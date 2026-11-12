«Невосполнимая утрата»: в Ярославской области скончалась известный искусствовед

В Ярославской области скончалась 78-летняя Вера Ивановна Вахрина, проработавшая искусствоведом и исследователем древнерусской иконописи. Более полувека она посвятила Государственному музею-заповеднику «Ростовский кремль».
Как уточнили 76.RU в пресс-службе музея, Вера Вахрина скончалась 12 ноября в 10 часов утра.
«Для „Ростовского кремля“ это невосполнимая утрата. С именем Веры Ивановны связана целая эпоха в изучении и сохранении древнерусского искусства», — рассказали в музее-заповеднике.
О Вере Вахриной известно, что в молодости женщина получила педагогическое образование и собиралась работать в школе. Но сложилось так, что ярославна стала экскурсоводом в музее.
После Вера Вахрина возглавила отдел древнерусского искусства. Она изучала и описывала музейное собрание икон, участвовала в создании экспозиций.
«Труды Веры Ивановны, в том числе книга „Иконы Ростова Великого“, многочисленные научные статьи и исследования отдельных памятников русской культуры, стали важным вкладом в изучение художественного наследия Ростовской земли. Научное наследие Веры Ивановны останется в книгах, музейных собраниях, экспозициях и трудах исследователей, которые продолжат изучать древнерусское искусство», — поделились в Ростовском музее-заповеднике.
Информация о прощании с Верой Вахриной пока неизвестна.
Ранее скончался бывший глава Ярославской епархии 85-летний схимитрополит Платон. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Священнослужитель умер 6 ноября в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.