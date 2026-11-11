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Развлечения «Вам сколько лет?» Известная стендап-комик пообщалась с фанатами после концерта в Ярославской области

«Вам сколько лет?» Известная стендап-комик пообщалась с фанатами после концерта в Ярославской области

А местные подарили ей рыбу

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Фанатка Виктории Складчиковой из Рыбинска пообщалась со звездой после концерта | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, Екатерина СоколоваФанатка Виктории Складчиковой из Рыбинска пообщалась со звездой после концерта | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, Екатерина Соколова

Фанатка Виктории Складчиковой из Рыбинска пообщалась со звездой после концерта

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU, Екатерина Соколова

В Ярославскую область со стендап-программой приезжала известный комик Виктория Складчикова. Юмористка выступала 30 октября в Рыбинске, после концерта артистка пообщалась с фанатами. Одна из счастливиц Екатерина в беседе с 76.RU рассказала, как это было.

Концерт проходил в рыбинском Дворце культуры «Вымпел». Все билеты были раскуплены.

— Вику очень люблю, концерт прошел на «ура»! Хороший разогрев был, потом уже выступала Вика. Истории для каждого из нас знакомые. Я ходила с дочерью, ей 20 лет, и она до слез смеялась, — рассказала корреспонденту 76.RU фанатка юмористки.

Был полный зал народу. Билеты были все разобраны. Она очень радовалась подарку от рыбинских фанаток с рыбой и пивом. Сказала, что город ей понравился, она уже сняла номер и будет всё пробовать.

Екатерина

фанатка Виктории Складчиковой

Перед началом выступления юмористка сказала, что любит Рыбинск

Источник:

Екатерина Соколова

Юмористка вышла для фото с фанатами | Источник: Екатерина СоколоваЮмористка вышла для фото с фанатами | Источник: Екатерина Соколова
Складчикова пообщалась со всеми желающими | Источник: Екатерина СоколоваСкладчикова пообщалась со всеми желающими | Источник: Екатерина Соколова

Екатерина отметила, что после концерта Виктория вышла на фото со зрителями.

— Дочка, как и вся нынешняя молодежь, сказала, чтобы нас сфотографировали раздельно, на что Виктория оговорила ее. Сказала мне: «Вам сколько лет?» Я ответила, что 40. У нее был шок. Виктория лично сделала мне комплимент, не поверив, что я мама. Покажи, говорит, просторы Рыбинска, баба Катя. «Да не вопрос, Викуля», — отвечаю. Посмеялись от души, — поделилась эмоциями фанатка Складчиковой.

Я долго мечтала попасть на концерт Вики. Мечты сбываются!

Екатерина Соколова

фанатка юмористки из Рыбинска

«Подарков много подарили»

В беседе с 76.RU Виктория Складчикова рассказала, что в Рыбинске она не впервые. Этот раз был третьим.

— Очень понравилось. Я вообще ваш город люблю. У вас красивый город, замечательный. Люди добрые, подарков мне много подарили, — рассказала стендап-комик.

Виктория Складчикова — 36-летняя российская стендап-комик и актриса. Девушка родилась в Сорочинске Оренбургской области. Еще в школе решила, что уедет из родного города. Так оно и вышло. Сначала девушка переехала в Оренбург, где отучилась на учителя русского языка и литературы в ОГПУ. В университете будущая звезда стендапа активно участвовала в КВН и других мероприятиях. Окончив вуз, Виктория не пошла работать в школу. Она пробовала себя в журналистике, была продавцом и сотрудницей завода. Как стендап-комик Виктория дебютировала в 2017-м в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. После этого она стала популярной, девушку начали звать на разные шоу.

Напомним, в феврале этого года Виктория Складчикова приезжала в Ярославль. Вечером у нее был концерт во Дворце молодежи, а днем она решила сходить на Леонтьевское кладбище, на которое выходили окна ее гостиницы.

Номер с видом на погост звезда выбрала сама. Кстати, в городе комик не просто побывала на кладбище, а начала снимать документальный проект на эту тему. Тогда артистка в беседе с 76.RU объясняла, что не хочет, чтобы фильм получился мрачным.

Подробнее о хобби Виктории Складчиковой

Также в февральском разговоре корреспондента 76.RU с Викторией юмористка отмечала, что летом планирует вернуться в Ярославль на отдых с друзьями. Мы спросили, удалось ли ей реализовать свои планы.

— К сожалению, не получилось. Но Ярославль приехал ко мне. Друзья приехали. Так что всё сложилось в итоге, — рассказала Виктория 76.RU.

Кстати, ранее мы рассказывали историю ярославны, которую на концерте «Премии Муз ТВ» поцеловал Сергей Лазарев. Момент попал на видео. Об изнанке самого шоу можно прочитать тут.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Стендап Виктория Складчикова
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Комментарии
18
Гость
12 часов
А которая из них комик?
Гость
13 часов
Реклама некоей особы .
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Гость
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