НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

штиль.

 757мм 47%
Подробнее
2 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Культура Фильмы и сериалы, снятые в Ярославской области, попали в лонг-лист премии «Ника»: список

Фильмы и сериалы, снятые в Ярославской области, попали в лонг-лист премии «Ника»: список

Какие картины могут стать лучшими фильмами 2025 года

1 495
Какие известные актеры побывали в Ярославской области за последние пару лет | Источник: кинокомпания СТВ, Государственный музей «Ростовский кремль» / Vk.com, PREMIER онлайн-кинотеатр / TelegramКакие известные актеры побывали в Ярославской области за последние пару лет | Источник: кинокомпания СТВ, Государственный музей «Ростовский кремль» / Vk.com, PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram

Какие известные актеры побывали в Ярославской области за последние пару лет

Источник:

кинокомпания СТВ, Государственный музей «Ростовский кремль» / Vk.com, PREMIER онлайн-кинотеатр / Telegram

Четыре проекта, съемки которых проходили в Ярославской области, номинированы как лучшие киноработы 2025 года. В первом этапе голосования национальной кинематографической премии «Ника» представлены фильмы «(Не) искусственный интеллект» (6+) и «Волчок» (16+), а также сериалы «Подслушано в Рыбинске» (18+) и «Павел. Первый и последний» (18+).

Национальная кинематографическая премия «Ника» вручается Российской академией кинематографических искусств «Ника». Победители номинаций получают приз — статуэтку древнегреческой богини Ники, символизирующую успех и триумф. Премия была учреждена в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана.

Всего в лонг-лист на голосование выставили 85 проектов в номинации «Лучшее неигровое кино». А за звание «Лучшего сериала» 2025 года будут бороться 30 картин.

Подробнее о проектах, снятых в Ярославле

«(Не) искусственный интеллект» (6+)

Фильм снимали и в Ярославле, и в Костроме. Съемочную группу заметили на проспекте Фрунзе и в парке «Даманский остров» осенью 2024 года.

Главный герой — первокурсник Женя, его играет 16-летний Леон Кемстач, известный по роли Пальто из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+). По сюжету студент попадает в испытательный образец новой модели робота «A.P.O100L» («Апостол». — Прим. ред.), который обладает волей и разумом. Машина при подключении берет управление на себя и решает сбежать из лаборатории.

В фильме снялись и другие известные актеры, например Александр Самойленко (стоматолог из сериала «Папины дочки» (18+)), Игорь Хрипунов (Юхтин из сериала «Бизон. Дело манекенщицы» (18+)), а также Игорь Жижикин (Игнатьев из «Мажора» (18+)). Режиссер — Алексей Чадов.

«Волчок» (12+)

В фильме «Волчок» (12+) в кадре засветился Рыбинск. Правда по сюжету это другой город — Нижний Новгород. Работы над проектом начались в Ярославской области в 2023 году, для съемок в центре города даже построили миниатюрную нижегородскую ярмарку с пакгаузами.

В главных ролях — Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук. Кроме того, в фильме снялись Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие. Режиссер — Константин Смирнов.

В центре сюжета — история мальчика-дворянина Вани, который бежит из Москвы в Нижний Новгород, чтобы спастись от убийц, подосланных его дядей.

«Подслушано в Рыбинске» (18+)

Съемки одноименного сериала начались в Рыбинске осенью 2023 года и продлились до зимы. В главных ролях — звезды российского кино: Тимофей Трибунцев, на счету у которого свыше ста ролей в кино и сериалах, и Антон Васильев (известен по сериалу «Невский» (16+) на НТВ). Кроме того, с ними играет актер из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Рузиль Минекаев.

В центре сюжета — история журналиста провинциальной газеты, которому начинают приходить видения. Корреспондента играет Тимофей Трибунцев.

Сценарист проекта Иван Баранов признавался, что выбрал город в Ярославской области неслучайно. Ему хотелось показать его родной Рыбинск «красивым и классным городом на берегу Волги». Режиссером сериала стал Петр Тодоровский-младший.

«Павел. Первый и последний» (18+)

Ростов Великий в Ярославской области — популярная площадка для съемок исторических фильмов и сериалов. В феврале 2024 года в стенах старинного кремля снимали фильм о жизни императора Павла.

Выбранная локация стала местом для съемок казни бунтовщиков Пугачева. После чего кино продолжили снимать в Санкт-Петербурге и Выборге, Москве и Республике Беларусь.

Режиссер — Александр Котт. Главные роли исполнили Денис Власенко, Владимир Стеклов, Кирилл Кяро и другие актеры.

Помимо этого, в лонг-лист премии «Ника» попали проекты с участием актера из Переславля-Залесского Александра Петрова. Он может получить награду за фэнтези «Горыныч» (6+) или драму «Почтарь» (12+), а также за сериал «Камбэк» (18+). Ранее звезда российского кино уже получал престижные кинонаграды благодаря этим фильмам. По версии журнала «Репортер», Александр Петров стал актером года в 2025 году.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Кинопремия Ника Номинант Голосование Фильм Александр Петров
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
10 февраля, 21:17
Вы там на 76.ru совсем разучились русские слова писать? Что за "лонг-лист" ? Пишите по-русски,задолбали ваши англицизмы!
Гость
10 февраля, 19:20
Интересно, почему некоторые кинофестивали отменяют, а эти работы номинированы на «Нику»?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем