Дешевых денег не ждать? О чем Набиуллина предупредила бизнес и всех россиян

ЦБ не верит в быстрый результат Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Банк России не собирается спешить со снижением ключевой ставки. Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов» заявила: период жесткой денежно-кредитной политики нужно пройти до конца, поскольку признаков опасного переохлаждения экономики пока нет.

В переводе с чиновничьего на обычный русский язык это означает дорогие кредиты для бизнеса, для покупателей жилья — неподъемную ипотеку, а для застройщиков — новые проекты на паузе. Подробности — в материале MSK1.RU.

Почему ключевая ставка касается всех

Набиуллина фактически дала понять: ждать быстрого удешевления денег не стоит. По ее словам, снижение ставки в сентябре и октябре даже не рассматривалось. Одна из причин, по словам Набиуллиной: инфляционные ожидания населения, которые снижались в первой половине года, вновь выросли. Так что теперь главный банкир страны опасается, что раннее снижение ставки снова разгонит экономику через кредиты, покупки и бюджетные расходы. А производство не успеет за этим рывком.

Ключевая ставка — это базовая цена денег в экономике. Под нее Центральный банк кредитует коммерческие банки и определяет, насколько дорого банкам привлекать средства. Затем эта стоимость отражается на кредитах для компаний и граждан.

Когда ставка падает, кредиты постепенно становятся доступнее. Это поддерживает спрос, инвестиции и строительство. Но есть опасность: если денег станет больше, а товаров и услуг не прибавится, дополнительный спрос снова уйдет в рост цен.

Высокая ключевая ставка — не всегда плохо

Директор департамента гарантийного и кредитного бизнеса «Национального банка сбережений» Евгения Абрамова в разговоре с MSK1.RU объясняет: снижение ставки само по себе не является безусловно хорошей новостью.

«Важно не просто сделать кредиты доступнее, а добиться устойчивого замедления инфляции, чтобы последующее снижение ставок не привело к новому витку роста цен», — говорит Абрамова.

При этом высокая ставка уже бьет по отдельным секторам. Компании с большой долговой нагрузкой вынуждены сокращать инвестиционные планы, откладывать запуск проектов и осторожнее относиться к расширению производства.

Инфляция замедляется, но ЦБ не верит в быстрый результат

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова считает, что на ближайшем заседании 18 декабря ставка, вероятнее всего, останется на уровне 14%.

Инфляция действительно снижается: к началу ноября годовой показатель опустился до 6,95% против 7,11% неделей ранее. Но значительную роль сыграло снижение цен на бензин — на 2,04%, по словам Борисовой. Такой фактор может оказаться разовым, а регулятору нужны устойчивые признаки замедления цен.

Борисова обращает внимание и на прогноз самого Банка России: средняя ключевая ставка в 2027 году ожидается в диапазоне 12,5–13,5%. По словам эксперта, говорить о завершении «охлаждения» экономики пока рано.

Покупатели ждут, застройщики тормозят

Особенно болезненно высокая ставка ударила по рынку жилья. Основатель управляющей компании в сфере недвижимости Smarent Виктор Зубик подчеркивает: дорогие деньги одновременно давят и на покупателей, и на девелоперов.

Покупатели откладывают сделки, потому что ежемесячный платеж становится неподъемным. Застройщики, в свою очередь, осторожнее запускают новые проекты: кредитование строительства обходится дорого, а спрос становится менее предсказуемым.

«Снижение спроса мы видим уже сейчас, а последствия сокращения предложения можем почувствовать через несколько лет», — говорит Зубик.

По данным ДОМ.РФ, за январь — октябрь 2026 года объем запусков жилья на самом крупном в стране рынке — в Москве — уже сократился на 33% по сравнению с прошлым годом. Для рынка, по словам Зубика, это очень опасный сигнал: сегодня покупатели не берут квартиры, а завтра может возникнуть дефицит новых проектов.

Но и резкое снижение ставки не является волшебной таблеткой. Если ипотека подешевеет быстрее, чем рынок успеет нарастить предложение, выгода покупателей может исчезнуть в новом росте цен.

«Для рынка недвижимости опасны обе крайности: слишком дорогие деньги сегодня и слишком быстрый возврат дешевых денег завтра», — считает эксперт.

Зубик напоминает, что похожий эффект уже проявлялся во время массовой льготной ипотеки: спрос резко вырос, но одновременно подтянулись цены на новостройки.

Так когда деньги станут дешевле?

«В риторике Центробанка для реального сектора экономики есть только одно положительное. Появилась ясность, что в 2027 году ставка сохранит двузначное значение. Это позволяет компаниям уже сегодня корректировать программы развития или сохранения бизнеса с учетом данного фактора», — говорит MSK1.RU президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор МГСУ Кирилл Кулаков.

Пока же реальность для бизнеса и граждан остается суровой: кредиты дорогие, ипотека тяжелая, цены высокие. Евгения Абрамова подчеркивает: устойчивое снижение инфляции невозможно обеспечить только высокой стоимостью денег. «Позволить экономике удовлетворить растущий спрос без пропорционального увеличения цен может расширение производственных мощностей, повышение производительности труда, развитие логистики и устранение инфраструктурных ограничений», — говорит банкир.

Опять-таки в переводе на простой русский язык это означает одно: готовимся затягивать пояса, потому что экономического прорыва, который наполнил бы полки магазинов дешевыми товарами, ждать пока не приходится.