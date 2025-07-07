«Вызывает большую тревогу»: в Ярославле известные актеры высказались об уровне отечественного кино

Российские актеры высказались о ремейках современных сказок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

5 июля в Ярославле на фестивале «В кругу семьи» актеры Валерий Баринов и Антон Шагин поговорили с корреспондентом 76.RU об отечественном кино. Баринов рассказал, что не доволен современными картинами.

«Если я буду перечислять те фильмы, которые мне показались удачными, а иногда просто замечательными, вы удивитесь, их не показывают на экранах. Всё, что показывают сейчас, меня пока мало устраивает», — объяснил в разговоре с 76.RU Валерий Баринов.

Валерий Баринов — советский и российский актер театра и кино. Ему 79 лет. Снимался в таких фильмах, как «Абориген» (12+), «Игра на миллионы» (16+), «Хозяйка детского дома» (16+), «Классик» (16+). А также в сериалах: «В созвездии Стрельца» (12+), «Фурцева. Легенда о Екатерине» (18+) и другие. Антон Шагин — российский актер театра, кино и озвучивания, поэт. Ему 41 год. На его счету такие работы, как «Конек-Горбунок» (6+), «Союз Спасения» (12+), «Воздух» (18+), прославился по роли в фильме «Стиляги» (18+).

Сам актер рассказал, что продолжает сниматься в кино, но уже не так активно. На его счету более 250 картин.

«Мы совершаем одну самую большую ошибку. Мы можем потерять зрителя. У нас не будет умного зрителя. Вот что впереди, лошадь или телега? Толпа впереди или художник? Если художник впереди, то это трудно, толпа должна учиться, работать, пойдет за ним. А если кто-то бежит за толпой, толпа с удовольствием это кушает. Но мы теряем самого потрясающего зрителя, который был в мире», — рассказал Валерий Баринов.

Современным кинематографом Валерий Баринов оказался не до конца доволен.

Валерий Баринов высказался о современном кино Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Я очень часто бываю председателем жюри кинофестивалей и видел много хороших серьезных фильмов. То, что показывает сейчас публике, это засилье детского кино на голливудский манер», — рассказал Валерий Баринов.

Современные переделки сказок именитому актеру кажутся ужасными.

«Ужасно не потому, что они сняты плохо технически, нет — замечательно, и дети идут с удовольствием, смотрят кино. Но это голливудское кино, оно теряет национальный характер. Это наши русские сказки, они добрые, а тут они приукрашены. Где-то чуть больше чудищ, богатырей, которые сражаются, применяя каратэ», — сказал Валерий Баринов.

Я считаю, что кино сейчас перестало быть искусством. Что такое искусство? Искусство — это способ познания действительности через художественные образы. А что мы можем нового узнать в нашем кино? Развлечение, экшн. Валерий Баринов актер

Артист добавил, что кино сейчас приобретает другой характер.

«Я посмотрел „По щучьему велению“, пришел в ужас. Понимаете, нельзя же так. Там другой свет от этой литературы шел, от русских сказок. Нет, народ смотрит с удовольствием, а потом еще пускают рекламу, всё замечательно. Но у меня это вызывает большую тревогу», — выразился Валерий Баринов.

«По щучьему велению» (6+) — российский фэнтезийный фильм 2023 года режиссера Александра Войтинского, экранизация одноименной русской народной сказки с Никитой Кологривым и Милой Ершовой в главных ролях.

О ремейках сказок 76.RU поговорили и с Антоном Шагиным. Актер исполнил роль Ивана-дурака в фильме «Конек-горбунок» (6+).

Антон Шагин рассказал, нужно ли снимать сказки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Безусловно, стоит снимать сказки, чем больше, тем лучше. В нашем русском коде — огромный пласт несделанных настоящих прекрасных дел, особенно для детей», — отметил Шагин.

Актер рассказал, что сказки Владимира Даля — это то, на что нужно обратить внимание. Антон Шагин читал их своим детям перед сном. А на вопрос, кого еще он хотел бы попробовать сыграть в сказке, актер ответил: птицу Феникса.

О том, как проходил кинофестиваль, вы можете узнать в нашей трансляции. А также рассмотреть образы звезд на красной ковровой дорожке.