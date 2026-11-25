В Минпросвещения РФ решили, по каким критериям будут оценивать поведение школьников . Всего их четыре, по каждому можно получить баллы, максимум — 30.

Система предполагает три уровня оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Это распространяется на учащихся 2–8-х классов. Итоговую отметку выставляет классный руководитель, который обобщает информацию от учителей-предметников, педагога-психолога, социального педагога и других специалистов.

Цель — создать четкий подход к оценке поведения детей и сделать критерии прозрачными для педагогов, родителей и самих учащихся.