Развлечения В главных ролях — Ткачук и Смоляков: в Сети появился трейлер комедии, снятой в Ярославской области

В главных ролях — Ткачук и Смоляков: в Сети появился трейлер комедии, снятой в Ярославской области

Фильм выйдет на экраны в декабре 2025-го

207
Появился трейлер фильма «Волчок», снятого в Рыбинске | Источник: «Волчок» (12+), реж. Константин Смирнов, инокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр Okko, 2025 год

Появился трейлер фильма «Волчок», снятого в Рыбинске

Источник:

«Волчок» (12+), реж. Константин Смирнов, инокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр Okko, 2025 год

В Сети вышел трейлер приключенческого фильма «Волчок» (12+), снятого в Ярославской области. В центре сюжета — история мальчика-дворянина Вани, который бежит из Москвы в Нижний Новгород, чтобы спастись от убийц, подосланных его дядей.

«Для защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося кулачного бойца Волчка. Он должен помочь мальчику добраться до Нижнего — там ждёт верный друг отца. Впереди ждёт опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих», — указано в описании проекта.

В главных ролях — Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук. Кроме того, в фильме снялись Юлия Хлынина («Подслушано в Рыбинске»), Андрей Смоляков («Мосгаз»), Сергей Маковецкий («Горыныч»), Даниил Воробьёв («Комбинация», «Урок») и другие.

Производством комедии занимались кинокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр Okko при поддержке телеканала «Россия» и Фонда кино. Режиссер фильма — Константин Смирнов, известный по сериалам «Жуки», «Девушки с Макаровым» и «Две девицы на мели».

Фильм «Волчок» снимали в Ярославской области

Источник:

«Волчок» (12+), реж. Константин Смирнов, инокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр Okko, 2025 год

Напомним, съемки фильма проходили в Рыбинске в августе 2023-го. Город Ярославской области в кадре стал Нижним Новгородом. Для сцен в центре Рыбинска возвели пакгаузы, велодром и ярмарочные домики.

Как писали наши коллеги из MAXIM, помимо Рыбинска, сцены снимали в Коломне, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.

Съемки проходили на Красной площади в Рыбинске

Источник:
Александр Филяев

К слову, проект снимали под рабочим названием «Борец», а затем — «Кулачный».

Приключенческая комедия выйдет в кинотеатрах в декабре 2025-го.

А вы будете смотреть фильм "Волчок"?

Да, звучит интересно
Нет
Не мой жанр
Своим мнением поделюсь в комментариях
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
3
Гость
41 минута
Жду с нетерпением, люблю комедии!
Гость
42 минуты
Неплохой трейлер, но что-то сомневаюсь, что фильм будет интересным.
Читать все комментарии
Гость
