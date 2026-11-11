Архитектура десятилетий на краю города: как живёт один из самых отдаленных районов Ярославля

Резинотехника — один из самых дальних районов Ярославля. Посоревноваться с ним может разве что Липовая гора.

И всё же это популярное место. Как минимум после того, как в местных локациях сняли весомую часть сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Но район был славен и до сериала. Роскошное здание местного ДК, изумительные сталинки, дома послевоенной постройки и даже современные — здесь представлена архитектура десятилетий.

Мы прогулялись по району, чтобы увидеть, чем он живет сегодня. Разглядываем вместе этот уголок Ярославля.

Здесь проходят концерты, спектакли и праздники, а также работают творческие кружки и студии для детей

А вот и типовая застройка трехэтажными хрущевками. Их строили до того, как перешли на более бюджетный пятиэтажный вариант.

На Резинотехнике теплосети идут над землей, что несет за собой ряд нюансов. Например, сюда тянутся разные личности, оставляя вокруг мусор

Завод № 151 — будущий завод «Резинотехника» — был начат строительством в 1936 году. Для обеспечения работы предприятия развернули строительство производственных корпусов и котельной, ремонтных мастерских, установили насосные станции для подачи воды из скважин. Завод производил сырую резину и техпластину, резиновый клей, хирургические перчатки, прорезиненные технические ткани и другое. Ярославским заводом «Резинотехника» он стал официально в 1966 году. В послевоенные годы продукцию завода экспортировали в 37 стран мира: ГДР, Египет, Бразилию, Индию, Вьетнам, Польшу, Болгарию, КНДР и др.

В начале нулевых завод оказался в тяжелом положении из-за долгов перед кредиторами и поставщиками, в 2005 объявил о своей ликвидации. На базе предприятия продолжили работу три компании, которые взяли в аренду имущество завода. В дальнейшем завод удалось восстановить (вместо ликвидированного ОАО «Ярославльрезинотехника» стал работать ЗАО «Ярославль-Резинотехника»). В 2026-м производство работает и является одним из ведущих в стране по производству резиновых изделий.