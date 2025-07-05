Гоша Куценко выступил для ярославцев: как проходит фестиваль «В кругу семьи» в центре города. Онлайн

5 июля у КЗЦ «Миллениум» в Ярославле пройдет церемония открытия кинофестиваля «В кругу семьи» (6+). Он будет проходить в нашем городе с 6 по 9 июля. На мероприятия в столицу Золотого кольца приехали звезды российского кино и блогеры-инфлюенсеры.

Корреспонденты 76.RU работают на красной ковровой дорожке. В этой трансляции покажем вам всё самое интересное.