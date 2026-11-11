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Дороги и транспорт Увидят сразу шесть нарушений: в Ярославской области установили 10 новых камер

Увидят сразу шесть нарушений: в Ярославской области установили 10 новых камер

Публикуем адреса

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Где появились новые камеры в Ярославской области | Источник: Артем Бауман / 76.RUГде появились новые камеры в Ярославской области | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Где появились новые камеры в Ярославской области

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области установили еще 10 новых комплексов «Паук». Дорожные камеры фиксируют сразу шесть видов нарушений ПДД: превышение скорости, непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

Список адресов, где появились новые комплексы:

  • М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск, транспортная развязка км 273 (съезд на ул. Шевелюха, г. Ярославля);

  • М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск, 256 км 090 м — 256 км 376 м, пересечение с ФАД Р-132 «Золотое кольцо»;

  • Ярославль, пересечение Тутаевского шоссе с ул. Бабича;

  • Ярославль, пересечение пр-та Машиностроителей с ул. Сахарова;

  • Ярославль, пересечение ул. Угличская с ул. Добрынина;

  • Гаврилов-Ям, пересечение ул. Кирова, ул. Советская и ул. Патова;

  • М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск, 221 км 110 м (н.п. Семибратово, пересечение М-8 «Холмогоры» с ул. Строителей);

  • Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль, 9 км 405 м — 9 км 440 м (вблизи н. п. Прибрежный);

  • Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль, пересечение с автодорогой «Тутаев — Шопша»;

  • Ярославль, пересечение Ленинградского проспекта с ул. Большая Норская.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Камера Комплекс фиксации нарушений ПДД Паук
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Комментарии
21
Гость
18 минут
Еще б они сразу бухих вычисляли и автоматом им 50 к присылали ,цены бы им не было !
Гость
10 часов
Заняться нечем 😂
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Гость
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