НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

 751мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,84
EUR 93,01
Новый тренер «Локомотива»
Открытие кинофестиваля. Онлайн-трансляция
Почему не работает мобильный интернет
Топ советов по ремонту
Афиша на выходные
Как сохранить здоровье
Программа кинофестиваля
Новый термальный комплекс
Плюсы и минусы отпуска в Китае
Нашли грибника
Культура Сотни людей пришли посмотреть на кинозвезд: известные актеры и блогеры прошлись по красной дорожке в Ярославле

Сотни людей пришли посмотреть на кинозвезд: известные актеры и блогеры прошлись по красной дорожке в Ярославле

Стартовал фестиваль «В кругу семьи»

557
6 комментариев
В Ярославле открыли 20-й кинофестиваль «В кругу семьи» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле открыли 20-й кинофестиваль «В кругу семьи» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле открыли 20-й кинофестиваль «В кругу семьи»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле прошла церемония открытия кинофестиваля «В кругу семьи» (6+). 5 июля у КЗЦ «Миллениум» звезды российского кино прошлись по красной ковровой дорожке. В их числе Федор Добронравов, звезда сериала «Папины дочки» (16+) Александр Самойленко, актриса из «Возвращение Мухтара» (16+) Оксана Сташенко, Ирина Медведьева из «6 кадров» (16+) и многие другие.

Фотограф 76.RU был на открытии и запечатлел все яркие моменты мероприятия. Публикуем кадры в этом фоторепортаже.

Хендлайнером мероприятия был актер Гоша Куценко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХендлайнером мероприятия был актер Гоша Куценко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хендлайнером мероприятия был актер Гоша Куценко

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Он спел для ярославцев до начала самой церемонии открытия кинофестиваля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОн спел для ярославцев до начала самой церемонии открытия кинофестиваля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Он спел для ярославцев до начала самой церемонии открытия кинофестиваля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Много людей собралось послушать Куценко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМного людей собралось послушать Куценко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Много людей собралось послушать Куценко

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Счастливые ярославцы танцевали под песни известного актера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСчастливые ярославцы танцевали под песни известного актера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Счастливые ярославцы танцевали под песни известного актера

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На кинофестиваль приехал Александр Самойленко. Актер играл стоматолога в сериале «Папины дочки» (16+) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа кинофестиваль приехал Александр Самойленко. Актер играл стоматолога в сериале «Папины дочки» (16+) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На кинофестиваль приехал Александр Самойленко. Актер играл стоматолога в сериале «Папины дочки» (16+)

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ирина Медведьева из «6 кадров» вышла на ковровую дорожку в роскошном голубом платье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИрина Медведьева из «6 кадров» вышла на ковровую дорожку в роскошном голубом платье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ирина Медведьева из «6 кадров» вышла на ковровую дорожку в роскошном голубом платье

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Звезда фильма «Бумер» (18+) Сергей Горобченко был в строгом черном костюме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗвезда фильма «Бумер» (18+) Сергей Горобченко был в строгом черном костюме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Звезда фильма «Бумер» (18+) Сергей Горобченко был в строгом черном костюме

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ежегодный традиционный гость ярославского кинофестиваля&nbsp;— Федор Добронравов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕжегодный традиционный гость ярославского кинофестиваля&nbsp;— Федор Добронравов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ежегодный традиционный гость ярославского кинофестиваля — Федор Добронравов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Также приехал сын Федора Добронравова&nbsp;— Виктор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакже приехал сын Федора Добронравова&nbsp;— Виктор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также приехал сын Федора Добронравова — Виктор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Узнали актрису? Это звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУзнали актрису? Это звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Узнали актрису? Это звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Она провела с поклонниками автограф-сессию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОна провела с поклонниками автограф-сессию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Она провела с поклонниками автограф-сессию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Звезда сериала «Тайны следствия» (18+) Екатерина Копанова вышла на дорожку в черном облегающем платье со стразами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗвезда сериала «Тайны следствия» (18+) Екатерина Копанова вышла на дорожку в черном облегающем платье со стразами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Звезда сериала «Тайны следствия» (18+) Екатерина Копанова вышла на дорожку в черном облегающем платье со стразами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Яна Поплавская также приехала в Ярославль на открытие кинофестиваля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯна Поплавская также приехала в Ярославль на открытие кинофестиваля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Яна Поплавская также приехала в Ярославль на открытие кинофестиваля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сразу после творческой встречи в Карабихе актер Валерий Баринов приехал в Ярославль и вышел на ковровую дорожку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСразу после творческой встречи в Карабихе актер Валерий Баринов приехал в Ярославль и вышел на ковровую дорожку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сразу после творческой встречи в Карабихе актер Валерий Баринов приехал в Ярославль и вышел на ковровую дорожку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Актриса Елена Захарова, исполнившая роль Полины Ольховской из сериала «Кадетство» (16+), вышла на ковровую дорожку в черном платье с открытой спиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАктриса Елена Захарова, исполнившая роль Полины Ольховской из сериала «Кадетство» (16+), вышла на ковровую дорожку в черном платье с открытой спиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Актриса Елена Захарова, исполнившая роль Полины Ольховской из сериала «Кадетство» (16+), вышла на ковровую дорожку в черном платье с открытой спиной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На кинофестиваль также приехали зарубежные продюсеры и режиссеры. Они представят свои картины в ближайшие дни в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа кинофестиваль также приехали зарубежные продюсеры и режиссеры. Они представят свои картины в ближайшие дни в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На кинофестиваль также приехали зарубежные продюсеры и режиссеры. Они представят свои картины в ближайшие дни в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кинофестиваль, по словам организаторов, в 2025 году получил более 2533 заявок из 121 страны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКинофестиваль, по словам организаторов, в 2025 году получил более 2533 заявок из 121 страны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кинофестиваль, по словам организаторов, в 2025 году получил более 2533 заявок из 121 страны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На открытие «В кругу семьи» также были приглашены блогеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа открытие «В кругу семьи» также были приглашены блогеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На открытие «В кругу семьи» также были приглашены блогеры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все самые яркие моменты с церемонии открытия кинофестиваля собираем в нашей онлайн-трансляции.

Как вам образы наших кинозвезд?

Все очень красивые!
Многих не узнал (-а)
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
В кругу семьи Кинофестиваль
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
holdfast
1 час
это из-за них что-ли нам все повыключали
Гость
1 час
а где солнцевеликий Никита и патриот Сарик Андреасян получивший пол миллиарда!! народных денег на своё кино?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление