда понятен», — рассказала Дарья Урсуляк, исполнительница роли Анны.

Это сложная для исполнения вещь, но интересная, тонкая; мне хотелось попробовать! И я сама с интересом посмотрю в эфире, насколько это получилось. Дарья Урсуляк исполнительница роли Анны

Часть сцен команда отсняла в Москве, а вот за деревенским колоритом и живописными локациями отправились в Ярославскую область. Снимали в Угличе и близлежащих деревнях у Волги.

«Проект „Когда горит огонь“ отчасти о сильной женской судьбе молодой девушки, которая строит свою жизнь. Лера, как сказал однажды наш режиссер Антон Борматов, по характеру — революционерка. Она очень яро включается в любой конфликт или ситуацию, где может быть полезна. А эти ситуации притягиваются к ней магнитом. Кроме того, Лера — врач, и у нее синдром спасателя выведен на максимальный уровень. Я в жизни гораздо мягче, спокойнее и терпеливее, не с такой активной позицией», — рассказала о проекте Варвара Феофанова, исполнительница роли сельского фельдшера Леры.

Лера убеждена, что ей никто не нужен, что она сама прекрасно со всем справляется, но судьба дает возможность встретить настоящую любовь — как раз то, что было так необходимо. Варвара Феофанова исполнительница роли сельского фельдшера Леры

Актер Илья Малаков, который сыграл в сериале участкового, добавил, что проект поднимает много тем: материнства, становления взрослым, сложности выбора, поиска себя.

Илья Малаков сыграл в проекте участкового из глубинки Источник: телеканал «Россия»

«Наша история идеально сочетает в себе что-то серьезное, где можно понаблюдать, поразгадывать, кто совершил преступление, и романтическое, где можно просто насладиться историей о любви», — добавил актер.

Ранее мы публиковали большой фоторепортаж со съемок, которые проходили в августе 2025 года в Ярославской области. Основной площадкой стал дом местного жителя Владимира в деревне Черкасово Угличского района. Ярославец с радостью пустил киношников к себе в гости.