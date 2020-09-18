Маньяк, убивший двух девочек в Рыбинске, объяснил свой поступок. Видео

В телеграм-канале «ОПЕР слил» появилось видео с логотипом Следственного комитета России с допроса задержанного в Рыбинске Виталия Молчанова, подозреваемого в убийстве двух девочек-сестер. На камеру он признается в содеянном и дает оценку своему поступку.



— За что вы доставлены? — спрашивает следователь за кадром.



— За убийство, — говорит Молчанов.



— Вину свою признаете?



— Признаю. Раскаиваюсь, не понимаю, почему это сделал.

