Архитектура десятилетий на краю города: как живёт один из самых отдаленных районов Ярославля

Резинотехника — один из самых дальних районов Ярославля. Посоревноваться с ним может разве что Липовая гора.
И всё же это популярное место. Как минимум после того, как в местных локациях сняли весомую часть сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Но район был славен и до сериала. Роскошное здание местного ДК, изумительные сталинки, дома послевоенной постройки и даже современные — здесь представлена архитектура десятилетий.
Мы прогулялись по району, чтобы увидеть, чем он живет сегодня. Разглядываем вместе этот уголок Ярославля.
Завод № 151 — будущий завод «Резинотехника» — был начат строительством в 1936 году. Для обеспечения работы предприятия развернули строительство производственных корпусов и котельной, ремонтных мастерских, установили насосные станции для подачи воды из скважин. Завод производил сырую резину и техпластину, резиновый клей, хирургические перчатки, прорезиненные технические ткани и другое. Ярославским заводом «Резинотехника» он стал официально в 1966 году. В послевоенные годы продукцию завода экспортировали в 37 стран мира: ГДР, Египет, Бразилию, Индию, Вьетнам, Польшу, Болгарию, КНДР и др.
В начале нулевых завод оказался в тяжелом положении из-за долгов перед кредиторами и поставщиками, в 2005 объявил о своей ликвидации. На базе предприятия продолжили работу три компании, которые взяли в аренду имущество завода. В дальнейшем завод удалось восстановить (вместо ликвидированного ОАО «Ярославльрезинотехника» стал работать ЗАО «Ярославль-Резинотехника»). В 2026-м производство работает и является одним из ведущих в стране по производству резиновых изделий.