Женщинам надо бежать от таких: психиатр рассказал, как распознать потенциального насильника и убийцу

Психиатр рассказал, как распознать маньяка по внешним признакам
После того, как стало известно об убийстве двух девочек в Рыбинске, многим было трудно поверить, что это мог сделать сожитель их матери — Виталий Молчанов. На фото в соцсетях мужчина выглядел вполне нормальным и приличным. Более того, в Рыбинске нашлась женщина, с которой он состоял в переписке много лет назад, когда сидел в тюрьме за предыдущее убийство, — по ее словам, он был очень обходительным и участливым.
Однако Виталий Молчанов сам признался в убийстве и даже пытался сдаться полиции.
Как среди нормальных людей распознать потенциального насильника и убийцу? От каких мужчин женщинам лучше держаться подальше? Об этом рассказал психиатр Дмитрий Клевцов.
— Всего три признака могут указать на потенциального убийцу и маньяка. Во-первых, если мужчина проявляет какие-то признаки насилия по отношению к женщинам, детям или животным. Уже только это очень неблагоприятный признак. Это не указывает, что человек обязательно маньяк. Но в дальнейшем он может стать домашним тираном, который будет применять домашнее насилие либо к самой женщине, либо к детям. Отягощающим обстоятельством является, если человек получает удовольствие от того, что совершает насилие. Это не та ситуация, когда человек сорвался и ударил, а потом переживает и сожалеет о том, что совершил. И третий тревожный звоночек — это отсутствие раскаяния. Например, его спрашивают, зачем ты ударил свою жену, собаку, кошку. А он улыбается в ответ. Эти критерии говорят о том, что женщине нужно бежать от этого мужчины сломя голову, — отметил специалист.
В ситуации, когда женщина знакомится с уже отсидевшим мужчиной, важно обращать внимание и на то, как он оценивает свой поступок. Например, если он по-прежнему убежден, что сделал все правильно, это опять же показывает отсутствие сочувствия и раскаяния.
— Как правило, такие люди признают, что они совершили преступление, но не раскаиваются в этом, — добавил Дмитрий Клевцов.
Дмитрий Клевцов закончил вечерний лечебный факультет МГМСУ в 2003 году, затем интернатуру по психиатрии. Получил переподготовку по психотерапии, после которой работал в течение десяти лет в московской городской поликлинике № 120 врачом-психотерапевтом. Сейчас работает психиатром в Московском гомеопатическом центре.
Кстати, физиогномист, не знавший о происшествии в Рыбинске, посмотрев на фото Виталия Молчанова, безошибочно определил в нём потенциального убийцу.
Напомним, Виталия Молчанова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, задержали 18 сентября. Само преступление произошло вечером 14 сентября. Правоохранители говорят, что мужчина изнасиловал и зарезал детей. Тела малышек нашла их мама, когда днем 15 сентября пришла с работы — из больницы. Женщина, влюбившись в Молчанова, переехала к нему с дочерьми несколько месяцев назад из Омска.