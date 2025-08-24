Именитые актеры приехали в ярославскую глубинку. Что за проект снимают

В Ярославской области начались съемки сериала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С начала августа в размеренную жизнь в деревне Черкасово в Угличском районе вмешались киношники. В глухой уголок Ярославской области пригнали трейлеры, привезли именитых актеров. У местных появилось развлечение — наблюдают за съемками прямо со своих участков, а некоторые и вовсе стали частью массовки.

В Черкасово снимают сериал «Когда горит огонь». В центре сюжета детективной мелодрамы — убийство. Житель деревушки Василий пошел на рыбалку вместе с 12-летней дочкой Дашей, но не вернулся. Его нашли мертвым на берегу водоема. Девочка с ушибом головы лежала неподалеку, а рядом с ней — ружье. Всё указывает на то, что дочь застрелила отца. И пусть местные уверены, что убийство совершила Даша, на защиту девочки встает фельдшер Лера, которая забирает ребенка к себе и начинает собственное расследование.

76.RU побывал на съемках. В этом тексте — подробности сюжета и секреты со съемок.

Что вообще за сериал такой

Часть сцен команда отсняла в Москве. В Ярославскую область киношники отправились за провинциальным колоритом и живописными локациями. Основной площадкой в Черкасово стал дом местного жителя Владимира. Он признался, что с радостью пустил киношников. На время работы съемочной группы Владимир с супругой перебрались в другой дом.

«Сейчас внутри дома снимают, потом на веранде будут. Я пытаюсь свои штрихи внести, чтобы покрасивее было. Как договаривался о съемках? Я никак не договаривался. Надо — пожалуйста», — рассказал Владимир.

В день нашего приезда на площадке работали сразу несколько именитых актеров. Первой снимали сцену, как местный участковый Михаил (Илия Малаков) приходит к маме девочки, которую подозревают в убийстве отца Анне (Дарья Урсуляк).

Илья Малаков известен по проектам «Легенда о Коловрате», «Янычар», «СССР». Дарье Урсуляк известность принесли проекты «Тихий Дон», «Безопасность», «Солдатик».

«Моего персонажа зовут Анна, это женщина сложной судьбы, со сложными привычками. У нее непростые отношения с мужчинами и дочерью», — рассказала Дарья Урсуляк.

Хочется играть разное. И мне в этом отношении очень везет, все мои героини с разными характерами. Дарья Урсуляк актриса

Дарья Урсуляк рассказала, что работать в кадре с 12-летней Верой Чернявской, которая играет дочку ее героини, совсем не сложно. Девочку она охарактеризовала как профессионала своего дела. Оно и понятно: к своим 12 годам Вера снялась в 13 проектах, среди которых есть хиты «Костя — Вера» и «Многодетство».

Я играю Дашу, очень травмированного смертью отца ребенка. Она многогранный персонаж. Мне ее очень жалко. И я очень рада, что у меня есть возможность сыграть такую роль. Вера Чернявская актриса

Участковый Михаил в сериале участвует в нескольких сюжетных линиях — любовной и детективной. Первую сам актер выделил основной. Своего героя Илья детально разобрал вместе с режиссером проекта Антоном Барматовым. По задумке, Михаил — светлый, наивный деревенский парень.

«Мой персонаж в том числе отвечает за юмор в картине. С другой стороны, он все-таки человек, дотошный до работы, ответственный. Правдоруб, ищущий справедливость во всём», — рассказал Илья Малаков.

Для меня провинция — это мое детство. Я из Рязани, родился и жил там до 22 лет. Для меня это счастье, что есть такой материал и такой персонаж, который во многом совпадает с моим опытом в жизни. Илья Малаков актер

Роль фельдшера Леры, которая встала на защиту девочки, исполнит Варвара Феофанова (снималась в проектах «Селфи», «Плевако», «Волк»). По сюжету она сбежала в провинцию из-за жизненных сложностей.

«Лере не оставили выбора, и ей пришлось бежать далеко. И так получилось, что была вакансия фельдшера в деревне и по жизненным обстоятельствам Лера на это согласилась и переехала. Там начинается новая страница, новая жизнь и неудобные для московской девушки люди. Сталкивается Лера и с болезнями, которые она в своей практике еще не встречала», — рассказала об истории своего персонажа Варвара Феофанова.

Варвара призналась, что специально для съемок общается с медицинским консультантом. Врача играет впервые, поэтому работает над тем, чтобы в кадре выглядеть убедительно.

Играть врача так же сложно, как играть пилота или пожарного. Это очень конкретные профессии, в которых нет чего-то эфемерного и индивидуального. Зато есть правила, законы, по которым ты должен действовать. Думаю, у меня далеко не всё получается, но я стараюсь. Главное — быть в процессе обучения. Варвара Феофанова актриса

Остались без связи в окружении местных

Жителей Черкасово съемки сериала взбодрили. Актеры рассказали, что вечерами к площадке стягиваются целыми семьями — захватывают чай и наблюдают. Некоторых зевак даже пригласили поучаствовать в процессе.

«Нас одели в такую смешную одежду, на меня надели халат, повязали какой-то платок. Я один раз прошла около дома, где они снимали, и вернулась. А потом снимали, как мы с соседкой вместе идем и вдруг полиция проезжает. Нам надо было удивиться, что полиция приехала. Ну это, видимо, по фильму так положено», — рассказала 83-летняя Валентина.

«Иногда снимаешь что-нибудь, и собираются люди, смотрят, и появляется вопрос: зачем они все здесь, это неудобно. А здесь как-то даже язык не поворачивается сказать, чтобы отошли. Мы здесь в гостях работаем, поэтому, раз людям интересно, мы при них будем играть. Всё очень позитивно», — рассказала Варвара Феофанова.

Мы часто снимаем в местах, где не ловит связь. У меня есть некоторая фобия, потому что у меня двое маленьких детей. Есть это ощущение, что я всегда должна быть на связи. Но почему-то вот именно здесь пейзаж располагает к тому, чтобы это отпустить. Варвара Феованова актриса

Существенный минус съемок в глуши — регулярное отсутствие связи. Актер Илья Малаков рассказал: чтобы быть с супругой Ангелиной Стречиной на связи, приходится постараться.

Ангелина Стречина известна ролями в сериалах «Пищеблок» и «Сестры», а также в фильме «Любовь Советского Союза».

«Если говорить про эту локацию, есть точки, на которых я стою и можно что-то написать. Но не всегда Ангелина свободна, когда я свободен. И, в принципе, мы созваниваемся уже вечером, когда я приезжаю в Углич в гостиницу. Для нас это не в новинку. Мы знали, на что шли, изначально. Зато скучаем друг по другу. Каждый раз праздник, когда видимся», — поделился Илья.

Несмотря на сложности, деревушка в Угличском районе пришлась актерам по душе.

Я люблю сниматься в провинции. Нравится, что всегда особая атмосфера, особая архитектура, это очень приятно, замечательная природа. Дарья Урсуляк актриса