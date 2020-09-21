Стала известна судьба вознаграждения, обещанного за поимку рыбинского маньяка

В итоге нашли Виталия Молчанова сами полицейские. Поэтому обещанное губернатором вознаграждение в 500 тысяч рублей никому не досталось. Тем не менее в УМВД поблагодарили всех неравнодушных граждан и волонтеров, которые пытались помочь в поиске преступника.



Напомним, зверское убийство девочек-сестер в Рыбинске Ярославской области произошло вечером 14 сентября. Сожитель их матери изнасиловал и зарезал детей. Тела дочек нашла их мама, когда днем следующего дня вернулась с работы. Несколько дней преступник скрывался. Но 18 сентября его удалось задержать. Оказалось, что скрывался он в том же районе, где и совершил убийство. На одном из первых допросов он сказал, что не понимает, почему убил детей. Сейчас Молчанов находится за решеткой.



Тем временем психиатр рассказал, по каким признакам можно вычислить потенциального маньяка.