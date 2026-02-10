Фильмы и сериалы, снятые в Ярославской области, попали в лонг-лист премии «Ника»: список

Четыре проекта, съемки которых проходили в Ярославской области, номинированы как лучшие киноработы 2025 года. В первом этапе голосования национальной кинематографической премии «Ника» представлены фильмы «(Не) искусственный интеллект» (6+) и «Волчок» (16+), а также сериалы «Подслушано в Рыбинске» (18+) и «Павел. Первый и последний» (18+).
Национальная кинематографическая премия «Ника» вручается Российской академией кинематографических искусств «Ника». Победители номинаций получают приз — статуэтку древнегреческой богини Ники, символизирующую успех и триумф. Премия была учреждена в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана.
Всего в лонг-лист на голосование выставили 85 проектов в номинации «Лучшее неигровое кино». А за звание «Лучшего сериала» 2025 года будут бороться 30 картин.
Подробнее о проектах, снятых в Ярославле
«(Не) искусственный интеллект» (6+)
Фильм снимали и в Ярославле, и в Костроме. Съемочную группу заметили на проспекте Фрунзе и в парке «Даманский остров» осенью 2024 года.
Главный герой — первокурсник Женя, его играет 16-летний Леон Кемстач, известный по роли Пальто из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+). По сюжету студент попадает в испытательный образец новой модели робота «A.P.O100L» («Апостол». — Прим. ред.), который обладает волей и разумом. Машина при подключении берет управление на себя и решает сбежать из лаборатории.
В фильме снялись и другие известные актеры, например Александр Самойленко (стоматолог из сериала «Папины дочки» (18+)), Игорь Хрипунов (Юхтин из сериала «Бизон. Дело манекенщицы» (18+)), а также Игорь Жижикин (Игнатьев из «Мажора» (18+)). Режиссер — Алексей Чадов.
«Волчок» (12+)
В фильме «Волчок» (12+) в кадре засветился Рыбинск. Правда по сюжету это другой город — Нижний Новгород. Работы над проектом начались в Ярославской области в 2023 году, для съемок в центре города даже построили миниатюрную нижегородскую ярмарку с пакгаузами.
В главных ролях — Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук. Кроме того, в фильме снялись Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие. Режиссер — Константин Смирнов.
В центре сюжета — история мальчика-дворянина Вани, который бежит из Москвы в Нижний Новгород, чтобы спастись от убийц, подосланных его дядей.
«Подслушано в Рыбинске» (18+)
Съемки одноименного сериала начались в Рыбинске осенью 2023 года и продлились до зимы. В главных ролях — звезды российского кино: Тимофей Трибунцев, на счету у которого свыше ста ролей в кино и сериалах, и Антон Васильев (известен по сериалу «Невский» (16+) на НТВ). Кроме того, с ними играет актер из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Рузиль Минекаев.
В центре сюжета — история журналиста провинциальной газеты, которому начинают приходить видения. Корреспондента играет Тимофей Трибунцев.
Сценарист проекта Иван Баранов признавался, что выбрал город в Ярославской области неслучайно. Ему хотелось показать его родной Рыбинск «красивым и классным городом на берегу Волги». Режиссером сериала стал Петр Тодоровский-младший.
«Павел. Первый и последний» (18+)
Ростов Великий в Ярославской области — популярная площадка для съемок исторических фильмов и сериалов. В феврале 2024 года в стенах старинного кремля снимали фильм о жизни императора Павла.
Выбранная локация стала местом для съемок казни бунтовщиков Пугачева. После чего кино продолжили снимать в Санкт-Петербурге и Выборге, Москве и Республике Беларусь.
Режиссер — Александр Котт. Главные роли исполнили Денис Власенко, Владимир Стеклов, Кирилл Кяро и другие актеры.
Помимо этого, в лонг-лист премии «Ника» попали проекты с участием актера из Переславля-Залесского Александра Петрова. Он может получить награду за фэнтези «Горыныч» (6+) или драму «Почтарь» (12+), а также за сериал «Камбэк» (18+). Ранее звезда российского кино уже получал престижные кинонаграды благодаря этим фильмам. По версии журнала «Репортер», Александр Петров стал актером года в 2025 году.