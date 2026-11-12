Города охватило пламя, оглушают взрывы, выстрелы и крики: что происходит в Испании

Беспорядки начались после мирных акций с приходом ночи Источник: Sonia Devesa / X

В Испании впервые за 14 лет прошла всеобщая 24-часовая забастовка. В акциях протеста поучаствовали около четырех миллионов человек. Активисты критикуют стремительный рост стоимости жизни, дороговизну жилья, стагнацию зарплат и неэффективность государственных услуг. После мирных демонстраций в крупных городах начались погромы.

В столице страны Мадриде маршем прошли около 120 тысяч демонстрантов. Толпы с транспарантами полностью парализовали улицы в историческом центре города. Как отмечает Euronews, не помешал даже проливной дождь. В Барселоне на митинги, по словам активистов, собралось порядка 400 тысяч человек. Местные власти же утверждают, что было около 55 тысяч участников.

Источник: Sarwar / X

С наступлением ночи начались жестокие столкновения части демонстрантов с полицией. Протестующие в масках забрасывают правоохранителей камнями и бутылками, запускают фейерверки. Также бунтующие разбивают и грабят витрины магазинов, поджигают мусорные баки.

Источник: Breaking News / X

Полиция в свою очередь избивает митингующих дубинками, пускает слезоточивый газ и стреляет шумовыми патронами.

Источник: Brendan Gutenschwager / X

На кадрах в соцсетях видны многочисленные пожары, слышны крики и взрывы. Также на улицах происходили давки.

Источник: Sarwar / X

Источник: CGTN Europe / X

До этого волна протестов прокатилась сразу по нескольким странам Европы. Массовые демонстрации, которые тоже перерастали в беспорядки, проходили во Франции, Германии, Италии и Албании.