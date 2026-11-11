Увидят сразу шесть нарушений: в Ярославской области установили 10 новых камер

В Ярославской области установили еще 10 новых комплексов «Паук». Дорожные камеры фиксируют сразу шесть видов нарушений ПДД: превышение скорости, непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.
Список адресов, где появились новые комплексы:
М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск, транспортная развязка км 273 (съезд на ул. Шевелюха, г. Ярославля);
М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск, 256 км 090 м — 256 км 376 м, пересечение с ФАД Р-132 «Золотое кольцо»;
Ярославль, пересечение Тутаевского шоссе с ул. Бабича;
Ярославль, пересечение пр-та Машиностроителей с ул. Сахарова;
Ярославль, пересечение ул. Угличская с ул. Добрынина;
Гаврилов-Ям, пересечение ул. Кирова, ул. Советская и ул. Патова;
М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск, 221 км 110 м (н.п. Семибратово, пересечение М-8 «Холмогоры» с ул. Строителей);
Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль, 9 км 405 м — 9 км 440 м (вблизи н. п. Прибрежный);
Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь-Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль, пересечение с автодорогой «Тутаев — Шопша»;
Ярославль, пересечение Ленинградского проспекта с ул. Большая Норская.
Как ранее объясняли в ярославской ГИБДД, «Пауков» устанавливают в местах, где чаще всего происходят ДТП. В регионе подключили в работу несколько сотен комплексов.