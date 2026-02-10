Фильмы и сериалы, снятые в Ярославской области, попали в лонг-лист премии «Ника»: список

«(Не) искусственный интеллект» (6+)

Фильм снимали и в Ярославле, и в Костроме. Съемочную группу заметили на проспекте Фрунзе и в парке «Даманский остров» осенью 2024 года.

Главный герой — первокурсник Женя, его играет 16-летний Леон Кемстач, известный по роли Пальто из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+). По сюжету студент попадает в испытательный образец новой модели робота «A.P.O100L» («Апостол». — Прим. ред.), который обладает волей и разумом. Машина при подключении берет управление на себя и решает сбежать из лаборатории.

В фильме снялись и другие известные актеры, например Александр Самойленко (стоматолог из сериала «Папины дочки» (18+)), Игорь Хрипунов (Юхтин из сериала «Бизон. Дело манекенщицы» (18+)), а также Игорь Жижикин (Игнатьев из «Мажора» (18+)). Режиссер — Алексей Чадов.

«Волчок» (12+)

В фильме «Волчок» (12+) в кадре засветился Рыбинск. Правда по сюжету это другой город — Нижний Новгород. Работы над проектом начались в Ярославской области в 2023 году, для съемок в центре города даже построили миниатюрную нижегородскую ярмарку с пакгаузами.

В главных ролях — Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук. Кроме того, в фильме снялись Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие. Режиссер — Константин Смирнов.

В центре сюжета — история мальчика-дворянина Вани, который бежит из Москвы в Нижний Новгород, чтобы спастись от убийц, подосланных его дядей.

«Подслушано в Рыбинске» (18+)

Съемки одноименного сериала начались в Рыбинске осенью 2023 года и продлились до зимы. В главных ролях — звезды российского кино: Тимофей Трибунцев, на счету у которого свыше ста ролей в кино и сериалах, и Антон Васильев (известен по сериалу «Невский» (16+) на НТВ). Кроме того, с ними играет актер из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Рузиль Минекаев.

В центре сюжета — история журналиста провинциальной газеты, которому начинают приходить видения. Корреспондента играет Тимофей Трибунцев.

Сценарист проекта Иван Баранов признавался, что выбрал город в Ярославской области неслучайно. Ему хотелось показать его родной Рыбинск «красивым и классным городом на берегу Волги». Режиссером сериала стал Петр Тодоровский-младший.

«Павел. Первый и последний» (18+)

Ростов Великий в Ярославской области — популярная площадка для съемок исторических фильмов и сериалов. В феврале 2024 года в стенах старинного кремля снимали фильм о жизни императора Павла.

Выбранная локация стала местом для съемок казни бунтовщиков Пугачева. После чего кино продолжили снимать в Санкт-Петербурге и Выборге, Москве и Республике Беларусь.

Режиссер — Александр Котт. Главные роли исполнили Денис Власенко, Владимир Стеклов, Кирилл Кяро и другие актеры.