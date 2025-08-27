«Лес, любимая работа»: в Ярославскую область приехала звезда «Папиных дочек». Что она тут делала

В Ярославскую область приехала актриса театра и кино Нонна Гришаева. 24 августа в своем телеграм-канале она опубликовала видео со съемочной площадки. На записи 54-летняя актриса сообщает, что находится в Угличе.
«Углич, лес, любимая работа», — произносит актриса.
Нонна Гришаева — актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, певица. Заслуженная артистка России. Художественный руководитель Московского государственного театра Роста в Царицыно.
Родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Снималась в фильмах «День радио», «О чем говорят мужчины», сериале «Папины дочки», шоу «Большая разница» и других.
Ранее стало известно, что Нонна Гришаева принимает участие в подготовке сериала «Когда горит огонь». Частично его снимают в деревне Черкасово в Угличском районе. Правда, продюсер проекта сообщил, что Нонна приезжала на съемки в Мышкинский район.
«Нонна Гришаева, действительно, играет у нас бывшую звезду провинциального театра, которая ушла со сцены и заперлась у себя в деревне после перенесенного инсульта. Сцены с ней мы снимали в Москве и Юхоти. Буквально вчера я у нас на площадке заметил группу местных детей, которые, как оказалось, пришли посмотреть на Нонну Гришаеву, но она вчера не снималась. Сами съёмки у нас продлятся до второй половины сентября», — рассказал 76.RU продюсер сериала.
Что за сериал снимают в Ярославской области
В центре сюжета детективной мелодрамы «Когда горит огонь» — убийство. Житель деревушки Василий пошел на рыбалку вместе с 12-летней дочкой Дашей, но не вернулся. Его нашли мертвым на берегу водоема. Девочка с ушибом головы лежала неподалеку, а рядом с ней — ружье. Всё указывает на то, что дочь застрелила отца. В то время как местные уверены, что убийство совершила Даша, на защиту девочки встает фельдшер Лера, которая забирает ребенка к себе и начинает собственное расследование.
Часть сцен команда отсняла в Москве. Мы делали репортаж со съемочной площадки в Ярославской области.
По предварительным данным, зрители увидят премьеру в 2026 году. Генеральным продюсером проекта выступает Виктор Шкулёв. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионная запланирована в эфире телеканала «Россия».
Нонна Гришаева далеко не впервые приезжает в Ярославскую область. В апреле 2025 года ее фонд представил «народный гимн» Ярославля — «Душа большой страны». «Народный» — потому что фактически авторы текста и музыки — жители Ярославля, а исполнила его сама актриса.
Актриса также приезжала в столицу Золотого кольца, чтобы поддержать нового директора театра юного зрителя Сергея Дубровина.