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Женщинам надо бежать от таких: психиатр рассказал, как распознать потенциального насильника и убийцу

На маньяка может указывать три черты в поведении

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Понять, что этот человек маньяк, никто долго не мог

Понять, что этот человек маньяк, никто долго не мог

Психиатр рассказал, как распознать маньяка по внешним признакам

После того, как стало известно об убийстве двух девочек в Рыбинске, многим было трудно поверить, что это мог сделать сожитель их матери — Виталий Молчанов. На фото в соцсетях мужчина выглядел вполне нормальным и приличным. Более того, в Рыбинске нашлась женщина, с которой он состоял в переписке много лет назад, когда сидел в тюрьме за предыдущее убийство, — по ее словам, он был очень обходительным и участливым.

Однако Виталий Молчанов сам признался в убийстве и даже пытался сдаться полиции.

СЮЖЕТ

Убийство девочек в Рыбинске

Как среди нормальных людей распознать потенциального насильника и убийцу? От каких мужчин женщинам лучше держаться подальше? Об этом рассказал психиатр Дмитрий Клевцов.

— Всего три признака могут указать на потенциального убийцу и маньяка. Во-первых, если мужчина проявляет какие-то признаки насилия по отношению к женщинам, детям или животным. Уже только это очень неблагоприятный признак. Это не указывает, что человек обязательно маньяк. Но в дальнейшем он может стать домашним тираном, который будет применять домашнее насилие либо к самой женщине, либо к детям. Отягощающим обстоятельством является, если человек получает удовольствие от того, что совершает насилие. Это не та ситуация, когда человек сорвался и ударил, а потом переживает и сожалеет о том, что совершил. И третий тревожный звоночек — это отсутствие раскаяния. Например, его спрашивают, зачем ты ударил свою жену, собаку, кошку. А он улыбается в ответ. Эти критерии говорят о том, что женщине нужно бежать от этого мужчины сломя голову, — отметил специалист.

В ситуации, когда женщина знакомится с уже отсидевшим мужчиной, важно обращать внимание и на то, как он оценивает свой поступок. Например, если он по-прежнему убежден, что сделал все правильно, это опять же показывает отсутствие сочувствия и раскаяния.

— Как правило, такие люди признают, что они совершили преступление, но не раскаиваются в этом, — добавил Дмитрий Клевцов.

Дмитрий Клевцов закончил вечерний лечебный факультет МГМСУ в 2003 году, затем интернатуру по психиатрии. Получил переподготовку по психотерапии, после которой работал в течение десяти лет в московской городской поликлинике № 120 врачом-психотерапевтом. Сейчас работает психиатром в Московском гомеопатическом центре.

Кстати, физиогномист, не знавший о происшествии в Рыбинске, посмотрев на фото Виталия Молчанова, безошибочно определил в нём потенциального убийцу.

Напомним, Виталия Молчанова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, задержали 18 сентября. Само преступление произошло вечером 14 сентября. Правоохранители говорят, что мужчина изнасиловал и зарезал детей. Тела малышек нашла их мама, когда днем 15 сентября пришла с работы — из больницы. Женщина, влюбившись в Молчанова, переехала к нему с дочерьми несколько месяцев назад из Омска.

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Рыбинскдевочкиманьякубийство
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