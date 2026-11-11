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Архитектура десятилетий на краю города: как живёт один из самых отдаленных районов Ярославля

Гуляем по Резинотехнике

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Микрорайон Резинотехника в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUМикрорайон Резинотехника в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Микрорайон Резинотехника в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Резинотехника — один из самых дальних районов Ярославля. Посоревноваться с ним может разве что Липовая гора.

И всё же это популярное место. Как минимум после того, как в местных локациях сняли весомую часть сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Но район был славен и до сериала. Роскошное здание местного ДК, изумительные сталинки, дома послевоенной постройки и даже современные — здесь представлена архитектура десятилетий.

Мы прогулялись по району, чтобы увидеть, чем он живет сегодня. Разглядываем вместе этот уголок Ярославля.

Дом культуры «Гамма». Только посмотрите на эти колонны и арочные окна | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом культуры «Гамма». Только посмотрите на эти колонны и арочные окна | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом культуры «Гамма». Только посмотрите на эти колонны и арочные окна

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь проходят концерты, спектакли и праздники, а также работают творческие кружки и студии для детей | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь проходят концерты, спектакли и праздники, а также работают творческие кружки и студии для детей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь проходят концерты, спектакли и праздники, а также работают творческие кружки и студии для детей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Роскошь! | Источник: Александр Куренной / 76.RUРоскошь! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Роскошь!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Правда, напротив ДК дорога вдоль пустыря | Источник: Александр Куренной / 76.RUПравда, напротив ДК дорога вдоль пустыря | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Правда, напротив ДК дорога вдоль пустыря

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По соседству с домом культуры находится небольшой парк для прогулок и отдыха | Источник: Александр Куренной / 76.RUПо соседству с домом культуры находится небольшой парк для прогулок и отдыха | Источник: Александр Куренной / 76.RU

По соседству с домом культуры находится небольшой парк для прогулок и отдыха

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местные жители проводят время на лавочках-качелях | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестные жители проводят время на лавочках-качелях | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные жители проводят время на лавочках-качелях

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А вот и типовая застройка трехэтажными хрущевками. Их строили до того, как перешли на более бюджетный пятиэтажный вариант. | Источник: Александр Куренной / 76.RUА вот и типовая застройка трехэтажными хрущевками. Их строили до того, как перешли на более бюджетный пятиэтажный вариант. | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А вот и типовая застройка трехэтажными хрущевками. Их строили до того, как перешли на более бюджетный пятиэтажный вариант.

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

История застройки города
Некоторые дома в районе расположены совсем близко друг к другу | Источник: Александр Куренной / 76.RUНекоторые дома в районе расположены совсем близко друг к другу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые дома в районе расположены совсем близко друг к другу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В одном из дворов построили такой храм святого великомученика и целителя Пантелеймона | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ одном из дворов построили такой храм святого великомученика и целителя Пантелеймона | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В одном из дворов построили такой храм святого великомученика и целителя Пантелеймона

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жилой дом-сталинка на Спартаковской улице, 15 | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖилой дом-сталинка на Спартаковской улице, 15 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жилой дом-сталинка на Спартаковской улице, 15

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эффектная арка, возле которой снимали сериал | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭффектная арка, возле которой снимали сериал | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эффектная арка, возле которой снимали сериал

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как снимали «Слово пацана»
Иисус Христос виден нам был ещё из арки | Источник: Александр Куренной / 76.RUИисус Христос виден нам был ещё из арки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Иисус Христос виден нам был ещё из арки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На Резинотехнике теплосети идут над землей, что несет за собой ряд нюансов. Например, сюда тянутся разные личности, оставляя вокруг мусор | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа Резинотехнике теплосети идут над землей, что несет за собой ряд нюансов. Например, сюда тянутся разные личности, оставляя вокруг мусор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Резинотехнике теплосети идут над землей, что несет за собой ряд нюансов. Например, сюда тянутся разные личности, оставляя вокруг мусор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Не благоустроен двор? Жители справились с этим самостоятельно. | Источник: Александр Куренной / 76.RUНе благоустроен двор? Жители справились с этим самостоятельно. | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Не благоустроен двор? Жители справились с этим самостоятельно.

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Легендарный советский стадион «Каучук», который строился в 1930-е для сотрудников резинового производства

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На территории спорткомплекса расположены футбольные поля и спортивные площадки | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа территории спорткомплекса расположены футбольные поля и спортивные площадки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории спорткомплекса расположены футбольные поля и спортивные площадки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местные жители прогуливаются вдоль футбольного поля | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестные жители прогуливаются вдоль футбольного поля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные жители прогуливаются вдоль футбольного поля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь расположена спортивная школа «Медведь» | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь расположена спортивная школа «Медведь» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь расположена спортивная школа «Медведь»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Завод № 151 — будущий завод «Резинотехника» — был начат строительством в 1936 году. Для обеспечения работы предприятия развернули строительство производственных корпусов и котельной, ремонтных мастерских, установили насосные станции для подачи воды из скважин. Завод производил сырую резину и техпластину, резиновый клей, хирургические перчатки, прорезиненные технические ткани и другое. Ярославским заводом «Резинотехника» он стал официально в 1966 году. В послевоенные годы продукцию завода экспортировали в 37 стран мира: ГДР, Египет, Бразилию, Индию, Вьетнам, Польшу, Болгарию, КНДР и др.

В начале нулевых завод оказался в тяжелом положении из-за долгов перед кредиторами и поставщиками, в 2005 объявил о своей ликвидации. На базе предприятия продолжили работу три компании, которые взяли в аренду имущество завода. В дальнейшем завод удалось восстановить (вместо ликвидированного ОАО «Ярославльрезинотехника» стал работать ЗАО «Ярославль-Резинотехника»). В 2026-м производство работает и является одним из ведущих в стране по производству резиновых изделий.

За соседним забором из груды листьев выглядывают старые сарайки, вросшие в землю | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа соседним забором из груды листьев выглядывают старые сарайки, вросшие в землю | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За соседним забором из груды листьев выглядывают старые сарайки, вросшие в землю

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Александр Куренной / 76.RU

На Резинотехнике встречаются и типичные панельные дворы | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа Резинотехнике встречаются и типичные панельные дворы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Резинотехнике встречаются и типичные панельные дворы

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Александр Куренной / 76.RU

Здесь двор напоминает брагинский | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь двор напоминает брагинский | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь двор напоминает брагинский

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Торговый центр «Спорт 10» работает на Резинотехнике с 1998 года

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Александр Куренной / 76.RU

На фоне темнеющей улицы тускло светится киоск со свежей прессой | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа фоне темнеющей улицы тускло светится киоск со свежей прессой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На фоне темнеющей улицы тускло светится киоск со свежей прессой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Комментарии
35
Гость
8 часов
Забыли баню на Комарова показать.
Гость
9 часов
Автору надо посмотреть более отдаленные части Резинотехники, а также карту посмотреть и проехаться до других окраин. Дело, конечно, относительное, но если смотреть от центра города, то полно ещё других отдаленных районов
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