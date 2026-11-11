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Еда Какая окрошка все-таки правильная: на квасе или на кефире? Новый ГОСТ дал однозначный ответ

Какая окрошка все-таки правильная: на квасе или на кефире? Новый ГОСТ дал однозначный ответ

В документе прописали точный состав блюда

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Помимо окрошки, в новый стандарт русской кухни вошли порядка 130 блюд | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПомимо окрошки, в новый стандарт русской кухни вошли порядка 130 блюд | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Помимо окрошки, в новый стандарт русской кухни вошли порядка 130 блюд

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Росстандарт утвердил государственный стандарт (ГОСТ) окрошки. Согласно ему, холодный суп нужно готовить на кислом хлебном квасе. Кефир и другие кисломолочные продукты для заправки не предусмотрены.

Согласно новому документу, окрошка — это холодное блюдо, которое состоит из мелконарезанных овощей, запеченного или жареного мяса, птицы, дичи или рыбы, пряных трав с заправкой из кваса.

Всего стандарт описывает рецептуру 132 блюд традиционной русской кухни. В перечень вошли гоголь-моголь, драники, жюльен, макароны по-флотски, скоблянка, каленые яйца, вареники, блины, голубцы, каша. Для салата оливье предусмотрели сразу несколько вариантов: исторический (с раковыми шейками) и современный.

ГОСТ устанавливает требования к ингредиентам и способам приготовления, но все-таки носит добровольный характер. Россияне могут готовить окрошку и другие блюда так, как хочется им. Придерживаться установленных рецептов должны заведения, которые заявляют о соответствии своего меню ГОСТу.

В Минпромторге ТАСС сообщили, что новый стандарт на русскую кухню уже начал действовать.

Какую окрошку вы любите?

На квасе
На кефире
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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
ГОСТ Стандарт Окрошка Еда Рецепт
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Комментарии
2
Гость
10 часов
Я пробовал окрошку даже на кипятке у бабушки в деревне, и нормальный вкус.
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Гость
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