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Культура Онлайн-трансляция Гоша Куценко выступил для ярославцев: как проходит фестиваль «В кругу семьи» в центре города. Онлайн

Гоша Куценко выступил для ярославцев: как проходит фестиваль «В кругу семьи» в центре города. Онлайн

Показываем, что происходит у КЗЦ «Миллениум»

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1 комментарий

5 июля у КЗЦ «Миллениум» в Ярославле пройдет церемония открытия кинофестиваля «В кругу семьи» (6+). Он будет проходить в нашем городе с 6 по 9 июля. На мероприятия в столицу Золотого кольца приехали звезды российского кино и блогеры-инфлюенсеры.

Корреспонденты 76.RU работают на красной ковровой дорожке. В этой трансляции покажем вам всё самое интересное.

Кристина Геворкян

Гоша Куценко спел для ярославцев

Гоша Куценко вышел на сцену к зрителям. Актер поделился, что приехал в Ярославль со всей своей семьей: женой — актрисой Ириной Скриниченко — и двумя дочерьми, 11 и 8 лет.

Источник:

Варвара Киселёва / 76.RU

Источник:

Варвара Киселёва / 76.RU

Источник:

Варвара Киселёва / 76.RU

Обсудить
Кристина Геворкян
Гоша Куценко выступил для ярославцев: как проходит фестиваль «В кругу семьи» в центре города. Онлайн | Источник: Варвара Киселёва / 76.RUГоша Куценко выступил для ярославцев: как проходит фестиваль «В кругу семьи» в центре города. Онлайн | Источник: Варвара Киселёва / 76.RU
Источник: Варвара Киселёва / 76.RUИсточник: Варвара Киселёва / 76.RU
Источник: Варвара Киселёва / 76.RUИсточник: Варвара Киселёва / 76.RU
Источник: Варвара Киселёва / 76.RUИсточник: Варвара Киселёва / 76.RU
Источник: Варвара Киселёва / 76.RUИсточник: Варвара Киселёва / 76.RU
Источник: Варвара Киселёва / 76.RUИсточник: Варвара Киселёва / 76.RU

У КЗЦ «Миллениум» собрались сотни семей с детьми. В 15:00 началось выступление Гоши Куценко с группой «ГК». Знаменитый актер поет. А в 16:00 начнется непосредственно церемония открытия кинофестиваля.

Гоша Куценко — актер театра и кино, в его фильмографии более 190 картин, в том числе «Любовь-морковь» (12+), «Упражнение в прекрасном» (18+), «Со мною вот что происходит» (18+), «Елки» (6+), сериал «Скорая помощь» (16+) и другие проекты.

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Кристина Геворкян

Афиша кинофестиваля

Полную программу кинофестиваля на все дни опубликовали в этом материале.

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Кристина Геворкян

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Кристина Геворкян

Кинофестиваль, по словам организаторов, в 2025 году получил более 2533 заявок из 121 страны.

В конкурс полного и короткого метра вошли фильмы из 36 стран, среди которых Китай, Турция, Сенегал, Южная Корея, Казахстан, Черногория, Сербия, Северная Македония, Тайвань, Италия, Индия, Эфиопия, Иран, Мексика, Словения, Россия и другие.

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Кристина Геворкян

Звездные гости кинофестиваля

По красной дорожке кинофестиваля пройдут звезды российского кино: звезда сериала «Сваты» (16+) Федор Добронравов и его сын Виктор, стоматолог из «Папиных дочек» (16+) Александр Самойленко, актер драмы «Живой» (18+) Андрей Чадов, Полина Сергеевна Ольховская из сериала «Кадетство» (16+) — Елена Захарова, и многие другие.

Кроме того, в мероприятии примут участие блогеры-миллионники и лидеры киноиндустрии из разных стран.

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Кристина Геворкян

В 2025 году состоится юбилейный 20-й кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

А вы ранее ходили на кинофестиваль «В кругу семьи»?

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Кристина Геворкян

Афиша на открытие кинофестиваля

Для ярославцев споет Гоша Куценко | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUДля ярославцев споет Гоша Куценко | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Для ярославцев споет Гоша Куценко

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Торжественное открытие кинофестиваля «В кругу семьи» пройдет у КЗЦ «Миллениум» в Ярославле. В программе:

  • 15:00 — веселые игры, фотозоны, детская анимация и мастер-классы для всей семьи, автограф-сессии с актерами и блогерами;

  • 15:00 — 16:00 — музыкальное выступление на площади у КЗЦ «Миллениум» Гоши Куценко и группы «ГК»;

  • 16:00 — проход звезд по красной дорожке. Участниками станут Федор Добронравов, Виктор Добронравов, Александр Самойленко, Андрей Чадов, Оксана Сташенко, Яна Поплавская, Елена Захарова, Валерий Баринов, Олег Тактаров, Сергей Горобченко, Екатерина Копанова, Юлия Такшина, Алла Юганова, Ольга Смирнова и другие актеры, а также блогеры-миллионники.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Кинофестиваль В кругу семьи
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Комментарии
1
Гость
1 час
Фильмы дрянь, но съезды и фестивали один богаче другого
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