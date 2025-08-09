Умер знаменитый актер Иван Краско

Иван Краско снимался не только в кино, но и играл в театре Источник: «Конец невинности» (16+), (2019), Киностудия «Всемирные русские студии», режиссеры Стас Иванов, Константин Фролов

Умер народный артист Иван Краско, который исполнил роль Касьяна Бовдюга в фильме «Тарас Бульба» (16+). Актеру было 94 года. О смерти артиста в своем Telegram-канале сообщил депутат ЗакСа Александр Ржаненков.

«Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения», — написал Ржаненков.

Известно, что Краско в последние годы жизни боролся с последствиями инсультов. Четвертый обширный инсульт актер перенес в 2023 году. После чего он не чувствовал всю левую часть тела и лица.

Это как раз и стало одной из причин смерти народного артиста. Также Краско боролся с последствиями онкологии желудочно-кишечного тракта, пишет Mash.

Помимо инсультов, народный артист на протяжении 25 лет страдал артериальной гипертензией и нарушением кровообращения в мозге. Его состояние по шкале ASPECTS оценивалось на 8 из 10 баллов. Всё это время он находился под присмотром врачей.

По информации Telegram-канала 112, в начале августа актера госпитализировали в тяжелом состоянии. На днях его перевели из реанимации в обычную палату, с ним круглосуточно находилась сиделка. В последние дни Краско отказывался от еды, пишет Shot.