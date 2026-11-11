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Криминал Нападение в магазине Эксклюзив «Вся в крови была»: что творилось в магазине Ярославля, где неадекват порезал 20-летнюю девушку

«Вся в крови была»: что творилось в магазине Ярославля, где неадекват порезал 20-летнюю девушку

Рассказы свидетелей

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В Ярославле неадекват напал на 20-летнюю девушку с ножом | Источник: читательница 76.RUВ Ярославле неадекват напал на 20-летнюю девушку с ножом | Источник: читательница 76.RU

В Ярославле неадекват напал на 20-летнюю девушку с ножом

Источник:

читательница 76.RU

Очевидцы рассказали, что творилось в магазине в спальном районе Ярославля, где утром 11 ноября 48-летний посетитель порезал ножом 20-летнюю девушку-продавца. Инцидент произошел в «Красном и Белом» на Ленинградском проспекте, 66а в Дзержинском районе.

По словам сотрудников соседних магазинов, расположенных в этом же здании, криков слышно не было. Они увидели пострадавшую, когда ту уже грузили в машину скорой.

«Видели девушку, вся в крови была. Он ей в живот попал. Мужика держали сотрудники в магазине, дверь закрыли», — рассказали очевидцы журналисту 76.RU.

Также очевидцы сняли видео сразу после инцидента. На записи видно, что у закрытой двери собралась толпа.

Что происходило у магазина сразу после инцидента

Источник:

читательница 76.RU

После приезда полиции покупателей вновь стали пускать в магазин.

Покупателей снова пустили в магазин после инцидента | Источник: Александр Куренной / 76.RUПокупателей снова пустили в магазин после инцидента | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Покупателей снова пустили в магазин после инцидента

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Нападавшего задержали по горячим следам. Пока известно, что это 48-летний мужчина. Пострадавшая девушка сейчас находится в реанимации.

В УМВД по Ярославской области допросили задержанного и опубликовали его фото.

«Мужчина причинил проникающее ножевое ранение девушке-продавцу. Устанавливаются мотивы совершения преступления», — уточнили в полиции.

Собранные полицией материалы передадут в Следственный комитет.

Нападавшего задержали | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ruНападавшего задержали | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ru

Нападавшего задержали

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max.ru

Подробности происшествия

В октябре в Дзержинском районе двое мужчин, один из которых вел себя неадекватно, разгромили табачный магазин, а затем устроили погром у шаурмичной.

А в январе 2026 года неадекватный посетитель с ножницами напал на сотрудницу супермаркета на Перекопе.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Нападение Ножевое ранение Магазин Красное и Белое
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Комментарии
38
Гость
9 часов
Алкаш себя богом возомнил
Гость
11 часов
Красное и белое, Бристоль, а так же Чижики со Светофорами это российская скрепа, не троньте их! Там закладываются основы всех наших побед! Если все откажутся от пива и водки, а покупать еду начнут, вдруг, во Вкусвилле, как же тогда набрать будет людей на различные ..мероприятия?
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