Искали деревенский колорит: когда выйдет сериал, который снимали в ярославской глубинке

В проекте поучаствовали Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова и Илья Малаков

В проекте поучаствовали Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова и Илья Малаков

Премьера запланирована на 25 мая | Источник: телеканал «Россия»

Премьера запланирована на 25 мая

Источник:

телеканал «Россия»

25 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь». Главные роли в картине исполнили Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, Нонна Гришаева, Вера Чернявская и другие.

Герои сериала попытаются распутать сложную историю

Источник:

телеканал «Россия»

Проект режиссера Антона Борматова рассказывает о том, как жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление: местный житель Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей (Вера Чернявская), а вскоре на берегу находят его тело. Всё указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Однако эту версию не готовы принять мама Даши Анна (Дарья Урсуляк) и сельский фельдшер Лера (Варвара Феофанова). Лера берется не только выходить девочку, но и, заручившись поддержкой местного участкового Михаила (Илья Малаков), защитить ее от страшного обвинения.

«Хорошая подготовка — залог не только успешных, но и спокойных съемок. Мы все трудились как сплоченная семья, без нервов: смех и веселье за кадром и абсолютная включенность уже в кадре», — поделился режиссер сериала Антон Борматов.

Съемки проходили в Москве и Ярославской области | Источник: телеканал «Россия»
У проекта — звездный состав актеров | Источник: телеканал «Россия»
У сериала — несколько линий | Источник: телеканал «Россия»
Виды ярославских просторов завораживают | Источник: телеканал «Россия»

«Наша история мультижанровая: в первую очередь детективная, но при этом и медицинская, и лирическая, и мелодраматическая, и даже отчасти остросюжетная. Мне кажется, сериал „Когда горит огонь“ будет интересен многим зрителям. Моя героиня Анна — женщина сложных чувств, непростая, неприятная. У нее есть проблемы не только в отношениях, но и с ее личными пристрастиями, слабостями. Ее выбор, мне кажется, ей самой не всегда понятен», — рассказала Дарья Урсуляк, исполнительница роли Анны.

Дарья Урсуляк

Это сложная для исполнения вещь, но интересная, тонкая; мне хотелось попробовать! И я сама с интересом посмотрю в эфире, насколько это получилось.

Дарья Урсуляк

исполнительница роли Анны

Часть сцен команда отсняла в Москве, а вот за деревенским колоритом и живописными локациями отправились в Ярославскую область. Снимали в Угличе и близлежащих деревнях у Волги.

«Проект „Когда горит огонь“ отчасти о сильной женской судьбе молодой девушки, которая строит свою жизнь. Лера, как сказал однажды наш режиссер Антон Борматов, по характеру — революционерка. Она очень яро включается в любой конфликт или ситуацию, где может быть полезна. А эти ситуации притягиваются к ней магнитом. Кроме того, Лера — врач, и у нее синдром спасателя выведен на максимальный уровень. Я в жизни гораздо мягче, спокойнее и терпеливее, не с такой активной позицией», — рассказала о проекте Варвара Феофанова, исполнительница роли сельского фельдшера Леры.

Варвара Феофанова

Лера убеждена, что ей никто не нужен, что она сама прекрасно со всем справляется, но судьба дает возможность встретить настоящую любовь — как раз то, что было так необходимо.

Варвара Феофанова

исполнительница роли сельского фельдшера Леры

Актер Илья Малаков, который сыграл в сериале участкового, добавил, что проект поднимает много тем: материнства, становления взрослым, сложности выбора, поиска себя.

Илья Малаков сыграл в проекте участкового из глубинки | Источник: телеканал «Россия»

Илья Малаков сыграл в проекте участкового из глубинки

Источник:

телеканал «Россия»

«Наша история идеально сочетает в себе что-то серьезное, где можно понаблюдать, поразгадывать, кто совершил преступление, и романтическое, где можно просто насладиться историей о любви», — добавил актер.

Ранее мы публиковали большой фоторепортаж со съемок, которые проходили в августе 2025 года в Ярославской области. Основной площадкой стал дом местного жителя Владимира в деревне Черкасово Угличского района. Ярославец с радостью пустил киношников к себе в гости.

На съемках сериала в Угличе также присутствовала известная актриса Нонна Гришаева. В детективной мелодраме она сыграла бывшую звезду провинциального театра, которая ушла со сцены и заперлась у себя в деревне после перенесенного инсульта. Кстати, чуть позже актриса перебралась жить в ярославское село Вятское.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
Комментарии
2
Гость
18 мая, 21:23
Места там атмосферные. А вот на Рыбинском море на 90% пейзаж - ужасная трясина, грязь, болото. Когда будем благоустраивать берега Рыбинского моря?
Гость
19 мая, 08:19
Прям не город а сплошная декорация для фильмов, только про депресняк преступность и прошлое
