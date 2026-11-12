Родила от отшельника и 26 лет беспросветно пила: что сейчас с солисткой группы «Маша и Медведи»

Мария сохраняет эпатажный образ и не боится экспериментировать с внешностью Источник: Александр Рюмин / ТАСС

Кто не знает Любочку? Любу знают все! Также как и солистку группы «Маша и Медведи», которая исполняет эту песню. Для Марии Макаровой конец 90-х и начало 2000-х стали золотой эпохой, когда ее голос был везде и всюду: по телевизору в клипах, на кассетах, в фильме «Брат 2» (18+) и, конечно, на радиостанциях. Но как же так получилось, что теперь певица практически нигде не появляется и даже поклонники не всегда узнают ее?

Что стало с солисткой группы «Маша и Медведи» Источник: Городские медиа

«Боже, почему я такая тупая»

История Марии могла бы начаться как у Майкла Джексона. Ее отец Владимир Макаров тоже мечтал о собственной семейной группе: он, дочка и два сына-близнеца будут давать концерты и станут знаменитыми. Но не получилось, не срослось.

В музыкальный мир подалась лишь одна Мария. Как и отец, она закончила журналистский факультет и устроилась работать на радиостанцию, где обсуждала музыкальные новинки. Параллельно с этим она писала собственные песни и однажды, когда в ее родной Краснодар приехала группа «Мегаполис», взяла быка за рога и пробилась к солисту, чтобы передать свои записи.

Родители Марии также были творческими людьми и писали стихи Источник: Мария Макарова / vk.ru

Олег Нестеров оказался впечатлен. Он согласился продюсировать Марию. Уже через год Макарова вместе с группой «Маша и Медведи», которую она собрала, перебралась в Москву и выпустила свой первый альбом.

В режиме постоянных гастролей и концертов Макарова прожила лишь три года. Уже в 2000 году она осознала, что она не рок-звезда и никогда ею не была. У нее началась депрессия, а бутылка стала постоянным спутником. В итоге она разругалась с группой и сбежала из столицы к маме в деревню.

— Я шла в магазин, покупала себе колбасы, чекушку водки, смотрела на Волгу и думала: «Боже, почему я такая тупая». Это длилось какое-то время, на самом деле алкоголизм не шутка. Но, помимо этого, была тонна книг, из которых я мало чего поняла, — описывала свое состояние Мария.

Жизнь рок-звезды оказалась непосильной для Марии Источник: Людмила Пахомова / ИТАР-ТАСС

За короткое время в шоу-бизнесе Макарова успела обзавестись немалым количеством знакомств. Среди ее подруг в том числе была певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом). Однако, когда Мария потеряла былую популярность, ее окружение заметно поредело.

— Земфире (признана в РФ иностранным агентом) нравится общаться с людьми успешными, а это не про меня. В моей записной книжке сейчас одни бомжи, зеки и алкоголики, — объясняет певица.

«Я начала рожать случайно в ванной»

В 2004 году Мария вернулась на сцену. На тот момент она осознала, что беременна. Певица ждала двойню, но кто отец малышей, она не стала раскрывать. К счастью, беременность проходила, по словам Макаровой, легко, и она могла работать и зарабатывать денег.

— Беременность не болезнь. Я себя хорошо чувствовала, по врачам не ходила. Сделала себе подарок на день рождения, сделала УЗИ в переходе. Девочек я начала рожать случайно дома в ванной, потому что у меня не было никаких документов, я побоялась, что меня отправят рожать в какой-нибудь непонятный роддом к цыганам, — рассказывала певица в шоу «Секрет на миллион» (18+).

Мария Макарова пыталась выступать сольно под псевдонимом Ya Maha Источник: Евгений Стукалин / ТАСС

Прежней популярности уже не было и Макарова к ней и не стремилась. Она редко выпускала новые песни, а в какой-то момент снова пропала со сцены. Певица занялась духовными практиками и предпочитала сцене бескрайние леса, куда она уезжала «дикарем» лишь с палаткой и гречкой.

Во время одной из таких вылазок она познакомилась с отцом своего будущего сына. Тот много лет осознанно жил в шалаше без денег и работы.

— Я горжусь, что у моего сына такой отец: он 10 лет в лесу без копейки, абсолютно без денег умеет жить, — делилась Мария.

Марии нравилось проводить время на природе, где нет никакой цивилизации Источник: кадр из шоу «Секрет на миллион» (18+), НТВ, 2023 год

Когда у пары появился ребенок, Макарова попыталась изменить любимого. Она перевезла его в город, поселила в квартире, которую снимала, и ждала, что мужчина начнет делать ответные шаги, но этого не произошло.

— Первые год были привычные отношения. На второй уже я услышал: «А чего ты на работу не устроишься?» — вспоминал отец сына Марии. — Ага, всё бросил, пошел. Я понимаю, она поет, а куда мне идти? Я не хочу работать вообще, мне это неинтересно.

Мужчина вернулся назад в лес и лишь иногда продолжил видеться с сыном. Макарова же так больше и не вышла замуж, списывая неудачи в личной жизни на свой непростой характер.

— Всё из-за моего дурного характера. Я не смиренная, не могу быть такой женой, какой хотелось бы. Мне сложно отдать первенство мужу. Для этого нужно встретить мужчину, за чьим кораблем захочется безоговорочно идти, — говорила певица.

«Я регулярно ничего не зарабатываю»

С самого начала карьеры Макарова страдала от алкогольной зависимости. По словам певицы, сначала это лишь помогало ей расслабиться, но потом без бутылки она не могла начать ни один свой день. Жизнь пролетала незаметно в алкогольном угаре. Однажды Мария даже сорвала запись песни, который должен был пройти совместно с немецкой артисткой. Рюмка в баре оказалась ей дороже.

— Я алкоголик. Лет 26 пила. Мне помог мой друг, который выкарабкался из зависимости. Я осознала, что я больше не могу, утром бегу за пивом, а вечером, пока не засну, буду пить. Каждый день. Дети не спасают, ты просто осознаешь, что они есть, и всё, — рассказывала Мария в 2023 году, сообщая, что уже четыре месяца в завязке.

Дреды, лысина, цветные волосы — Мария Макарова никогда не прекращалась экспериментировать с внешностью Источник: кадр из шоу «Подкаст Лаб» (16+), «Первый канал», 2026 год

Группа продолжает выступать, и в 2026 году даже выпустила новую песню, но от прежней популярности остались лишь крохи. При этом Макарову это полностью устраивает. Она радуется, что ее не узнают на улице, а соцсети не ломятся о предложениях посотрудничать.

— Я регулярно ничего не зарабатываю. Мне дается денег столько, сколько мне надо для жизни, я человек не особо прихотливый, мне машина не нужна, я люблю ходить, люблю метро, меня всё устраивает, — заявляет Макарова.

Вместе с Машей продолжают оставаться ее верные «медведи» Источник: Мария Макарова / vk.ru