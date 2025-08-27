«Лес, любимая работа»: в Ярославскую область приехала звезда «Папиных дочек». Что она тут делала

В центре сюжета детективной мелодрамы «Когда горит огонь» — убийство. Житель деревушки Василий пошел на рыбалку вместе с 12-летней дочкой Дашей, но не вернулся. Его нашли мертвым на берегу водоема. Девочка с ушибом головы лежала неподалеку, а рядом с ней — ружье. Всё указывает на то, что дочь застрелила отца. В то время как местные уверены, что убийство совершила Даша, на защиту девочки встает фельдшер Лера, которая забирает ребенка к себе и начинает собственное расследование.

Часть сцен команда отсняла в Москве. Мы делали репортаж со съемочной площадки в Ярославской области.

По предварительным данным, зрители увидят премьеру в 2026 году. Генеральным продюсером проекта выступает Виктор Шкулёв. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионная запланирована в эфире телеканала «Россия».