«Смотришь и понимаешь, что люди заживо горят!» Как в туристическом центре российского Севера подожгли старинный дом вместе с жильцами

Деревянное здание сгорело полностью Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

В старинном городке Каргополь Архангельской области жители оплакивают близких и земляков: страшный ночной пожар унес сразу пять жизней. Дом купца Серкова, памятник архитектуры, сгорел почти дотла, а вместе с ним — люди: в деревянном здании было восемь жилых квартир. Местные жители, привыкшие к тихой жизни в красивом месте, к любопытным дружелюбным туристам, не могут принять, что случившееся — чье-то спланированное зло. 29.RU рассказывают, что известно о трагедии на Русском Севере.

Из горящего дома выбрались не все

Каргополь — небольшой город на юго-западе Архангельской области, примерно в 420 километрах от Архангельска. Его считают одним из древнейших городов Русского Севера: первое летописное упоминание относится к 1146 году. Каргополь известен белокаменными храмами, старинной деревянной архитектурой и традиционным народным промыслом — каргопольской глиняной игрушкой; сегодня здесь живут около 8,6 тысячи человек.

Каргополь привлекает туристов старинными белокаменными церквями Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Пожар произошел в ночь на 28 октября. Спасатели получили сообщение о горящем доме по улице Ленинградской, 9 в 00:52.

Огонь начался на лестничной площадке и распространился на соседнее здание. Пожарные эвакуировали со второго этажа жителя дома, однако спасти его не удалось. Медики констатировали смерть. Еще шесть человек, в том числе ребенок, смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.

Первые сообщения о трагедии появились утром. Тогда стало известно об одном погибшем. Однако поисковые работы продолжались: 30 октября спасатели обнаружили под завалами останки еще четырех человек — число жертв пожара достигло пяти.

Чья-то месть? Версия следствия

Сначала уголовное дело возбудили по факту гибели человека при пожаре. Позже следователи задержали 46-летнего жителя Каргополя, которого заподозрили в поджоге. От местных жителей стало известно, что его зовут Артем.

Источник: СУ СК России по Архангельской области и НАО

По версии следствия, в ночь на 28 октября мужчина выпил и поссорился с 61-летним жильцом дома. После конфликта он якобы решил отомстить соседу: бросил горящий окурок в щель двери кладовой на втором этаже деревянного здания.

Как стало известно 29.RU из собственных источников, поводом для ссоры мог стать отказ пустить нетрезвого мужчину в квартиру или вызвать ему такси. По словам одной из собеседниц редакции, проживающей в городе, перед пожаром подозреваемый якобы пригрозил родственникам жильца: «Вы об этом пожалеете». Сама женщина при этом не была свидетельницей разговора, о нем ей рассказали жители дома.

Задержанный признал вину, но лишь частично. Он рассказал, что не ожидал столь трагических последствий своих действий. 2 ноября суд отправил мужчину под стражу.

Подозреваемый заключен под стражу Источник: Ломоносовский районный суд / Vc.com

Он пробудет в СИЗО как минимум до 28 декабря 2026 года. Его подозревают в убийстве пяти человек и покушении на убийство еще одного человека общеопасным способом.

Что известно о погибших и выживших

Шестерым жильцам удалось самостоятельно спастись из огня. Один из них выбрался из горящего здания, выпрыгнув из окна второго этажа.

Для родственников погибших трагедия обернулась не только потерей близких, но и уничтожением всего, что было связано с их прежней жизнью. В огне сгорели документы, одежда, мебель и личные вещи.

Полыхающий дом сняли на видео Источник: Злой Архангельск / T.me

Жительница Каргополя Александра потеряла в пожаре маму и брата. Ей сложно говорить об этом, трагедия перечеркнула ее жизнь на до и после.

«Из квартиры не удалось ничего спасти: все документы, вещи — всё, что было, уничтожено огнем», — рассказала она 29.RU.

Еще одна собеседница редакции, Надежда, потеряла двоюродного брата и тетю. Родственники погибших обратились в администрацию за материальной помощью.

По словам Надежды, городские власти уже помогают семьям деньгами, а неравнодушные жители приносят вещи и собирают средства. Для маленького городка на Севере произошедшее — общая боль. Каргополь обычно упоминается в туристическом контексте, тут удивительная архитектура, белокаменные храмы, живописная природа, тут люди искренне любят малую родину и хранят народные традиции. Громкие новости о версиях пожара, который мог быть не случайностью, местных потрясли.

В Каргополе можно «поймать» северное сияние Источник: Нина Постнова / Vc.com Туристы едут сюда за северным колоритом Источник: Нина Постнова / Vc.com

Что за здание сгорело

Огонь уничтожил не просто двухэтажный многоквартирник, а историческое здание — дом купца Серкова, памятник архитектуры регионального значения.

Деревянная часть дома полностью выгорела Источник: Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области

Он был построен в 1916 году. Это деревянное здание, в котором располагались восемь квартир. Комплекс, известный как дом Серкова, включает два строения: деревянное и стоящее рядом кирпичное.

Получилось так, что историческое здание, которое продолжало использоваться как обычный жилой дом, стало местом одной из самых страшных трагедий последних лет для города.

Так Дом купца Серкова выглядел до пожара Источник: kartarf.ru

Сначала сообщалось, что огонь повредил кровлю на площади около 90 квадратных метров. Однако последствия оказались гораздо серьезнее: деревянная часть дома полностью сгорела. От здания остались обломки и завалы. Работы по поиску останков погибших завершили 30 октября.

Как сейчас помогают пострадавшим

После трагедии администрация Каргопольского округа объявила сбор средств для семей погибших и пострадавших. Информацию о том, кому можно оказать адресную помощь, власти разместили в официальной группе округа во «ВКонтакте».

Удалось собрать одеяла, подушки, спальные комплекты, бытовую технику, посуду, одежду, медикаменты Источник: Добро.Центр/Каргополь / Vc.com

Помимо частных пожертвований, семьям обещали материальную поддержку от администрации. Для получения выплат пострадавшим необходимо обратиться с заявлениями и подготовить документы.

Однако помощь деньгами и вещами не решает главную проблему: людям необходимо где-то жить.

Власти сообщили, что эвакуированные жильцы временно разместились у родственников. Тем, кому это необходимо, предлагают маневренное жилье — временные квартиры из жилищного фонда.

Но предложенные условия устраивают не всех. Например, Александра, потерявшая маму и брата, рассказала, что предложенное администрацией жилье ей не подошло. Сейчас она вынуждена искать другой вариант и собирать документы для получения денежной компенсации.

Другая жительница города, Ольга, получила маневренное жилье. Однако и там есть проблемы: по ее словам, в квартире перекошены полы, поэтому сначала придется заниматься ремонтом. Пострадавшая от пожара также собирает документы для оформления материальной помощи.

«Весь Каргополь скорбит»: что говорят местные жители

Мы поговорили с жителями Каргополя и родственниками пострадавших, чтобы понять, как небольшой город переживает случившееся и с какими трудностями люди столкнулись после пожара.

Для Анастасии трагедия стала личной: в огне погибли двое ее родственников, еще одному удалось спастись. Сейчас мужчина живет вместе с семьей нашей собеседницы.

Анастасия говорит, что ужаснее всего было наблюдать за пожаром со стороны:

«Очень страшно, когда смотришь на дом, который горит, и ничего не можешь сделать. Понимаешь, что там не только твои родственники, но и другие люди, которые просто заживо горят! Весь Каргополь скорбит и в ужасе от происходящего».

По ее словам, сейчас пострадавшим помогают простые горожане: приносят вещи, продукты, поддерживают тех, кто потерял близких и лишился жилья.

При этом не все жители города одинаково воспринимают историю с предполагаемым поджогом. Некоторые из собеседников редакции лично не знакомы с задержанным и слышали о нем противоречивые отзывы.

Ольга, чьи мама и сын находились в квартире во время пожара и смогли спастись, рассказала:

«Сама лично его я не знаю, но, как мои знакомые говорят, вроде неплохой человек».

При этом не все жители верят в причастность подозреваемого к пожару Источник: Услышано в Каргополе / vk.com

Несмотря на пережитое, проблемы у пострадавших семей остаются. Кому-то приходится искать новое жилье, кому-то — восстанавливать документы и оформлять выплаты, а кому-то заново обустраивать быт после того, как огонь уничтожил все нажитое.