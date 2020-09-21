Женщинам надо бежать от таких: психиатр рассказал, как распознать потенциального насильника и убийцу

В ситуации, когда женщина знакомится с уже отсидевшим мужчиной, важно обращать внимание и на то, как он оценивает свой поступок. Например, если он по-прежнему убежден, что сделал все правильно, это опять же показывает отсутствие сочувствия и раскаяния.



— Как правило, такие люди признают, что они совершили преступление, но не раскаиваются в этом, — добавил Дмитрий Клевцов.



Дмитрий Клевцов закончил вечерний лечебный факультет МГМСУ в 2003 году, затем интернатуру по психиатрии. Получил переподготовку по психотерапии, после которой работал в течение десяти лет в московской городской поликлинике № 120 врачом-психотерапевтом. Сейчас работает психиатром в Московском гомеопатическом центре.



Кстати, физиогномист, не знавший о происшествии в Рыбинске, посмотрев на фото Виталия Молчанова, безошибочно определил в нём потенциального убийцу.



Напомним, Виталия Молчанова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, задержали 18 сентября. Само преступление произошло вечером 14 сентября. Правоохранители говорят, что мужчина изнасиловал и зарезал детей. Тела малышек нашла их мама, когда днем 15 сентября пришла с работы — из больницы. Женщина, влюбившись в Молчанова, переехала к нему с дочерьми несколько месяцев назад из Омска.

