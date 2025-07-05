Культура Сотни людей пришли посмотреть на кинозвезд: известные актеры и блогеры прошлись по красной дорожке в Ярославле
Сотни людей пришли посмотреть на кинозвезд: известные актеры и блогеры прошлись по красной дорожке в Ярославле
Стартовал фестиваль «В кругу семьи»
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В Ярославле прошла церемония открытия кинофестиваля «В кругу семьи» (6+). 5 июля у КЗЦ «Миллениум» звезды российского кино прошлись по красной ковровой дорожке. В их числе Федор Добронравов, звезда сериала «Папины дочки» (16+) Александр Самойленко, актриса из «Возвращение Мухтара» (16+) Оксана Сташенко, Ирина Медведьева из «6 кадров» (16+) и многие другие.
Фотограф 76.RU был на открытии и запечатлел все яркие моменты мероприятия. Публикуем кадры в этом фоторепортаже.
Все самые яркие моменты с церемонии открытия кинофестиваля собираем в нашей онлайн-трансляции.