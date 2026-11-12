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Страна и мир Города охватило пламя, оглушают взрывы, выстрелы и крики: что происходит в Испании

Города охватило пламя, оглушают взрывы, выстрелы и крики: что происходит в Испании

Показываем кадры с улиц

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Беспорядки начались после мирных акций с приходом ночи | Источник: Sonia Devesa / XБеспорядки начались после мирных акций с приходом ночи | Источник: Sonia Devesa / X

Беспорядки начались после мирных акций с приходом ночи

Источник:

Sonia Devesa / X

В Испании впервые за 14 лет прошла всеобщая 24-часовая забастовка. В акциях протеста поучаствовали около четырех миллионов человек. Активисты критикуют стремительный рост стоимости жизни, дороговизну жилья, стагнацию зарплат и неэффективность государственных услуг. После мирных демонстраций в крупных городах начались погромы.

В столице страны Мадриде маршем прошли около 120 тысяч демонстрантов. Толпы с транспарантами полностью парализовали улицы в историческом центре города. Как отмечает Euronews, не помешал даже проливной дождь. В Барселоне на митинги, по словам активистов, собралось порядка 400 тысяч человек. Местные власти же утверждают, что было около 55 тысяч участников.

Источник:

Sarwar / X

С наступлением ночи начались жестокие столкновения части демонстрантов с полицией. Протестующие в масках забрасывают правоохранителей камнями и бутылками, запускают фейерверки. Также бунтующие разбивают и грабят витрины магазинов, поджигают мусорные баки.

Источник:

Breaking News / X

Полиция в свою очередь избивает митингующих дубинками, пускает слезоточивый газ и стреляет шумовыми патронами.

Источник:

Brendan Gutenschwager / X

На кадрах в соцсетях видны многочисленные пожары, слышны крики и взрывы. Также на улицах происходили давки.

Источник:

Sarwar / X

Источник:

CGTN Europe / X

До этого волна протестов прокатилась сразу по нескольким странам Европы. Массовые демонстрации, которые тоже перерастали в беспорядки, проходили во Франции, Германии, Италии и Албании.

В Польше же в конце октября произошла попытка госпереворота. Ситуация обострилась после того, как Анна Корвин-Пиотровская объявила, что как судья с самым большим стажем в стране берет руководство трибуналом на себя. Причиной конфликта стало то, что она отстранила от должности председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского сроком на один месяц.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Испания Протест Забастовка Погром
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