В главных ролях — Ткачук и Смоляков: в Сети появился трейлер комедии, снятой в Ярославской области

В Сети вышел трейлер приключенческого фильма «Волчок» (12+), снятого в Ярославской области. В центре сюжета — история мальчика-дворянина Вани, который бежит из Москвы в Нижний Новгород, чтобы спастись от убийц, подосланных его дядей.

«Для защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося кулачного бойца Волчка. Он должен помочь мальчику добраться до Нижнего — там ждёт верный друг отца. Впереди ждёт опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих», — указано в описании проекта.

В главных ролях — Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук. Кроме того, в фильме снялись Юлия Хлынина («Подслушано в Рыбинске»), Андрей Смоляков («Мосгаз»), Сергей Маковецкий («Горыныч»), Даниил Воробьёв («Комбинация», «Урок») и другие.