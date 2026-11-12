Потратят 117 миллионов. Кто установит каток в центре Ярославля

27 декабря запланировано открытие катка на Советской площади Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле определились с подрядчиком, который установит каток на Советской площади. Работы выполнит московское ООО ГК «Ледовый сервис». Они же монтировали каток в центре города в 2024 и 2025 годах. Информацию подтвердили в мэрии.

«В ближайшее время будет заключен договор на оказание услуг. После этого начнется монтаж конструкции — процесс займет более 40 дней. Торжественное открытие запланировано на 27 декабря», — сообщили в мэрии.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО ГК «Ледовый сервис» было образовано в декабре 2016 года в Москве. Гендиректором выступает Павел Слепнев, который также владеет компаниями по производству оборудования специального назначения, ремонту машин и строительству жилых и нежилых зданий. На конец 2025 года выручка компании составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 38,6 млн рублей.

Напомним, заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений». Заплатить за работы готовы 117,9 миллиона рублей.

Схема будущего катка Источник: МАУ «Дирекция спортивных сооружений»

Функционировать каток должен с 27 декабря 2026 года до 14 марта 2027 года. В документах прописано, что посещение катка будет бесплатным. Пропускная способность должна составить не менее 450 человек за сеанс.

График работы катка в Ярославле

с 10:00 до 00:00 — с воскресенья по четверг (сеансы: 10:00–11:15, 12:00–13:15, 14:00–15:15, 16:00–17:15, 18:00–19:15, 20:00–21:15, 22:00–00:00);

с 10:00 до 02:00 — с пятницы по субботу и в праздничные дни (сеансы: 10:00–11:15, 12:00–13:15, 14:00–15:15, 16:00–17:15, 18:00–19:15, 20:00–21:15, 22:00–23:15, 00:00–02:00).

А вы катались на катке на Советской? Да, в прошлые года Нет Хочу попробовать Своим мнением поделюсь в комментариях