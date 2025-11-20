В главных ролях — Ткачук и Смоляков: в Сети появился трейлер комедии, снятой в Ярославской области

В Сети вышел трейлер приключенческого фильма «Волчок» (12+), снятого в Ярославской области. В центре сюжета — история мальчика-дворянина Вани, который бежит из Москвы в Нижний Новгород, чтобы спастись от убийц, подосланных его дядей.
«Для защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося кулачного бойца Волчка. Он должен помочь мальчику добраться до Нижнего — там ждёт верный друг отца. Впереди ждёт опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих», — указано в описании проекта.
В главных ролях — Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук. Кроме того, в фильме снялись Юлия Хлынина («Подслушано в Рыбинске»), Андрей Смоляков («Мосгаз»), Сергей Маковецкий («Горыныч»), Даниил Воробьёв («Комбинация», «Урок») и другие.
Производством комедии занимались кинокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр Okko при поддержке телеканала «Россия» и Фонда кино. Режиссер фильма — Константин Смирнов, известный по сериалам «Жуки», «Девушки с Макаровым» и «Две девицы на мели».
Напомним, съемки фильма проходили в Рыбинске в августе 2023-го. Город Ярославской области в кадре стал Нижним Новгородом. Для сцен в центре Рыбинска возвели пакгаузы, велодром и ярмарочные домики.
Как писали наши коллеги из MAXIM, помимо Рыбинска, сцены снимали в Коломне, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.
К слову, проект снимали под рабочим названием «Борец», а затем — «Кулачный».
Приключенческая комедия выйдет в кинотеатрах в декабре 2025-го.
А вы будете смотреть фильм "Волчок"?