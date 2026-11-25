В Минпросвещения РФ решили, по каким критериям будут оценивать поведение школьников. Всего их четыре, по каждому можно получить баллы, максимум — 30.
Система предполагает три уровня оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Это распространяется на учащихся 2–8-х классов. Итоговую отметку выставляет классный руководитель, который обобщает информацию от учителей-предметников, педагога-психолога, социального педагога и других специалистов.
Цель — создать четкий подход к оценке поведения детей и сделать критерии прозрачными для педагогов, родителей и самих учащихся.
Как устроена система
В основе модели лежат четыре ключевых критерия:
дисциплинированность (максимум 12 баллов): сюда входит соблюдение расписания, требований к внешнему виду, а также правил пожарной и электробезопасности;
соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися (до 6 баллов): оценивается, насколько ребенок соблюдает нормы коммуникации и не создает ли умышленно конфликтных ситуаций или травли;
соблюдение норм межличностного взаимодействия со взрослыми (до 6 баллов): учитывается уважительное отношение к педагогам и другим взрослым в школе, а также ответственное выполнение их поручений и рекомендаций;
правомерное поведение (до 6 баллов): отсутствие антиобщественных и противоправных действий, в том числе вандализма, хулиганства и воровства. Также педагоги будут учитывать, состоит ли ребенок на профилактическом учете.
Уровни оценки и баллы
Итоговая оценка формируется по суммарному баллу из максимально возможных 30 пунктов. Предусмотрено три уровня:
«Образцовое поведение» — 24–30 баллов;
«Допустимое поведение» — 10–23 балла;
«Недопустимое поведение» — 0–9 баллов.
Тестирование системы идет в текущем учебном году. Для участия в ней в каждом субъекте Российской Федерации выбрали не менее десяти школ.
ЕГЭ тоже ждут изменения: школьникам придется проводить реальные опыты и эксперименты на экзаменах.
Уже известен график проведения государственных экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов на будущий год. С ним можно ознакомиться по ссылке. Однако поступление хотят усложнить. Для этого рассматривают повышение минимальных баллов по ЕГЭ.