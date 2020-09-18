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Тема дняВыпил и убил детей: признание маньяка из Рыбинска

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Маньяк, убивший двух девочек в Рыбинске, объяснил свой поступок. Видео

Силовики записали Виталия Молчанова на видео

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Рыбинский маньяк, убивший двух девочек, сказал, что раскаивается в содеянном

Рыбинский маньяк, убивший двух девочек, сказал, что раскаивается в содеянном

Маньяк, убивший девочек в Рыбинске, сказал, что раскаивается

В телеграм-канале «ОПЕР слил» появилось видео с логотипом Следственного комитета России с допроса задержанного в Рыбинске Виталия Молчанова, подозреваемого в убийстве двух девочек-сестер. На камеру он признается в содеянном и дает оценку своему поступку.

— За что вы доставлены? — спрашивает следователь за кадром.

— За убийство, — говорит Молчанов.

— Вину свою признаете?

— Признаю. Раскаиваюсь, не понимаю, почему это сделал.

Видео: СК России

Напомним, Виталия Молчанова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, задержали 18 сентября. Само преступление он совершил вечером 14 сентября. Правоохранители говорят, что детей мужчина зарезал с особой жестокостью. Тела малышек нашла их мама, когда днем 15 сентября пришла с работы — из больницы. Известно, что утром после совершенного зверства преступник пытался сдаться, но опорный пункт, к которому он пришел, был закрыт. После задержания он сразу же признался в убийстве.

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Рыбинскдевочкидетисестрыубийство
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