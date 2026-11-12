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Город «Невосполнимая утрата»: в Ярославской области скончалась известный искусствовед

«Невосполнимая утрата»: в Ярославской области скончалась известный искусствовед

О смерти сообщили в музее-заповеднике

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Скончалась Вера Вахрина | Источник: Государственный музей «Ростовский кремль» / Vk.ruСкончалась Вера Вахрина | Источник: Государственный музей «Ростовский кремль» / Vk.ru

Скончалась Вера Вахрина

Источник:

Государственный музей «Ростовский кремль» / Vk.ru

В Ярославской области скончалась 78-летняя Вера Ивановна Вахрина, проработавшая искусствоведом и исследователем древнерусской иконописи. Более полувека она посвятила Государственному музею-заповеднику «Ростовский кремль».

Как уточнили 76.RU в пресс-службе музея, Вера Вахрина скончалась 12 ноября в 10 часов утра.

«Для „Ростовского кремля“ это невосполнимая утрата. С именем Веры Ивановны связана целая эпоха в изучении и сохранении древнерусского искусства», — рассказали в музее-заповеднике.

О Вере Вахриной известно, что в молодости женщина получила педагогическое образование и собиралась работать в школе. Но сложилось так, что ярославна стала экскурсоводом в музее.

После Вера Вахрина возглавила отдел древнерусского искусства. Она изучала и описывала музейное собрание икон, участвовала в создании экспозиций.

«Труды Веры Ивановны, в том числе книга „Иконы Ростова Великого“, многочисленные научные статьи и исследования отдельных памятников русской культуры, стали важным вкладом в изучение художественного наследия Ростовской земли. Научное наследие Веры Ивановны останется в книгах, музейных собраниях, экспозициях и трудах исследователей, которые продолжат изучать древнерусское искусство», — поделились в Ростовском музее-заповеднике.

Информация о прощании с Верой Вахриной пока неизвестна.

Ранее скончался бывший глава Ярославской епархии 85-летний схимитрополит Платон. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Священнослужитель умер 6 ноября в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Смерть Память Искусствовед Музей-заповедник Ростов Великий
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Комментарии
2
Гость
5 часов
Светлая память Вере Ивановне. Более полувека она посвятила Ростовскому кремлю и древнерусской иконописи, это огромный труд и любовь к своему делу. Настоящий профессионал
Гость
5 часов
Искусствовед мужского рода, поэтому скончался. Пишите пра
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Гость
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